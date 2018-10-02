Liderlerin çay sohbetinde ne konuşuldu?

ÖZAL’dan Demirel’e, Ahmet Necdet Sezer’den Abdullah Gül’e kadar birçok cumhurbaşkanının Meclis’i açış konuşmasını takip ettim.
Ancak dün bir fark vardı. Erdoğan, Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanlığı konuşması yapmadı, başkanlık hitabında bulundu. Sembolik bir cumhurbaşkanı değil, icranın başındaki biri olarak konuştu. Zaten Meclis de alıştığımız şekilde parlamenter sisteme özgü bir açılış yapmadı. Meclis, başkanlık sistemiyle açıldı. Yıllarca bakanların Meclis’e giriş yaptıktan sonra Genel Kurul salonunda kabineye ayrılan sıralara oturmasına tanık olmuştuk. Yeni Meclis’te Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldığı için, bakanlar dünkü oturumu locadan izlediler. Askeri locada bu kez bakanlar ve askerler bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, oturumu Cumhurbaşkanlığı locasından izledi. Diğer bakanlar ise Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla askeri locadaydı. Meclis’te Oktay’la birlikte 15 bakan vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasında AK Parti yöneticileriyle birlikte MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan vardı. Adan, Erdoğan’ı Meclis Başkanvekili sıfatıyla karşıladı ama “Cumhur ittifakı karşılamada” yorumlarına engel olunamadı. MHP sadece karşılamada değil, uğurlamada da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclis’ten Binali Yıldırım ile Bahçeli birlikte uğurladılar.
İYİ PARTİ’DEN ‘İYİ’ MUHALEFET
Ama biliyorsunuz, Meclis’in açılış törenlerinden sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi. HDP’nin davet edilmediği çaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, ama İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican iştirak etti.
Bu da İYİ Parti’nin Meclis’te kategorik olarak her şeye muhalefet eden değil; kendilerince iktidarın doğrularına destek veren, yanlışlarını eleştiren bir çizgi izleyeceğini gösteriyor. CHP yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP ile “belde ittifakı” kurmak istiyor ama HDP’nin olduğu yerde İYİ Parti’nin ittifak kuracağından emin değilim.
Siyasi kulisleri hareketlendiren Cumhurbaşkanı ile çaya gelince... Davet saat 13.00’te Meclis bahçesinde düzenlenen törenlerden sonra geliyor. Yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasından kısa bir süre önce. Kılıçdaroğlu anında olumsuz karşılık veriyor. Bahçeli ve İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican ise vakit geçirmeden davete icabet edeceklerini bildiriyorlar.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salona geçiliyor. Erdoğan’ın bir yanına Meclis Başkanı, diğer tarafına ise MHP Lideri oturuyor. Binali Yıldırım ile Erdoğan bir süre Meclis’te yapılan düzenlemeleri konuşuyorlar. Biliyorsunuz, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis’teki makamı cumhurbaşkanına tahsis edildi. Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı’ için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti. Bahçeli’nin ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı’nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar. Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı’nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı’ yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla.
EKONOMİ, EKONOMİ
Liderlerin çayında dikkat çeken isim elbette ki İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican oldu. Meclis Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ahat Andican’ı takdim edince Erdoğan, “Biliyorum, biliyorum” diye karşılık veriyor. Merhabalaşıp tokalaşıyorlar, karşılıklı olarak “Nasılsınız?” diyerek hal hatır soruyorlar. Bahçeli de Ahat Andican’la tokalaşıyor. O sırada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ayı verileri açıklandı. İhracatta artış, ithalatta ise azalma var” diye bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayet iyi” diye karşılık veriyor. “Almanya’dan bazı firmalar Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor” diye konuşuyor. Siemens’in ismini veriyor. Sohbet ekonomi üzerine gelişiyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ağırlığını ekonomi oluşturdu. Erdoğan, ekonomiyle ilgili umutlu ve kararlı konuştu. Uzun sözün kısası, tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi.
Liderlerin çay sohbetinde ne konuşuldu?
ÖZAL’dan Demirel’e, Ahmet Necdet Sezer’den Abdullah Gül’e kadar birçok cumhurbaşkanının Meclis’i açış konuşmasını takip ettim.
Ancak dün bir fark vardı. Erdoğan, Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanlığı konuşması yapmadı, başkanlık hitabında bulundu. Sembolik bir cumhurbaşkanı değil, icranın başındaki biri olarak konuştu. Zaten Meclis de alıştığımız şekilde parlamenter sisteme özgü bir açılış yapmadı. Meclis, başkanlık sistemiyle açıldı. Yıllarca bakanların Meclis’e giriş yaptıktan sonra Genel Kurul salonunda kabineye ayrılan sıralara oturmasına tanık olmuştuk. Yeni Meclis’te Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldığı için, bakanlar dünkü oturumu locadan izlediler. Askeri locada bu kez bakanlar ve askerler bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, oturumu Cumhurbaşkanlığı locasından izledi. Diğer bakanlar ise Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla askeri locadaydı. Meclis’te Oktay’la birlikte 15 bakan vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasında AK Parti yöneticileriyle birlikte MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan vardı. Adan, Erdoğan’ı Meclis Başkanvekili sıfatıyla karşıladı ama “Cumhur ittifakı karşılamada” yorumlarına engel olunamadı. MHP sadece karşılamada değil, uğurlamada da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclis’ten Binali Yıldırım ile Bahçeli birlikte uğurladılar.
İYİ PARTİ’DEN ‘İYİ’ MUHALEFET
Ama biliyorsunuz, Meclis’in açılış törenlerinden sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi. HDP’nin davet edilmediği çaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, ama İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican iştirak etti.
Bu da İYİ Parti’nin Meclis’te kategorik olarak her şeye muhalefet eden değil; kendilerince iktidarın doğrularına destek veren, yanlışlarını eleştiren bir çizgi izleyeceğini gösteriyor. CHP yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP ile “belde ittifakı” kurmak istiyor ama HDP’nin olduğu yerde İYİ Parti’nin ittifak kuracağından emin değilim.
Siyasi kulisleri hareketlendiren Cumhurbaşkanı ile çaya gelince... Davet saat 13.00’te Meclis bahçesinde düzenlenen törenlerden sonra geliyor. Yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasından kısa bir süre önce. Kılıçdaroğlu anında olumsuz karşılık veriyor. Bahçeli ve İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican ise vakit geçirmeden davete icabet edeceklerini bildiriyorlar.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salona geçiliyor. Erdoğan’ın bir yanına Meclis Başkanı, diğer tarafına ise MHP Lideri oturuyor. Binali Yıldırım ile Erdoğan bir süre Meclis’te yapılan düzenlemeleri konuşuyorlar. Biliyorsunuz, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis’teki makamı cumhurbaşkanına tahsis edildi. Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı’ için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti. Bahçeli’nin ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı’nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar. Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı’nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı’ yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla.
EKONOMİ, EKONOMİ
Liderlerin çayında dikkat çeken isim elbette ki İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican oldu. Meclis Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ahat Andican’ı takdim edince Erdoğan, “Biliyorum, biliyorum” diye karşılık veriyor. Merhabalaşıp tokalaşıyorlar, karşılıklı olarak “Nasılsınız?” diyerek hal hatır soruyorlar. Bahçeli de Ahat Andican’la tokalaşıyor. O sırada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ayı verileri açıklandı. İhracatta artış, ithalatta ise azalma var” diye bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayet iyi” diye karşılık veriyor. “Almanya’dan bazı firmalar Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor” diye konuşuyor. Siemens’in ismini veriyor. Sohbet ekonomi üzerine gelişiyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ağırlığını ekonomi oluşturdu. Erdoğan, ekonomiyle ilgili umutlu ve kararlı konuştu. Uzun sözün kısası, tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi.