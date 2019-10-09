Kılıçdaroğlu’na eleştiri ve madde madde Suriye harekâtı

NEFESLER tutuldu. Suriye harekâtının başlaması bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın önce harekâta yeşil ışık yakan, sonra Türkiye’yi küstahça tehdit eden tweet’leri harekâtın kolay olmayacağını gösteriyor.
Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekâtlarıyla başlayan konseptin en önemli adımını oluşturacak. Hatırlarsanız Afrin harekâtı başlamadan önce türlü karanlık senaryolar yazılmış, Afrin bataklığında ne işimiz var denilmişti. Oysa bu operasyonlardan önce DEAŞ ve PKK’nın canlı bombaları Ankara’da, İstanbul’da, Gaziantep’te, Reyhanlı ve Suruç’ta patlıyordu. Madem Suriye bataklıktı, ABD, Rusya binlerce kilometre öteden niye geldi? Suriye bataklık olmaz mı, olur. Biz girdiğimiz için değil, tam aksine Afrin’e, Cerablus’a, El Bab’a, Fırat’ın doğusuna girmezsek olur. O zaman sınırımızda terör koridorunu kurarlar.
O nedenle “Türkiye Afrin’e girmesin” diyen Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiştim. Şu günlerde ‘Yaverinin Sesinden Bir Başka Atatürk’ kitabını okuyorum. Efe Erginer’in yazdığı kitapta yaveri Cevdet Tolgay, Atatürk’ü anlatıyor. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi’nin Ankara Palas’a gittiği geceler Atatürk’e haber verilirmiş. Atatürk hemen Ankara Palas’a gider, Fransız sefiri masasına davet edip Hatay meselesinde baskı yaparmış. Atatürk’ün sefire “Hükümetine yaz! Hatay’ı alacağım. Bunun başka türlüsü yoktur. Hatay’ı alacağım” dediği anlatılıyor. Kılıçdaroğlu’nun koltuğunda oturduğu Atatürk hasta yatağından kalkıp Fransız ve İngilizlere gözdağı vermek için 19 Mayıs 1938’de Mersin’e gitmiş, saatler süren kutlamaları kabul etmişti. Bu güç gösterisi Fransız ve İngilizlerin Hatay konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmalarında etkili olmuş, Hatay’ın anavatana katılması sağlanmıştı.
CHP Lideri’nin bir de zamanlama sorunu var. Türkiye’nin Suriye operasyonu için saatleri saydığı bir sırada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Tek bir partimiz vardır, o da al bayrak partisidir” diye tam destek verdiği bir sırada, CHP grubunda “Türkiye terör örgütlerine destek veriyor” diye konuştu. Terör örgütü kim? Türkiye, PKK-YPG’ye mi destek veriyor? Yoksa DEAŞ’a mı? ABD’nin PKK-YPG’ye verdiği 30 bin TIR silahı görmeden Türkiye terör örgütüne destek veriyor demenin ne anlamı var?
HAREKÂT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu noktadan sonra Suriye harekâtına ilişkin elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.
1- Amerikan askerleri çekilmeden harekâtın başlamayacağı söyleniyor. Peki Amerikan askerleri ne zaman çekilir, operasyon ne zaman başlar? Dün geç saatlerde Pentagon, ‘Askerimizi operasyon bölgesinden çıkardık’ açıklamasını yaptı. Böylece operasyon süreci hızlandı.
2- Peki PKK-YPG çekiliyor mu? Çekilmiyor, tam aksine yığınak yapıyorlar. Tutsak aldıkları ailelerin çocuklarını askere almışlardı. Özellikle de Arap ailelerinin çocuklarını bölgeye yerleştirmeye başlamışlar.
ABD askerlerinin ya da teröristlerin çekilip çekilmemesi harekât planının esasını oluşturmuyor. Taktik adımlar olarak görülüyor. Türkiye tüm planlamalarını Fırat’ın doğusunda güvenlik koridorunun oluşturulmasına göre hazırlamış durumda.
3- PKK-YPG’ye ABD’nin verdiği silahlar vardı. Erdoğan, 30 bin TIR silah verdiklerini söylemişti. Terör örgütünün bu silahları kullanması bekleniyor. Harekât planı, bu silahların yüzde yüz kullanılacağı düşüncesiyle hazırlanmış. Belli ki bu yönde istihbaratlar alınmış.
4- Terör örgütü Afrin harekâtının başında direnmiş, ancak şehir savaşına sıra gelince Afrin’i terk etmişti. Şimdi de harekâtın başında direnmeleri bekleniyor. Bir süre direnç gösterdikten sonra imha olacaklarını anladıkları anda çekilebilirler. Çekilmek için Rakka, Kobani ve Cezire’de hazırlıklar yapıldığı tespit edilmiş.
5- Hava sahasının kullanımında bir sorun gözüküyor mu? Harekât başladığında ABD hava sahasını kullandıracak mı? Hava sahasının kullanımı konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yansımamış ama işin şekli harekât başladığında belli olacak. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendiriliyor. Türkiye’ye yönelik tehdit varsa o ortadan kaldırılacak deniliyor. Uluslararası hukukun bu hakkı tanıdığının altı çiziliyor.
NOKTA HEDEFLER VURULACAK
6- PKK-YPG’nin uyanmaması için harekât planına ilişkin detaylar verilmiyor. Ancak terör örgütünün lojistik merkezleri, gözetleme kuleleri, tüneller ve cephanelikleri nokta hedef olarak belirlenmiş durumda. Bu hedefler koordinatlarıyla harekât planına işlenmiş durumda. Harekât başladığında öncelikle nokta hedefler vurulacak. Harekâtın ilk bölümünde savaş uçakları, SİHA’lar ve Fırtına obüsleriyle nokta hedefler imha edilecek, ardından hava destekli kara operasyonu başlayacak.
7- Operasyonda ÖSO birlikleri kullanılacak mı? Çok tecrübeli ve eğitimliler. Düzenli ordu haline geldiler. Sahayı biliyorlar, yerel halkı tanıyorlar. Arapça, Kürtçe dillerine hâkimler, bölgede aşiretleri tanıyorlar.
O nedenle TSK’nın sevk ve idaresi altında öncü birlikler olarak girecekler. Hamza Tümeni’nin içinde Kürt Şahinleri Tugayı var. Adından anlaşılacağı üzere Kürtlerden oluşuyor. Ana dilleri Kürtçe ama Arapça da biliyorlar. PKK’nın bölgeden sürdüğü Kürt aşiretlerinin çocukları. Bölgeyi avuçlarının içi gibi bildikleri için önce onların girmesi bekleniyor.
Ha, bir de “Türkiye girerse bölgenin demografik yapısını değiştirir” diye itiraz edenler var. Aralarında TBMM rozetini taşıyan CHP milletvekillerinin de bulunduğu bu grup, PKK-YPG bölgenin demografik yapısını değiştirirken itiraz etmemişlerdi.
Kılıçdaroğlu’na eleştiri ve madde madde Suriye harekâtı
NEFESLER tutuldu. Suriye harekâtının başlaması bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın önce harekâta yeşil ışık yakan, sonra Türkiye’yi küstahça tehdit eden tweet’leri harekâtın kolay olmayacağını gösteriyor.
Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekâtlarıyla başlayan konseptin en önemli adımını oluşturacak. Hatırlarsanız Afrin harekâtı başlamadan önce türlü karanlık senaryolar yazılmış, Afrin bataklığında ne işimiz var denilmişti. Oysa bu operasyonlardan önce DEAŞ ve PKK’nın canlı bombaları Ankara’da, İstanbul’da, Gaziantep’te, Reyhanlı ve Suruç’ta patlıyordu. Madem Suriye bataklıktı, ABD, Rusya binlerce kilometre öteden niye geldi? Suriye bataklık olmaz mı, olur. Biz girdiğimiz için değil, tam aksine Afrin’e, Cerablus’a, El Bab’a, Fırat’ın doğusuna girmezsek olur. O zaman sınırımızda terör koridorunu kurarlar.
O nedenle “Türkiye Afrin’e girmesin” diyen Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiştim. Şu günlerde ‘Yaverinin Sesinden Bir Başka Atatürk’ kitabını okuyorum. Efe Erginer’in yazdığı kitapta yaveri Cevdet Tolgay, Atatürk’ü anlatıyor. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi’nin Ankara Palas’a gittiği geceler Atatürk’e haber verilirmiş. Atatürk hemen Ankara Palas’a gider, Fransız sefiri masasına davet edip Hatay meselesinde baskı yaparmış. Atatürk’ün sefire “Hükümetine yaz! Hatay’ı alacağım. Bunun başka türlüsü yoktur. Hatay’ı alacağım” dediği anlatılıyor. Kılıçdaroğlu’nun koltuğunda oturduğu Atatürk hasta yatağından kalkıp Fransız ve İngilizlere gözdağı vermek için 19 Mayıs 1938’de Mersin’e gitmiş, saatler süren kutlamaları kabul etmişti. Bu güç gösterisi Fransız ve İngilizlerin Hatay konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmalarında etkili olmuş, Hatay’ın anavatana katılması sağlanmıştı.
CHP Lideri’nin bir de zamanlama sorunu var. Türkiye’nin Suriye operasyonu için saatleri saydığı bir sırada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Tek bir partimiz vardır, o da al bayrak partisidir” diye tam destek verdiği bir sırada, CHP grubunda “Türkiye terör örgütlerine destek veriyor” diye konuştu. Terör örgütü kim? Türkiye, PKK-YPG’ye mi destek veriyor? Yoksa DEAŞ’a mı? ABD’nin PKK-YPG’ye verdiği 30 bin TIR silahı görmeden Türkiye terör örgütüne destek veriyor demenin ne anlamı var?
HAREKÂT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu noktadan sonra Suriye harekâtına ilişkin elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.
1- Amerikan askerleri çekilmeden harekâtın başlamayacağı söyleniyor. Peki Amerikan askerleri ne zaman çekilir, operasyon ne zaman başlar? Dün geç saatlerde Pentagon, ‘Askerimizi operasyon bölgesinden çıkardık’ açıklamasını yaptı. Böylece operasyon süreci hızlandı.
2- Peki PKK-YPG çekiliyor mu? Çekilmiyor, tam aksine yığınak yapıyorlar. Tutsak aldıkları ailelerin çocuklarını askere almışlardı. Özellikle de Arap ailelerinin çocuklarını bölgeye yerleştirmeye başlamışlar.
ABD askerlerinin ya da teröristlerin çekilip çekilmemesi harekât planının esasını oluşturmuyor. Taktik adımlar olarak görülüyor. Türkiye tüm planlamalarını Fırat’ın doğusunda güvenlik koridorunun oluşturulmasına göre hazırlamış durumda.
3- PKK-YPG’ye ABD’nin verdiği silahlar vardı. Erdoğan, 30 bin TIR silah verdiklerini söylemişti. Terör örgütünün bu silahları kullanması bekleniyor. Harekât planı, bu silahların yüzde yüz kullanılacağı düşüncesiyle hazırlanmış. Belli ki bu yönde istihbaratlar alınmış.
4- Terör örgütü Afrin harekâtının başında direnmiş, ancak şehir savaşına sıra gelince Afrin’i terk etmişti. Şimdi de harekâtın başında direnmeleri bekleniyor. Bir süre direnç gösterdikten sonra imha olacaklarını anladıkları anda çekilebilirler. Çekilmek için Rakka, Kobani ve Cezire’de hazırlıklar yapıldığı tespit edilmiş.
5- Hava sahasının kullanımında bir sorun gözüküyor mu? Harekât başladığında ABD hava sahasını kullandıracak mı? Hava sahasının kullanımı konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yansımamış ama işin şekli harekât başladığında belli olacak. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendiriliyor. Türkiye’ye yönelik tehdit varsa o ortadan kaldırılacak deniliyor. Uluslararası hukukun bu hakkı tanıdığının altı çiziliyor.
NOKTA HEDEFLER VURULACAK
6- PKK-YPG’nin uyanmaması için harekât planına ilişkin detaylar verilmiyor. Ancak terör örgütünün lojistik merkezleri, gözetleme kuleleri, tüneller ve cephanelikleri nokta hedef olarak belirlenmiş durumda. Bu hedefler koordinatlarıyla harekât planına işlenmiş durumda. Harekât başladığında öncelikle nokta hedefler vurulacak. Harekâtın ilk bölümünde savaş uçakları, SİHA’lar ve Fırtına obüsleriyle nokta hedefler imha edilecek, ardından hava destekli kara operasyonu başlayacak.
7- Operasyonda ÖSO birlikleri kullanılacak mı? Çok tecrübeli ve eğitimliler. Düzenli ordu haline geldiler. Sahayı biliyorlar, yerel halkı tanıyorlar. Arapça, Kürtçe dillerine hâkimler, bölgede aşiretleri tanıyorlar.
O nedenle TSK’nın sevk ve idaresi altında öncü birlikler olarak girecekler. Hamza Tümeni’nin içinde Kürt Şahinleri Tugayı var. Adından anlaşılacağı üzere Kürtlerden oluşuyor. Ana dilleri Kürtçe ama Arapça da biliyorlar. PKK’nın bölgeden sürdüğü Kürt aşiretlerinin çocukları. Bölgeyi avuçlarının içi gibi bildikleri için önce onların girmesi bekleniyor.
Ha, bir de “Türkiye girerse bölgenin demografik yapısını değiştirir” diye itiraz edenler var. Aralarında TBMM rozetini taşıyan CHP milletvekillerinin de bulunduğu bu grup, PKK-YPG bölgenin demografik yapısını değiştirirken itiraz etmemişlerdi.