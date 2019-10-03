Kılıçdaroğlu sert çıktı bakın neler söyledi

Eski bakanlardan Faruk Çelik’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 50 artı 1’den yüzde 40’a çekilmesi teklifi siyaseti dalgalandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılışında bu yöndeki sorulara iki kez cevap vermesi yüzde 40’ın gündem oluşturmasını sağladı. Tabii bir de CHP ile HDP arasındaki ilişkiler. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirileri “Millet ittifakı çatırdıyor mu” sorusunu gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40 önerisi için topu muhalefete attı. Millet ittifakında ortak oldukları İYİ Parti’den gelen eleştiriler ise doğrudan CHP’yi ilgilendiriyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki makamında görüştüm, kendisine siyasetin iki sıcak gündem başlığını sordum. Yeni tartışmalara neden olacak çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 40’a çekilmesini gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. “Tamamen gündemi değiştirmeye yönelik bir konu. İçeride ekonomide, dışarıda dış politikada yaşanan sorunları örtmeye yönelik tartışma. Hiçbir geçerliliği olan bir tartışma değil” dedi.
Eski bakanlardan Faruk Çelik sıradan bir isim değil. Milli görüş çizgisinden gelen, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde siyaset yapmış, AK Parti’yi kuran “Erdemliler Hareketi” içinde yer almış birisi. AK Parti Grup Başkanvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulundu. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la daha sık görüştüğü söyleniyor. Ama bu teklifin Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olduğu anlamına gelmesin.
ERDOĞAN’DAN YEŞİL IŞIK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in açılışında bu konuyla ilgili sorulara iki kez yanıt verdi. İlk olarak Meclis’i açış konuşmasından sonra soruldu. Erdoğan, “Onun konuşma yeri Meclis. Çünkü Anayasa değişikliği gerektiriyor. O nerede konuşulacak? Burada. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarıyla muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirilebilirse bu olabilir” yanıtını verince, siyasi kulisler dalgalandı. Bu açıklama Erdoğan’ın değişikliğe yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlandı.
Aynı soru aradan 3 saat geçtikten sonra Erdoğan’a bu kez Meclis resepsiyonunda soruldu. Erdoğan bu kez “Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işle ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklif getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum” diye konuştu. Topu muhalefete attı.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
O nedenle Kılıçdaroğlu’na “Bu yönde bir teklif getirecek misiniz?” diye sordum. Tepki gösterdi, “Muhalefetin önceliği vatandaşın içinde bulunduğu perişan durumdan vatandaşı kurtarmak, çözümler üretmek ve bu çözümleri uygulamak, değiştirmek. Muhalefetin konumu bir kişiye koltuk bulmak değildir. Böyle bir arayış demokrasilerde de olmaz, dikta yönetimlerinde olur. Bunun tartışılmasını da abes görüyorum” dedi.
CHP’nin tavrı bu. Kılıçdaroğlu o kapıyı açmadı bile. Ama İYİ Parti’yi bilmem.
MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR MU?
CHP Lideri’ne, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirilerini sordum. CHP Lideri suskunluğunu ilk kez bozdu. “Bu millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir saray hareketi, çünkü saray bu ittifakların bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar, yani kişi derken derin devletin istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi konulup millet ittifakını nasıl bozarız... Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum” diye konuştu. Bu değerlendirmeler İYİ Partili Ağıralioğlu’na ait olduğu için Kılıçdaroğlu’nun “derin devletin istihbarat elemanları” vurgusu farklı değerlendirmelere yol açabilirdi. O nedenle “Bu sözleriniz Ağıralioğlu’na farklı bir kimlik yüklemek anlamını taşımaz mı?” diyerek araya girme ihtiyacı doğdu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine sözlerine açıklık getirdi. “Ağıralioğlu’nun söyledikleri çok da yanlış şeyler değil, onu da bir bilelim yani. Dedi ki ‘İYİ Parti ayrı CHP ayrı’... Evet, biz aynı parti değiliz ki ayrı ayrı partileriz. Yüzde yüz örtüşmüyoruz ki alınan yanıtlar yanlış bir şey söylemiyor. İYİ Parti Sözcüsü’nün terör örgütünün kınanması, terör örgütüne mesafe konması çıkışı, bu bütün siyasi partilerin vazgeçilmez tavırlarından biridir zaten” diye konuştu.
HDP-CHP İLİŞKİSİ
Yavuz Ağıralioğlu, “CHP ile HDP kol kola girerse biz millet ittifakında olmayız” demişti. Kılıçdaroğlu yaranın kaşınmasını istemiyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki makasın açılmamasına özen gösteriyor. O nedenle Ağıralioğlu’nu hedef almadı. “Soruya bakmak lazım. Bu soru hangi sorunun sonucu olarak kuruldu, ona bakmamız lazım. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz” dedi. Bunun üzerine “HDP ile kol kola mısınız?” diye sordum. “Hiçbir partiyle kol kola değiliz. Kim demokrasiyi savunuyorsa biz de ona saygı duyarız. Kim tek adam rejimine karşıysa, saygı duyarız. HDP de bu ülkenin altı buçuk milyon seçmeninin oyunu almış bir parti. Yasadışı işler varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, gereğini yaparlar” karşılığını verdi.
AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK Mİ?
Kılıçdaroğlu’ndan sözlerini biraz daha açmasını istedim. “Saray millet ittifakını dağıtmak için özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaya da ittifakın taraflarını, ittifakı oluşturan siyasi partileri nasıl karşı karşıya getiririz, nasıl ayrıştırırız, böleriz, bunun hesabı üzerine politikalar yapıyorlar ve belli kişiler devreye sokuluyor. Belli kişiler bu konuda televizyonlarda, şurada burada bu ayrışmayı bir şekilde sağlayabilecek sorularla saraya hizmet ediyorlar. Biz bunu görüyoruz, bunun farkındayız. Meral Hanım da bunun farkında” dedi.
“Peki bu gelişmeler üzerine Meral Akşener’le görüşecek misiniz?” diye sordum.
“İttifakı güçlendirecek veya ittifakı zayıflatacak bir ortam yok. Neden yok? Çünkü bir seçim sürecinde değiliz. İYİ Parti’nin kendi programı var, CHP’nin kendi programı var, Saadet Partisi’nin kendi programı var, Demokrat Parti’nin kendi programı var, kendi söylemlerimiz var. Ekonomiye, dış politikaya farklı bakış açılarımız var. Dolayısıyla ortada bir seçim olmadığı için bir araya gelelim, bir ittifakı kuralım diye bir şey yok. Ama şu var: Biz aldığımız önemli kararları, yani belli bir konuda bir karar alıyorsak ve bu Türkiye’nin gündemi ile çok yakından ilgili ise ben bu önemli kararları millet ittifakının genel başkanları ile paylaşıyorum. Nasıl bir karar aldığımızı kendilerine bir şekilde aktarıyorum. Onlar da benzer konularda düşüncelerini aktarıyorlar” diye karşılık verdi.
Tek cümle ile özetleyecek olursak, Ankara’da taşlar yerinde oynadı.
Kılıçdaroğlu sert çıktı bakın neler söyledi
Eski bakanlardan Faruk Çelik’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 50 artı 1’den yüzde 40’a çekilmesi teklifi siyaseti dalgalandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılışında bu yöndeki sorulara iki kez cevap vermesi yüzde 40’ın gündem oluşturmasını sağladı. Tabii bir de CHP ile HDP arasındaki ilişkiler. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirileri “Millet ittifakı çatırdıyor mu” sorusunu gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40 önerisi için topu muhalefete attı. Millet ittifakında ortak oldukları İYİ Parti’den gelen eleştiriler ise doğrudan CHP’yi ilgilendiriyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki makamında görüştüm, kendisine siyasetin iki sıcak gündem başlığını sordum. Yeni tartışmalara neden olacak çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 40’a çekilmesini gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. “Tamamen gündemi değiştirmeye yönelik bir konu. İçeride ekonomide, dışarıda dış politikada yaşanan sorunları örtmeye yönelik tartışma. Hiçbir geçerliliği olan bir tartışma değil” dedi.
Eski bakanlardan Faruk Çelik sıradan bir isim değil. Milli görüş çizgisinden gelen, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde siyaset yapmış, AK Parti’yi kuran “Erdemliler Hareketi” içinde yer almış birisi. AK Parti Grup Başkanvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulundu. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la daha sık görüştüğü söyleniyor. Ama bu teklifin Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olduğu anlamına gelmesin.
ERDOĞAN’DAN YEŞİL IŞIK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in açılışında bu konuyla ilgili sorulara iki kez yanıt verdi. İlk olarak Meclis’i açış konuşmasından sonra soruldu. Erdoğan, “Onun konuşma yeri Meclis. Çünkü Anayasa değişikliği gerektiriyor. O nerede konuşulacak? Burada. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarıyla muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirilebilirse bu olabilir” yanıtını verince, siyasi kulisler dalgalandı. Bu açıklama Erdoğan’ın değişikliğe yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlandı.
Aynı soru aradan 3 saat geçtikten sonra Erdoğan’a bu kez Meclis resepsiyonunda soruldu. Erdoğan bu kez “Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işle ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklif getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum” diye konuştu. Topu muhalefete attı.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
O nedenle Kılıçdaroğlu’na “Bu yönde bir teklif getirecek misiniz?” diye sordum. Tepki gösterdi, “Muhalefetin önceliği vatandaşın içinde bulunduğu perişan durumdan vatandaşı kurtarmak, çözümler üretmek ve bu çözümleri uygulamak, değiştirmek. Muhalefetin konumu bir kişiye koltuk bulmak değildir. Böyle bir arayış demokrasilerde de olmaz, dikta yönetimlerinde olur. Bunun tartışılmasını da abes görüyorum” dedi.
CHP’nin tavrı bu. Kılıçdaroğlu o kapıyı açmadı bile. Ama İYİ Parti’yi bilmem.
MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR MU?
CHP Lideri’ne, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirilerini sordum. CHP Lideri suskunluğunu ilk kez bozdu. “Bu millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir saray hareketi, çünkü saray bu ittifakların bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar, yani kişi derken derin devletin istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi konulup millet ittifakını nasıl bozarız... Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum” diye konuştu. Bu değerlendirmeler İYİ Partili Ağıralioğlu’na ait olduğu için Kılıçdaroğlu’nun “derin devletin istihbarat elemanları” vurgusu farklı değerlendirmelere yol açabilirdi. O nedenle “Bu sözleriniz Ağıralioğlu’na farklı bir kimlik yüklemek anlamını taşımaz mı?” diyerek araya girme ihtiyacı doğdu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine sözlerine açıklık getirdi. “Ağıralioğlu’nun söyledikleri çok da yanlış şeyler değil, onu da bir bilelim yani. Dedi ki ‘İYİ Parti ayrı CHP ayrı’... Evet, biz aynı parti değiliz ki ayrı ayrı partileriz. Yüzde yüz örtüşmüyoruz ki alınan yanıtlar yanlış bir şey söylemiyor. İYİ Parti Sözcüsü’nün terör örgütünün kınanması, terör örgütüne mesafe konması çıkışı, bu bütün siyasi partilerin vazgeçilmez tavırlarından biridir zaten” diye konuştu.
HDP-CHP İLİŞKİSİ
Yavuz Ağıralioğlu, “CHP ile HDP kol kola girerse biz millet ittifakında olmayız” demişti. Kılıçdaroğlu yaranın kaşınmasını istemiyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki makasın açılmamasına özen gösteriyor. O nedenle Ağıralioğlu’nu hedef almadı. “Soruya bakmak lazım. Bu soru hangi sorunun sonucu olarak kuruldu, ona bakmamız lazım. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz” dedi. Bunun üzerine “HDP ile kol kola mısınız?” diye sordum. “Hiçbir partiyle kol kola değiliz. Kim demokrasiyi savunuyorsa biz de ona saygı duyarız. Kim tek adam rejimine karşıysa, saygı duyarız. HDP de bu ülkenin altı buçuk milyon seçmeninin oyunu almış bir parti. Yasadışı işler varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, gereğini yaparlar” karşılığını verdi.
AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK Mİ?
Kılıçdaroğlu’ndan sözlerini biraz daha açmasını istedim. “Saray millet ittifakını dağıtmak için özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaya da ittifakın taraflarını, ittifakı oluşturan siyasi partileri nasıl karşı karşıya getiririz, nasıl ayrıştırırız, böleriz, bunun hesabı üzerine politikalar yapıyorlar ve belli kişiler devreye sokuluyor. Belli kişiler bu konuda televizyonlarda, şurada burada bu ayrışmayı bir şekilde sağlayabilecek sorularla saraya hizmet ediyorlar. Biz bunu görüyoruz, bunun farkındayız. Meral Hanım da bunun farkında” dedi.
“Peki bu gelişmeler üzerine Meral Akşener’le görüşecek misiniz?” diye sordum.
“İttifakı güçlendirecek veya ittifakı zayıflatacak bir ortam yok. Neden yok? Çünkü bir seçim sürecinde değiliz. İYİ Parti’nin kendi programı var, CHP’nin kendi programı var, Saadet Partisi’nin kendi programı var, Demokrat Parti’nin kendi programı var, kendi söylemlerimiz var. Ekonomiye, dış politikaya farklı bakış açılarımız var. Dolayısıyla ortada bir seçim olmadığı için bir araya gelelim, bir ittifakı kuralım diye bir şey yok. Ama şu var: Biz aldığımız önemli kararları, yani belli bir konuda bir karar alıyorsak ve bu Türkiye’nin gündemi ile çok yakından ilgili ise ben bu önemli kararları millet ittifakının genel başkanları ile paylaşıyorum. Nasıl bir karar aldığımızı kendilerine bir şekilde aktarıyorum. Onlar da benzer konularda düşüncelerini aktarıyorlar” diye karşılık verdi.
Tek cümle ile özetleyecek olursak, Ankara’da taşlar yerinde oynadı.