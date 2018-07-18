Kılıçdaroğlu imza toplanmasına ve erken yerel seçime nasıl bakıyor?

MUHARREM İnce, olağanüstü kurultayı toplamak için kolları sıvadı, imza toplanmaya başladı.
Siyasette ise alttan alta bir yerel seçimlerin öne çekilmesi tartışması yaşanıyor.
Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imza toplanması için ne düşünüyor, yerel seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline nasıl bakıyor?
Kılıçdaroğlu ile hayli sert bir konuşma yaptığı CHP grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında konuştuk.
CHP’nin bazı yöneticileri AK Parti’nin yerel seçimleri öne çekebileceğini düşünüyor. Hatta 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin kasım ayına alınabileceği ihtimaline göre hazırlık yapılıyor. Kılıçdaroğlu’na bu konuyu sorarken, “İktidarın, yerel seçimleri öne çekebileceğini bekliyorum” demesini düşünüyordum. Ama Kılıçdaroğlu ters köşe yaptı. “Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” dedi.
Bunun üzerine, “İktidar böyle bir girişimde bulunursa tavrınız ne olur” diye sordum. “Biz doğru bulmayız” karşılığını verdi. Yerel seçimlerin öne çekilmesi için AK Parti ve MHP’nin oyu yetmiyor. HDP’nin açık desteği var. Ama hem AK Parti hem MHP, HDP’nin desteğiyle bir Anayasa değişikliğine gitmeyi istemiyor. Meclis’teki bu tablo CHP ve İYİ Parti’nin desteğini önemli hale getiriyor. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun tavrını netleştirmek gerekiyordu. “Parlamentoya gelirse destek verir misiniz?” diye sordum. “Doğru bulmayız” diye cevap verdi. “Doğru bulmayız derken...” diye üsteleyince CHP Lideri, “Destek vermeyiz, vermeyiz” diye kestirip attı.
AK Parti ve MHP, yerel seçimleri öne çekme yönünde bir açıklama yapmış ya da harekete geçmiş değiller. Ama böyle bir adım atıldığı takdirde CHP’nin tavrının ne olacağını netleştirmek istedim.
İMZA TOPLANMASINA NE DİYOR?
Muharrem İnce’nin ekibi pazartesi gününden itibaren olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Onların açıklamasına göre yüzlerce imza toplandı. Neredeyse olağanüstü kurultayın eli kulağında. Ama Genel Merkez’deki bilgiler o yönde değil. Muharrem İnce’nin yeterli imzayı toplayamayacağı düşünülüyor. İmza girişimi başlamadan önce Kılıçdaroğlu, MYK’da, “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” demişti. Demirel’in ünlü, “Bulun 226’yı düşürün hükümeti” sözünde olduğu gibi, İnce’ye, “Bul 635 imzayı topla olağanüstü kurultayı” diye mesajını göndermişti.
Peki imza işine şimdi nasıl bakıyor?
Kılıçdaroğlu ile aramızda şu diyalog yaşandı:
Toplanan imzalar konusunda sizin bilginiz var mı?
Ben hiç girmiyorum.
Neden girmiyorsunuz? Sonuçta partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu değil mi?
Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor.
Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?
Hayır...
Siz kendi iradenizle kurultayı toplamayacağınızı belirttiniz.
Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.
Muharrem İnce’nin girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstiyor. Yani kurultayın yapılmasını istiyor.
Baştan kendisinin talep etmediğini söylemişti.
O ayrı...
Son açıklamalarında sizi inciten bir tarafı oldu mu?
Yoo... Hayır...
Kılıçdaroğlu, girmek istemese de CHP’de imza tartışması bir süre daha devam edecek. Kişisel gözlemimi sorarsanız, Kılıçdaroğlu’nu endişeli görmedim. Rahattı.
BERBEROĞLU KONUSUNDA UMUTLU
Kılıçdaroğlu’nun kafası CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile meşguldü. Bir sinyal aldı mı bilmem ama tahliye edileceğine dair bir umut içindeydi. “Yargıtay’ın derhal toplanıp karar alması lazım. Bir gün bile içeride kalması başta insan haklarına aykırı” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP grubundaki konuşmasını, Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” sözüyle bitirince, “Ne yapacaksınız. Adalet yürüyüşü gibi bir şey mi düşünüyorsunuz?” diye sordum.
“Ortama bağlı. Özellikle demokrasi konusunda mücadeleyi şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi değil. Ama bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Parlamento içinde de sürdüreceğiz, parlamento dışında da sürdüreceğiz” karşılığını verdi.
İLHAN KESİCİ YOKTU
Her görüşmemiz öncesinde Kılıçdaroğlu’nun makam odasından önce CHP Grup Başkanvekilleri çıkar, birkaç dakika sonra ise CHP milletvekili İlhan Kesici’yi görürdük. Kesici bu kez yoktu. Bunda 24 Haziran seçimlerinden sonra attığı tweet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesinin bir etkisi olmuş muydu? Kesici’yi aradım. “İstanbul’da programım olduğu için gelemedim” dedi.
Kılıçdaroğlu imza toplanmasına ve erken yerel seçime nasıl bakıyor?
MUHARREM İnce, olağanüstü kurultayı toplamak için kolları sıvadı, imza toplanmaya başladı.
Siyasette ise alttan alta bir yerel seçimlerin öne çekilmesi tartışması yaşanıyor.
Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imza toplanması için ne düşünüyor, yerel seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline nasıl bakıyor?
Kılıçdaroğlu ile hayli sert bir konuşma yaptığı CHP grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında konuştuk.
CHP’nin bazı yöneticileri AK Parti’nin yerel seçimleri öne çekebileceğini düşünüyor. Hatta 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin kasım ayına alınabileceği ihtimaline göre hazırlık yapılıyor. Kılıçdaroğlu’na bu konuyu sorarken, “İktidarın, yerel seçimleri öne çekebileceğini bekliyorum” demesini düşünüyordum. Ama Kılıçdaroğlu ters köşe yaptı. “Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” dedi.
Bunun üzerine, “İktidar böyle bir girişimde bulunursa tavrınız ne olur” diye sordum. “Biz doğru bulmayız” karşılığını verdi. Yerel seçimlerin öne çekilmesi için AK Parti ve MHP’nin oyu yetmiyor. HDP’nin açık desteği var. Ama hem AK Parti hem MHP, HDP’nin desteğiyle bir Anayasa değişikliğine gitmeyi istemiyor. Meclis’teki bu tablo CHP ve İYİ Parti’nin desteğini önemli hale getiriyor. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun tavrını netleştirmek gerekiyordu. “Parlamentoya gelirse destek verir misiniz?” diye sordum. “Doğru bulmayız” diye cevap verdi. “Doğru bulmayız derken...” diye üsteleyince CHP Lideri, “Destek vermeyiz, vermeyiz” diye kestirip attı.
AK Parti ve MHP, yerel seçimleri öne çekme yönünde bir açıklama yapmış ya da harekete geçmiş değiller. Ama böyle bir adım atıldığı takdirde CHP’nin tavrının ne olacağını netleştirmek istedim.
İMZA TOPLANMASINA NE DİYOR?
Muharrem İnce’nin ekibi pazartesi gününden itibaren olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Onların açıklamasına göre yüzlerce imza toplandı. Neredeyse olağanüstü kurultayın eli kulağında. Ama Genel Merkez’deki bilgiler o yönde değil. Muharrem İnce’nin yeterli imzayı toplayamayacağı düşünülüyor. İmza girişimi başlamadan önce Kılıçdaroğlu, MYK’da, “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” demişti. Demirel’in ünlü, “Bulun 226’yı düşürün hükümeti” sözünde olduğu gibi, İnce’ye, “Bul 635 imzayı topla olağanüstü kurultayı” diye mesajını göndermişti.
Peki imza işine şimdi nasıl bakıyor?
Kılıçdaroğlu ile aramızda şu diyalog yaşandı:
Toplanan imzalar konusunda sizin bilginiz var mı?
Ben hiç girmiyorum.
Neden girmiyorsunuz? Sonuçta partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu değil mi?
Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor.
Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?
Hayır...
Siz kendi iradenizle kurultayı toplamayacağınızı belirttiniz.
Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.
Muharrem İnce’nin girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstiyor. Yani kurultayın yapılmasını istiyor.
Baştan kendisinin talep etmediğini söylemişti.
O ayrı...
Son açıklamalarında sizi inciten bir tarafı oldu mu?
Yoo... Hayır...
Kılıçdaroğlu, girmek istemese de CHP’de imza tartışması bir süre daha devam edecek. Kişisel gözlemimi sorarsanız, Kılıçdaroğlu’nu endişeli görmedim. Rahattı.
BERBEROĞLU KONUSUNDA UMUTLU
Kılıçdaroğlu’nun kafası CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile meşguldü. Bir sinyal aldı mı bilmem ama tahliye edileceğine dair bir umut içindeydi. “Yargıtay’ın derhal toplanıp karar alması lazım. Bir gün bile içeride kalması başta insan haklarına aykırı” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP grubundaki konuşmasını, Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” sözüyle bitirince, “Ne yapacaksınız. Adalet yürüyüşü gibi bir şey mi düşünüyorsunuz?” diye sordum.
“Ortama bağlı. Özellikle demokrasi konusunda mücadeleyi şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi değil. Ama bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Parlamento içinde de sürdüreceğiz, parlamento dışında da sürdüreceğiz” karşılığını verdi.
İLHAN KESİCİ YOKTU
Her görüşmemiz öncesinde Kılıçdaroğlu’nun makam odasından önce CHP Grup Başkanvekilleri çıkar, birkaç dakika sonra ise CHP milletvekili İlhan Kesici’yi görürdük. Kesici bu kez yoktu. Bunda 24 Haziran seçimlerinden sonra attığı tweet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesinin bir etkisi olmuş muydu? Kesici’yi aradım. “İstanbul’da programım olduğu için gelemedim” dedi.