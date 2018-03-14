Kılıçdaroğlu: Devlet Bey'le ilgili sözü doğru bulmam

CHP ve MHP milletvekilleri kavga etti. Siyasi gerilimlere neden olan ittifak düzenlemesi Meclis’te 20 saatlik bir maratonun ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP’nin anlaştığı şekilde ittifak yasası, noktası virgülü değişmeden kabul edilirken, görüşmelere Meclis’teki kavga damgasını vurdu.



Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan ve Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis’teki kavgayı, CHP’nin seçimlerden çekilme önerisini ve seçim ittifakını sorduk.



Kılıçdaroğlu, Meclis’teki kavga hakkında, “Olmaması gerekirdi” dedi. Bahçeli hakkında sarf edilen söze tepki gösterdi, “Devlet Bey’in kişiliğine yönelik bir söylemi asla doğru bulmuyorum. Nitekim grup başkan vekilimiz Özgür (Özel) Bey de Meclis kürsüsünden CHP’nin duyarlılığını ifade etti. Siyaseten farklı dünyalarımız, görüşlerimiz olabilir ama insanlar yine de saygıyı elden bırakmamalı” diye konuştu.



İttifak yasası Meclis’te sabaha kadar süren 20 saatlik bir görüşme maratonunun sonunda kabul edildi. Sabahlara kadar süren görüşmeler sinirlerin gerilmesine, kavganın çıkmasına neden olmuş olabilir mi? İşte bu soruya CHP liderinin verdiği yanıt: “Aslında normalde bu teklifin salı, çarşamba, perşembe görüşülmesi lazımdı. Pazartesiye denk getirmek, kamuoyunun gözünden kaçırmak, sabaha kadar bunu parlamentodan çıkarmak gibi bir anlayış biraz kaptı kaçtı anlayışı. Doğru değil bu. Siz seçim sistemini değiştiriyorsunuz, yeni kurallar getiriyorsunuz ama halktan gizliyorsunuz bunu. Bunlar kaybetmenin işaretleri. Bunlar kaybedeceklerini biliyorlar artık, neyi kurtarabilirsek kârdır anlayışıyla yola çıkıyorlar.”





SEÇİMDEN ÇEKİLME VEYA BOYKOT YOK

İttifak yasası Meclis’ten geçtikten sonra CHP’nin etkin isimlerinden Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından, “Dün gece adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız” diye bir paylaşımda bulundu.



Seçimlerden çekilme ve boykot seçeneğini Kılıçdaroğlu’na sorduk.



“Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim. Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz nasıl kazanabiliriz onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız” dedi. Seçimlerden çekilme ya da boykot önerisine kapıları kapattığına göre, CHP’nin yeni yol haritası ne? Kılıçdaroğlu, “Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir. Olası erken seçimdir” dedi.



Hafta sonu CHP önemli kararların alındığı bir tüzük kurultayı yaşadı. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayı ile birlikte, “İç işimizi bitirdik” dedi. Artık 2019 seçimlerine odaklanacaklarını söyledi. Ama kurultaya ilişkin sorulması gereken sorular vardı.



Tüzük kurultayının zamanı mıydı değil miydi şeklindeki tartışmaları hatırlattık. Tüzük kurultayıyla ilgili hazırlıkların 1.5 yıl önce başladığını ve kendisinin bunu 7-8 ay önce açıkladığını hatırlattı. Verdiği sözü yerine getirdiğini söylemekle yetindi.



Kılıçdaroğlu’nun tüzük kurultayında, ”Kim izinsiz TV’ye çıkarsa partiden kovarım” şeklindeki konuşması, eleştirilere neden oldu, ‘antidemokratik’ olarak nitelendirildi. Bu tutumunu sormadan olmazdı. Biz de sorduk, ”Nasıl yorumlandı bilmiyorum ama ben inandığım doğruları söyledim” karşılığını verdi.





CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DE İTTİFAKA KAPI ARALADI

CHP, ittifak yasasına karşı çıktı ama bir yandan da tüzüğünde ittifaka ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumu, “İttifak yasasının tüzükteki izdüşümü olarak yapılan düzenlemeler” olarak tanımladı. Asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de ittifaka açık olduklarını ifade etmesiydi.



Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının bu bölümünü aynen aktarmak istiyorum.



-Tüzükteki düzenlemeniz CHP’nin ittifakları da gündemine aldığını mı gösteriyor?

-İttifaka karşı değiliz biz. Biz % 10 seçim barajına karşıyız. Siyasi partiler ittifak yapabilirler. Bu konuda herhangi bir şekilde ittifak olmasın, ittifakları yasaklayalım diye bir düşüncemiz yok zaten.



-Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ittifak olmayacak herhalde?

-Bunu zaman gösterecek.



-Yani kapıyı kapatmıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı’nda kesin olmaz demiyorsunuz?

-Tabii tabii.



-Daha önce CHP olarak biz aday çıkartacağız noktasındaydınız, o tutumunuzdan daha yumuşak bir seviyeye mi geçtiniz?

-Yo yani, bir yasa çıktı, bu yasanın izdüşümünü tüzüğümüze koymamız gerekiyordu. Bu çerçevede bir düzenleme yaptık. Halbuki öteki zaten il başkanlarının teklifidir. Bizim değil, il başkanlarının teklifi ve en yüksek oyla kabul edildi.



-İttifak ile birlikte AK Parti ile BBP arasında düşünüldüğü gibi listelerinden aday gösterme mi olacak? Yani sütun mu liste ittifakı mı olacak?

-Düzenleme bütün ittifak türlerine izin veren türden bir düzenleme.



-Bu durumda siz bir başkasıyla yan yana sütun ittifakı da yapar mısınız? Yoksa başka bir partinin listenizden girmesini mi istersiniz?

-Onu bilmiyorum zaman gösterecek. Bugünden şunu veya bunu yapacağız deme durumunda değilim.



-İttifakla ilgili siz doğrudan temas yapacak mısınız?

-Gerekirse yaparım.



-Anayasa Mahkemesi’ne bu ittifak yasasını götürecek misiniz?

-Evet temsilde adalet bölümünü, ittifakı değil.



Son söz. Siyaset her gün kendi şartlarında yeniden doğuyor.