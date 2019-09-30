Kabine değişikliğinde yeni takvim ve Cumhurbaşkanlığı dengesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 yıl var ama siyasi fay hatları hareketli. Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener, erken seçim için bastırmayı planlamıyorlar ama iktidarın 2023’e kadar devam edemeyeceğini düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu, erken seçimin dipten gelen dalga gibi iktidarın karşısına çıkacağı görüşünde. Yeni partilerin kurulacak olması da siyasi fay hatlarının tetikleyicisi oldu.
Yarın Meclis’in açılışıyla birlikte siyasetin nabzı daha hızlı atmaya başlayacak. Yeni dönemde sürpriz ittifaklara tanık olabiliriz. İYİ Parti her şeye muhalefet etmek yerine iktidarın doğrularına destek vermeyi, yanlışlarına ise karşı çıkmayı planlıyor. Henüz “Yeni ittifaklar kurulur, eski ittifaklar yıkılır” noktasında değiliz. Sadece bazı arayışlar söz konusu.
Madde madde sıralayacak olursak tablo şöyle:
1- 3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte başlayan dönemde seçimler güçlü iktidar-zayıf muhalefet üzerinden okundu. AK Parti ve CHP dengesi iktidar ve muhalefet tablosunu belirledi. Başkanlık sistemi ile siyasi hayatımıza giren ittifaklar bu dengeyi değiştirdi. Buna “yeni siyaset dönemi” diyebiliriz. Yeni siyaset döneminde süreçleri ittifaklar üzerinden okumak gerekli hale geldi.
2- 31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul seçimleriyle birlikte siyaseti 3 Kasım 2002 seçimleri üzerinden okuma dönemi, yerini yeni duruma bıraktı. 2023 seçimleri ise yerel seçimlerle başlayan sürecin kalıcı mı yoksa konjonktürel mi olduğunu belirleyecek.
ERDOĞAN-BAHÇELİ İTTİFAKI
3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakı sürdürmekte kararlı. “Cumhur ittifakı pazara kadar değil, mezara kadar” diyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye’nin beka sorunu sürdüğü müddetçe cumhur ittifakının sürmesi gerektiği görüşünde. İki lider arasında ittifak ötesi bir güç birliği söz konusu.
KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI
4- Kılıçdaroğlu, her ne pahasına olursa olsun millet ittifakını korumayı hedefliyor. Kılıçdaroğlu üç seçime ittifakla girdi. Millet ittifakı sayesinde siyasi hayatında ilk kez girdiği seçimlerden başarıyla çıktı. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine yeni partileri de katarak genişletilmiş bir ittifakla girmeyi hedefliyor.
İYİ PARTİ’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
5- İYİ Parti yeni dönemde siyasette ağırlığını hissettirmeyi hedefliyor. “Millet ittifakı yerel seçimler için geçerliydi. Seçimden sonra bitti” deniliyor. CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan duyulan rahatsızlık ifade ediliyor. İYİ Parti’de muhalefetle arasına mesafe koyan, iktidara ise göz kırpan bir değişiklik seziliyor. Bir kabine değişikliğinde İYİ Parti’ye ihtiyaç duyulması halinde kapıların kapalı olmadığı ifade ediliyor.
YENİ BİR İTTİFAK MI DOĞUYOR?
6- Cumhur ittifakı ve millet ittifakı karşısında yeni bir kutsal ittifak kurulur mu sorusu siyasetin yeni ilgi alanını oluşturuyor. Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan partilerinin kurulacak olması; Saadet Partisi, İYİ Parti ve yeni partilerden oluşacak yeni bir ittifakın kurulmasına neden olur mu sorusunu gündeme getiriyor. 1991 seçimlerine girerken Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali; RP, MÇP ve IDP’den oluşan kutsal ittifakı kurmuştu. Ama bu konuda henüz bir veri ortada yok. Ayrıca Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin CHP ile ittifak konusunda kararlı olduğu biliniyor.
ABDULLAH GÜL’Ü TELAŞLANDIRAN AÇIKLAMA
7- Tüm bu arayışların düğümlendiği noktayı ise Cumhurbaşkanlığı seçimi oluşturuyor. Geçen hafta Kılıçdaroğlu’na 2023’te Abdullah Gül’e Cumhurbaşkanı adaylığı için söz verip vermediği sormuştum. Kılıçdaroğlu çok açık ve net konuşmuş, “Kimseye söz vermedim” demişti. CHP Lideri’nin bu açıklaması Abdullah Gül cephesinde telaşa neden olmuş. “CHP’de İstanbul seçimlerinden sonra yeni bir denklem oluştu” sesleri yükselmeye başladı. Ekrem İmamoğlu gerçeğini dikkate almadan hesap yapılmasın. Küresel sistem, 2023 seçimlerini sistem üzerinden Erdoğan’ın tasfiyesine dönüştürmek için ağlarını örüyor. Davutoğlu ile Gül ve Babacan’ın kuracakları yeni partiler, bu yöndeki beklentileri güçlendirdi.
AKŞENER ADAY OLACAK MI?
8- Abdullah Gül’ün çatı adayı olması planı Meral Akşener’in karşı çıkışı ile suya düşmüştü. 2023’e giderken kimse Meral Akşener yeniden aday olacak mı diye sormuyor. Akşener şu ana kadar “Ben aday değilim” demedi. Akşener’in kararı, Cumhurbaşkanlığı yarışında en belirleyici unsurlardan biri olacak.
KABİNE DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?
9- Yerel seçimlerde ortaya çıkan tablo ve tekrarlanan İstanbul seçimleri, AK Parti’nin işinin giderek güçleştiğini ortaya koydu. “Seçimlerden çıkan mesajı aldık, kucaklayıcı olacağız” diyen Erdoğan’ın yapılacak olan AK Parti kampında vereceği mesajlar, yeni sürece ilişkin önemli ipuçları taşıyacak. Uçağın burnu tekrar büyümeye dönük mü olacak, yoksa mevcut konumunu sürdürmesi mi tercih edilecek? Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.
Ha bu arada, kabine değişikliği için “Ya ekim ayında olur ya da ocak ayına kalır” deniliyor. Ekim ayında olacağına dair belirtiler sezilmiyor ama “Neden ocak ayı?” derseniz, aralık ayında bakanlar Meclis’te bütçelerini savunacaklar ya, ocak takvimi oradan çıkıyor. Yoksa Erdoğan’dan gelen bir işaret yok.
Kabine değişikliğinde yeni takvim ve Cumhurbaşkanlığı dengesi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 yıl var ama siyasi fay hatları hareketli. Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener, erken seçim için bastırmayı planlamıyorlar ama iktidarın 2023’e kadar devam edemeyeceğini düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu, erken seçimin dipten gelen dalga gibi iktidarın karşısına çıkacağı görüşünde. Yeni partilerin kurulacak olması da siyasi fay hatlarının tetikleyicisi oldu.
Yarın Meclis’in açılışıyla birlikte siyasetin nabzı daha hızlı atmaya başlayacak. Yeni dönemde sürpriz ittifaklara tanık olabiliriz. İYİ Parti her şeye muhalefet etmek yerine iktidarın doğrularına destek vermeyi, yanlışlarına ise karşı çıkmayı planlıyor. Henüz “Yeni ittifaklar kurulur, eski ittifaklar yıkılır” noktasında değiliz. Sadece bazı arayışlar söz konusu.
Madde madde sıralayacak olursak tablo şöyle:
1- 3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte başlayan dönemde seçimler güçlü iktidar-zayıf muhalefet üzerinden okundu. AK Parti ve CHP dengesi iktidar ve muhalefet tablosunu belirledi. Başkanlık sistemi ile siyasi hayatımıza giren ittifaklar bu dengeyi değiştirdi. Buna “yeni siyaset dönemi” diyebiliriz. Yeni siyaset döneminde süreçleri ittifaklar üzerinden okumak gerekli hale geldi.
2- 31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul seçimleriyle birlikte siyaseti 3 Kasım 2002 seçimleri üzerinden okuma dönemi, yerini yeni duruma bıraktı. 2023 seçimleri ise yerel seçimlerle başlayan sürecin kalıcı mı yoksa konjonktürel mi olduğunu belirleyecek.
ERDOĞAN-BAHÇELİ İTTİFAKI
3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakı sürdürmekte kararlı. “Cumhur ittifakı pazara kadar değil, mezara kadar” diyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye’nin beka sorunu sürdüğü müddetçe cumhur ittifakının sürmesi gerektiği görüşünde. İki lider arasında ittifak ötesi bir güç birliği söz konusu.
KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI
4- Kılıçdaroğlu, her ne pahasına olursa olsun millet ittifakını korumayı hedefliyor. Kılıçdaroğlu üç seçime ittifakla girdi. Millet ittifakı sayesinde siyasi hayatında ilk kez girdiği seçimlerden başarıyla çıktı. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine yeni partileri de katarak genişletilmiş bir ittifakla girmeyi hedefliyor.
İYİ PARTİ’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
5- İYİ Parti yeni dönemde siyasette ağırlığını hissettirmeyi hedefliyor. “Millet ittifakı yerel seçimler için geçerliydi. Seçimden sonra bitti” deniliyor. CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan duyulan rahatsızlık ifade ediliyor. İYİ Parti’de muhalefetle arasına mesafe koyan, iktidara ise göz kırpan bir değişiklik seziliyor. Bir kabine değişikliğinde İYİ Parti’ye ihtiyaç duyulması halinde kapıların kapalı olmadığı ifade ediliyor.
YENİ BİR İTTİFAK MI DOĞUYOR?
6- Cumhur ittifakı ve millet ittifakı karşısında yeni bir kutsal ittifak kurulur mu sorusu siyasetin yeni ilgi alanını oluşturuyor. Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan partilerinin kurulacak olması; Saadet Partisi, İYİ Parti ve yeni partilerden oluşacak yeni bir ittifakın kurulmasına neden olur mu sorusunu gündeme getiriyor. 1991 seçimlerine girerken Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali; RP, MÇP ve IDP’den oluşan kutsal ittifakı kurmuştu. Ama bu konuda henüz bir veri ortada yok. Ayrıca Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin CHP ile ittifak konusunda kararlı olduğu biliniyor.
ABDULLAH GÜL’Ü TELAŞLANDIRAN AÇIKLAMA
7- Tüm bu arayışların düğümlendiği noktayı ise Cumhurbaşkanlığı seçimi oluşturuyor. Geçen hafta Kılıçdaroğlu’na 2023’te Abdullah Gül’e Cumhurbaşkanı adaylığı için söz verip vermediği sormuştum. Kılıçdaroğlu çok açık ve net konuşmuş, “Kimseye söz vermedim” demişti. CHP Lideri’nin bu açıklaması Abdullah Gül cephesinde telaşa neden olmuş. “CHP’de İstanbul seçimlerinden sonra yeni bir denklem oluştu” sesleri yükselmeye başladı. Ekrem İmamoğlu gerçeğini dikkate almadan hesap yapılmasın. Küresel sistem, 2023 seçimlerini sistem üzerinden Erdoğan’ın tasfiyesine dönüştürmek için ağlarını örüyor. Davutoğlu ile Gül ve Babacan’ın kuracakları yeni partiler, bu yöndeki beklentileri güçlendirdi.
AKŞENER ADAY OLACAK MI?
8- Abdullah Gül’ün çatı adayı olması planı Meral Akşener’in karşı çıkışı ile suya düşmüştü. 2023’e giderken kimse Meral Akşener yeniden aday olacak mı diye sormuyor. Akşener şu ana kadar “Ben aday değilim” demedi. Akşener’in kararı, Cumhurbaşkanlığı yarışında en belirleyici unsurlardan biri olacak.
KABİNE DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?
9- Yerel seçimlerde ortaya çıkan tablo ve tekrarlanan İstanbul seçimleri, AK Parti’nin işinin giderek güçleştiğini ortaya koydu. “Seçimlerden çıkan mesajı aldık, kucaklayıcı olacağız” diyen Erdoğan’ın yapılacak olan AK Parti kampında vereceği mesajlar, yeni sürece ilişkin önemli ipuçları taşıyacak. Uçağın burnu tekrar büyümeye dönük mü olacak, yoksa mevcut konumunu sürdürmesi mi tercih edilecek? Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.
Ha bu arada, kabine değişikliği için “Ya ekim ayında olur ya da ocak ayına kalır” deniliyor. Ekim ayında olacağına dair belirtiler sezilmiyor ama “Neden ocak ayı?” derseniz, aralık ayında bakanlar Meclis’te bütçelerini savunacaklar ya, ocak takvimi oradan çıkıyor. Yoksa Erdoğan’dan gelen bir işaret yok.