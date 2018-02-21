İttifak senaryoları

İttifakın isim babası ise Devlet Bahçeli oldu. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. “Cumhur ittifakı diyebilirsiniz” dedi. MHP lideri, ‘Cumhur ittifakı’nı önermiş, Erdoğan, ‘Yerli ve Milli ittifak’ı gündeme getirmişti. İki liderin görüşmesi sırasında Bahçeli, isim konusunu Erdoğan’a bırakınca, Cumhurbaşkanı jest yapıp, “Cumhur ittifakı”nı ilan etti. Bahçeli, “Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’na içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, Saadet Partisi’ni de ittifaka dâhil etmeyi planlıyordu. Karamollaoğlu ile görüşmede, “Bütün milli ve yerli unsurların bu tehditler karşısında birlik ve beraberlik içinde olması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir” demişti. MHP ile ittifak yaptıklarını belirterek, Saadet Partisi’yle bir temas kurulmasının yararlı olacağını söylemiş, Karamollaoğlu da, “Neden olmasın” diye karşılık vermişti. Ama 9 Şubat tarihindeki görüşmeden bu yana Karamollaoğlu, ittifaka sıcak bakmadıkları işaretini veriyor. İttifakı değil, ilkeler etrafında toplanmayı öneriyor. Son olarak, “Tayyip Bey teşkilatlarda metal yorgunluğundan bahsetti. Demek ki onunla problem çözülmüyor. Metal yorgunluğu demek yetmez, prensip değişmeli” dedi. Yakında adı Recep Tayyip Erdoğan olduğu için ittifak yapmadık derse şaşırmayın.

AKŞENER FORMÜLÜ

Saadet Partisi, AK Parti ile ittifaka sıcak bakmıyor ama İYİ Parti ve Demokrat Parti ile ittifak seçeneği masadan kalkmış değil. Bu daha çok Meral Akşener’in formülü. Yabana atılır bir seçenek değil. Çünkü yüzde 10 barajı, partileri arayışa itiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Meclis’te ittifakın iki partili olduğunu söyledikten sonra, “Üçüncü parti olmaz diye bir şey yok” diye sinyali vermişti. Akşam saatlerinde de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Destici, görüşmeden sonra, “İttifaka karar verdik” dedi. Israrlı sorular üzerine, “İttifakta her şeyin olumlu gittiğini ve BBP’nin bu ittifaka maksimum derecede katkı yapacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

Peki BBP, ittifakta nasıl yer alacak? MHP’yle birlikte üçüncü ortak olarak mı girecek? Destici bu soruya, “Partimiz ittifakta amblemiyle mi yer alacak, ortak liste mi olacak. Buna yetkili kurullarımız karar verecek” diye karşılık verdi. Belli ki işin şekli sonra belirlenecek. Destici, ittifaka başından beri sıcak bakıyordu. Hatta Saadet Partisi’nin de bu ittifakta yer almasını arzu ediyordu. Bu umudunu hâlâ koruyor. Saadet Partisi’ne, “Kararlarınıza saygılıyız ama bu ittifakta yer almanızı istiyorum” demeyi planlıyor. Kulislerde BBP ile ittifaka Bahçeli ne der sorusu vardı. “Bir oy bir oydur” diye bakan Bahçeli, olumsuz yaklaşmamış olmalı ki, Erdoğan, Destici ile ittifakı konuştu.

KÜRT SEÇMEN

AK Parti-MHP İttifakı açısından yarın ilk adım atılacak. 26 maddeden oluşan teklif Meclis’e sunulacak. AK Parti-MHP ittifakı masada tamam. Asıl önemli olan sahada bir sinerji meydana getirip getirmeyeceği? İttifak muhafazakâr tabanda olumlu karşılandı. Ama AK Parti’nin çok önemli bir Kürt seçmen faktörü var. AK Parti, bölgede yüz yüze konuşma yöntemiyle bir araştırma yapıyor.

İki Kürt seçmen var.

1- Doğu ve Güneydoğu’da

2- Büyük şehirlerde

AK Parti’nin önemli bir yöneticisinin şu değerlendirmesi önemli: “Bölgede, hendek savaşlarının meydana getirdiği travma unutulmadı. Belediyelerdeki uygulamalar hafızalarda tazeliğini koruyor. O nedenle bölgeden olumsuz bir sonuç çıkmaz. Ama Büyükşehirlerdeki Kürt oylarına bakmak lazım.” Tabi bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri önemli olacak. Çünkü Kürtlerin gönlünde Erdoğan’ın yeri farklı.