İstanbul’da seçim rüzgârı kimden yana esiyor?

İSTANBUL seçimleri bayram dinlemiyor. Hatta bayramdan sonra rüzgârlar daha güçlü esmeye başladı.
Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisindeydi. Seçimler İstanbul’da yapılıyor ama İmamoğlu Trabzon, Giresun ve Ordu’daydı. 31 Mart seçimlerinde “Karadeniz” oylarını almayı başaran Ekrem İmamoğlu, bu geziyle hemşeri oylarını korumaya dönük bir hamle yaptı. Trabzon, Giresun ve Ordu’da gördüğü ilgi İmamoğlu’nun bu stratejisinin yanlış olmadığını ortaya koydu. Aslında İstanbul seçimleri çoktan İstanbul seçimi olmaktan çıktı. 10 milyon İstanbullu seçmen oy kullanacak ama sonuçları Türkiye’yi ilgilendirecek.
23 Haziran’a 17 gün kala İstanbul’da nabız tuttum. AK Parti ve CHP’nin seçim çalışmalarını yürüten isimlerle konuştum.
1- Seçimlerin son 10 günü kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Seçim sonuçlarını hatalar belirleyecek.
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermekle yetindi, doğrudan seçim kampanyasına girmedi. Erdoğan’ın son anda sahaya çıkması sürpriz karşılanmamalı.
3- 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 13 bin 709 oy ve binde 15 oy oranı vardı. Bu kez seçmen ikiye bölünmüş. Saadet Partisi erimiş, DSP ise buhar olmuş. Görünen o ki seçimi kazanan aday öyle binde 15-20’lik bir farkla kazanmayacak. Ucu ucuna bir sonuç olmayacak, açık ara farkla kazanacak. İki aday arasında birkaç puan fark olacak.
AK PARTİLİLER NE DİYOR?
AK Partililer, “Trend yukarı doğru çıkmaya başladı” diyorlar. Ancak bu çıkış seçim kazanmaya yetecek mi? Peki önceden trend neden yukarı değildi? YSK’nın iptal kararının siyasi dengeleri altüst ettiği gözleniyor. Ekrem İmamoğlu lehine hızlı bir mağduriyet havası oluşmuş. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte bir toparlanma sürecine girilmiş.
AK Parti’deki “Trend yukarıya tırmanıyor” yorumlarının altında yatan iki nokta var.
1- Muhafazakâr Kürtlere yönelik çalışmadan olumlu sonuçlar alındı. Kanaat önderleri ramazan ayını muhafazakâr Kürtlerle birlikte geçirdi. 31 Mart seçimlerindeki Kürtlere yönelik dil terk edildi, kucaklayıcı bir söylem hâkim oldu. Ama muhafazakâr Kürtlerin ne kadarı sandığa gidecek, o belli değil.
2- Kırgın AK Partililere yönelik çabalarda mesafe alındı. AK Parti seçim stratejisini 24 Haziran’da AK Parti’ye oy verip, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 430 bin kırgın AK Partili seçmen üzerine kurmuştu. Kırgın AK Partililerden olumlu dönüşler alındığı söyleniyor.
3- Araştırmalarda Saadet Partisi oylarının yarıya düştüğü gözleniyor. AK Partililer, bir kısım Saadet Partili seçmenin “AK Parti-CHP tercihi” ile karşı karşıya kaldığında AK Parti’yi tercih ettiği görüşünde.
Tabii bunlar AK Parti cephesinden esen rüzgârlar.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL’DA NE GÖRDÜ?
Ekrem İmamoğlu cephesinden ise farklı rüzgârlar esiyor. Ekrem İmamoğlu mağduriyetten beslenmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda İstanbul’daydı. Gözlemlerini sordum. “Siyasi hava fena değil, hatta düşündüğümden daha iyi” dedi.
İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun performansları elbette ki etkili olacak. İki adayın çıkacağı Amerikanvari seçim yayını belki de son noktanın konulmasını sağlayacak.
Kısa bir süre önce kamuoyu araştırma kuruluşlarının bayramdan sonra sahaya çıkacaklarını yazmıştım. Türkiye’nin önemli anket firmaları bu hafta sonu araştırmalarına başlıyorlar.
ÜÇ NOKTA
Ama şimdiden önplana çıkan noktalar var.
YSK’nın 6 Mayıs’ta verdiği iptal kararı İstanbul seçimlerinin kaderine dönüşmüş durumda. Mağduriyet algısı ile demokrasiye müdahale ediliyor görüntüsünü birbirini beslemiş.
Aday profilleri kıyaslandığında ise Binali Yıldırım’ın tecrübesi, Ekrem İmamoğlu’nun ise gençliği ve dinamizmi öne çıkmış.
Ekonomi hem AK Parti hem CHP seçmeni üzerinde etkili olan tek unsur olarak görülüyor.
AK Parti 31 Mart’ın aksine bu seçimde Binali Yıldırım’ı öne çıkarmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ana kadar sahaya çıkmadı. Ancak seçmeninin 23 Haziran’ı Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışı olmaktan ziyade Erdoğan-İmamoğlu seçimi olarak gördüğü dikkati çekiyor.
İstanbul seçimlerinin Türk siyasetinin yönünü belirleyecek sonuçları olacak. İstanbul’dan bakınca rüzgârlar çok güçlü esiyor.
İstanbul’da seçim rüzgârı kimden yana esiyor?
İSTANBUL seçimleri bayram dinlemiyor. Hatta bayramdan sonra rüzgârlar daha güçlü esmeye başladı.
Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisindeydi. Seçimler İstanbul’da yapılıyor ama İmamoğlu Trabzon, Giresun ve Ordu’daydı. 31 Mart seçimlerinde “Karadeniz” oylarını almayı başaran Ekrem İmamoğlu, bu geziyle hemşeri oylarını korumaya dönük bir hamle yaptı. Trabzon, Giresun ve Ordu’da gördüğü ilgi İmamoğlu’nun bu stratejisinin yanlış olmadığını ortaya koydu. Aslında İstanbul seçimleri çoktan İstanbul seçimi olmaktan çıktı. 10 milyon İstanbullu seçmen oy kullanacak ama sonuçları Türkiye’yi ilgilendirecek.
23 Haziran’a 17 gün kala İstanbul’da nabız tuttum. AK Parti ve CHP’nin seçim çalışmalarını yürüten isimlerle konuştum.
1- Seçimlerin son 10 günü kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Seçim sonuçlarını hatalar belirleyecek.
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermekle yetindi, doğrudan seçim kampanyasına girmedi. Erdoğan’ın son anda sahaya çıkması sürpriz karşılanmamalı.
3- 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 13 bin 709 oy ve binde 15 oy oranı vardı. Bu kez seçmen ikiye bölünmüş. Saadet Partisi erimiş, DSP ise buhar olmuş. Görünen o ki seçimi kazanan aday öyle binde 15-20’lik bir farkla kazanmayacak. Ucu ucuna bir sonuç olmayacak, açık ara farkla kazanacak. İki aday arasında birkaç puan fark olacak.
AK PARTİLİLER NE DİYOR?
AK Partililer, “Trend yukarı doğru çıkmaya başladı” diyorlar. Ancak bu çıkış seçim kazanmaya yetecek mi? Peki önceden trend neden yukarı değildi? YSK’nın iptal kararının siyasi dengeleri altüst ettiği gözleniyor. Ekrem İmamoğlu lehine hızlı bir mağduriyet havası oluşmuş. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte bir toparlanma sürecine girilmiş.
AK Parti’deki “Trend yukarıya tırmanıyor” yorumlarının altında yatan iki nokta var.
1- Muhafazakâr Kürtlere yönelik çalışmadan olumlu sonuçlar alındı. Kanaat önderleri ramazan ayını muhafazakâr Kürtlerle birlikte geçirdi. 31 Mart seçimlerindeki Kürtlere yönelik dil terk edildi, kucaklayıcı bir söylem hâkim oldu. Ama muhafazakâr Kürtlerin ne kadarı sandığa gidecek, o belli değil.
2- Kırgın AK Partililere yönelik çabalarda mesafe alındı. AK Parti seçim stratejisini 24 Haziran’da AK Parti’ye oy verip, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 430 bin kırgın AK Partili seçmen üzerine kurmuştu. Kırgın AK Partililerden olumlu dönüşler alındığı söyleniyor.
3- Araştırmalarda Saadet Partisi oylarının yarıya düştüğü gözleniyor. AK Partililer, bir kısım Saadet Partili seçmenin “AK Parti-CHP tercihi” ile karşı karşıya kaldığında AK Parti’yi tercih ettiği görüşünde.
Tabii bunlar AK Parti cephesinden esen rüzgârlar.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL’DA NE GÖRDÜ?
Ekrem İmamoğlu cephesinden ise farklı rüzgârlar esiyor. Ekrem İmamoğlu mağduriyetten beslenmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda İstanbul’daydı. Gözlemlerini sordum. “Siyasi hava fena değil, hatta düşündüğümden daha iyi” dedi.
İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun performansları elbette ki etkili olacak. İki adayın çıkacağı Amerikanvari seçim yayını belki de son noktanın konulmasını sağlayacak.
Kısa bir süre önce kamuoyu araştırma kuruluşlarının bayramdan sonra sahaya çıkacaklarını yazmıştım. Türkiye’nin önemli anket firmaları bu hafta sonu araştırmalarına başlıyorlar.
ÜÇ NOKTA
Ama şimdiden önplana çıkan noktalar var.
YSK’nın 6 Mayıs’ta verdiği iptal kararı İstanbul seçimlerinin kaderine dönüşmüş durumda. Mağduriyet algısı ile demokrasiye müdahale ediliyor görüntüsünü birbirini beslemiş.
Aday profilleri kıyaslandığında ise Binali Yıldırım’ın tecrübesi, Ekrem İmamoğlu’nun ise gençliği ve dinamizmi öne çıkmış.
Ekonomi hem AK Parti hem CHP seçmeni üzerinde etkili olan tek unsur olarak görülüyor.
AK Parti 31 Mart’ın aksine bu seçimde Binali Yıldırım’ı öne çıkarmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ana kadar sahaya çıkmadı. Ancak seçmeninin 23 Haziran’ı Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışı olmaktan ziyade Erdoğan-İmamoğlu seçimi olarak gördüğü dikkati çekiyor.
İstanbul seçimlerinin Türk siyasetinin yönünü belirleyecek sonuçları olacak. İstanbul’dan bakınca rüzgârlar çok güçlü esiyor.