İstanbul seçimleri ve CHP’nin iptal başvurusu

Yerel seçimlerde yüzde 50 artı 1 şartı aranmıyor. Kim daha fazla oy alırsa seçimi o kazanacak. Elbette ki, AK Parti-MHP ittifakı ilk olarak yerel seçimlerde test edilecek. Ama netice itibariyle yüzde 50 artı 1 aranmayacak, en çok oyu alan parti seçimi kazanacak. Tabii yerel seçim sonuçları ortaya çıkınca ittifakın toplam oyuna bakılacak, muhalefetin durumu değerlendirilecek. Ayrıca mart ayında yapılacak olan yerel seçimler 7 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir fikir verecek.

Yerel seçimlere ilişkin anket sonuçları var. Ancak henüz seçim iklimine girilmediği, adaylar belli olmadığı ve seçim kampanyası başlamadığı için bu sonuçları erken buluyorum. Ama İstanbul seçimlerini incelerken bir şey dikkatimi çekti. İstanbul’da her 10 puanlık artış ya da azalış, Türkiye ortalamasını etkiliyor. Ayrıca İstanbul, seçim şekline göre farklı sonuçlar veren bir yer olarak öne çıkıyor. Referandumda farklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı, yerel seçimler ile milletvekili seçiminde farklı eğilim gösteriyor. O nedenle yerel seçimleri yerel seçimle, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanlığı seçimiyle, milletvekili seçimini milletvekili seçimiyle kıyaslamak gerekiyor. İstanbul sonuçları bana bir de şunu öğretti: Her seçimin dinamiği farklı. Her ne kadar anket sonuçlarını aktarmasam da dikkatimi çeken bir noktayı paylaşmak istiyorum.

BİNALİ YILDIRIM FAKTÖRÜ

Yerel seçimler için Başbakan Binali Yıldırım’ın dışındaki isimlerin oy oranlarının dağılımı birbirine çok yakın çıkıyor. Tabii Başbakan’ın aday olup olmayacağı belli değil. Şurası kesin, İstanbul seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek. MHP ve HDP’nin oyları sonuçlarda etkili olacak. Siyasetin yeni aktörü İYİ Parti ve Saadet Partisi ise varlık mücadelesi verecekler. Tabii bir de AK Parti-MHP ittifakı açısından İstanbul bir gösterge olacak. Seçim sürecine girilip, adaylar belli olduktan ve seçim vaatleri açıklandıktan sonra daha doğru gözlemler yapmak mümkün olacak. Görünen o ki İstanbul’da hiçbir partinin işi kolay değil. Partilerin adayları belirlemeden önce İstanbul seçmeninin eğilimlerini iyi tespit etmesi gerekiyor.

İstanbul’la ilgili değerlendirmeleri sürdüreceğim. Anket sonuçlarını aktarmasam da yorumları paylaşacağım. Çünkü yerel seçimlerin göstergesi İstanbul olacak.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

İstanbul bölümüne burada bir virgül koyduktan sonra AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ittifak yasasıyla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. CHP, ittifak yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmak için hazırlık yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’la konuştum, “İttifakla ilgili iptal talebimiz olmayacak” dedi. CHP, ittifakla ilgili düzenlemeye itiraz etmiyor. Peki, Anayasa Mahkemesi’ne neyi götürecekler?

1- İttifak yasası komisyonda görüşülürken, CHP iktidar ve muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmadan önce de muhalefet partilerinin görüşünün alınması düşünülüyor.

2- CHP, Anayasa Mahkemesi’ne öncelikle yürürlüğünün durdurulması talebinde bulunmayı planlıyor.

3- İptal başvurusu Anayasa’nın 10.maddesinde yer alan eşitlik ilkesi esas alınarak yapılacak. Engin Altay, ”Yüzde 3 oy alan parti ittifak yapıp yüzde 10 barajını aşarken, yüzde 8-9 oy alan parti barajı aşamayıp Meclis dışında kalacak. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” diyor.

4- Mühürsüz zarflarla ilgili düzenleme başta olmak üzere seçim güvenliği konusu iptal isteminin ikinci ayağını oluşturacak.

Peki CHP, Anayasa Mahkemesi’ne ne zaman gidecek? Bir tarih veremem ama çok uzun bir süre olmayacağı kesin.