Hulusi Akar neye kızdı, CHP’den İstanbul haberleri

Siyasette çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir haftaya giriyoruz. Bir anlamda final haftası diyebiliriz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener, seçim ittifakının kaderini belirlemek üzere bir araya gelecekler. İstanbul ve Ankara adayları açısından kader anı diyebiliriz. Bugün yazı tarzımda bir değişiklik yapıp kısa kısa siyaset kulislerini aktaracağım. Ama önce sizi Kanada’da başlayıp Ankara’da devam eden bir tartışmaya götüreceğim. Ya da başka bir deyişle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı rahatsız eden yorumlara...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-18 Kasım tarihleri arasında Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Toplantısı’na katılmıştı. Akar’ın o forumda ABD’nin PKK-YPG terör örgütüyle işbirliğini anlatması üzerine salonda bulunan Amerikalıların yüzleri asılmıştı. Öğrendiğime göre Hulusi Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’u kabulünde ilginç bir diyalog yaşanmış; Dunford, Menbiç’te kurulacak gözlem noktalarından söz etmeye kalkışınca Akar çok sert tepki göstermiş, bu gözlem noktalarının Türkiye’yi rahatsız edeceğini ilk elden paylaşmış. Bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı döneminden bu yana kişisel dostlukları bulunan Dunford, Akar’ın bu sert tepkisi karşısında biraz bozulmuş. Buna rağmen ABD, gözlem noktaları konusunda adım attı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MGK toplantısında da Fırat’ın doğusuna yönelik önemli kararlar alındı. Ama benim asıl üzerinde duracağım nokta bu değil. Akar, Halifax toplantısından sonra BBC’ye bir mülakat verdi. BBC muhabirinin cezaevindeki gazetecilerle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıtı aynen tekrar ederek “Hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı içeride değil” dedi. Tartışma da bu cevap üzerine başladı. FOX TV’nin Akar’ın bu sözleri üzerine görüş aldığı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Geçmişte ne kadar rezil bir Genelkurmay Başkanlığı yaptıysa o kadar rezil bir bakanlık yapacağının işaretini veriyor” dedi. Bu sataşmalar sırasında kısa bir süreliğine görüşme imkânı bulduğum Hulusi Akar, tartışmadan dolayı rahatsızdı; “FETÖ ve PKK ağzıyla şahsıma söylenmiş haksız, terbiyesiz, seviyesiz sözleri sahiplerine misliyle iade ediyorum” dedi. Konunun üzerinde çok durmadı ama dursa ne derdi, düşünemiyorum.
Bu konuyla ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.
BBC’nin sorusu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Ama muhabir, Kaşıkçı’nın barbarca katledilmesiyle ilgilenmiyor. Tam aksine Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrını sorguluyor; “Türkiye’de birçok gazeteci tutukluyken bu samimiyetten uzak bir yaklaşım değil mi?” tarzında bir yargıda bulunuyor. Bir, Türkiye’yi yargılamaya hakkı yok. O sorusunu sorar. İkincisi, soru şekline göre Türkiye’deki tutuklu gazetecileri sorarken Kaşıkçı olayını önemsizleştiriyor. Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetinin gündeme getirmeye hakkı olmadığı gibi bir önermede bulunuyor. Türkiye’de gazeteciler hapisteyse o zaman biz Kaşıkçı konusunda sesimizi çıkarmayalım, veliaht prens birkaç Kaşıkçı cinayeti daha işlesin... Böyle bir mantık olur mu?
YAVAŞ İTTİFAKIN KADERİ OLACAK
Şimdi gelelim siyasi kulislere. Bu hafta başında yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak. Çünkü iki lider isimleri konuşacaklar. Püf noktasını Mansur Yavaş oluşturuyor. İttifak kurulursa Mansur Yavaş üzerinden kurulacak, bozulursa yine onun üzerinden bozulacak. Kılıçdaroğlu’nun “Akşener, Mansur Yavaş için ısrarlı” dediğini biliyoruz. Yavaş’ın “ortak aday” şartı sürüyor.
İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU
İstanbul’da ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığa çok yakın. Kılıçdaroğlu ile ikinci bir görüşme yapacaklar. İstanbul’da yoğun bir şekilde çalışan Gürsel Tekin’e üzüleceği bir haberim olacak, Ekrem İmamoğlu işi bitmek üzere.
SARIGÜL DSP’DEN ADAY OLABİLİR
Son kulis bilgisi Mustafa Sarıgül’le ilgili. Şişli’den aday olmak isteyen Sarıgül’den Eyüp’ten aday olması istendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Edindiğim bilgiye göre Sarıgül, Şişli dışında hiçbir yerden adaylık teklifini kabul etmiyor. Şişli’den aday. Ama eğer CHP kendisini aday göstermezse Mustafa Sarıgül, DSP’nin Şişli’den belediye başkan adayı olacak. Şişli kesin, sadece CHP mi yoksa DSP mi olacak orası belli değil.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Hulusi Akar neye kızdı, CHP’den İstanbul haberleri
Siyasette çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir haftaya giriyoruz. Bir anlamda final haftası diyebiliriz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener, seçim ittifakının kaderini belirlemek üzere bir araya gelecekler. İstanbul ve Ankara adayları açısından kader anı diyebiliriz. Bugün yazı tarzımda bir değişiklik yapıp kısa kısa siyaset kulislerini aktaracağım. Ama önce sizi Kanada’da başlayıp Ankara’da devam eden bir tartışmaya götüreceğim. Ya da başka bir deyişle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı rahatsız eden yorumlara...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-18 Kasım tarihleri arasında Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Toplantısı’na katılmıştı. Akar’ın o forumda ABD’nin PKK-YPG terör örgütüyle işbirliğini anlatması üzerine salonda bulunan Amerikalıların yüzleri asılmıştı. Öğrendiğime göre Hulusi Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’u kabulünde ilginç bir diyalog yaşanmış; Dunford, Menbiç’te kurulacak gözlem noktalarından söz etmeye kalkışınca Akar çok sert tepki göstermiş, bu gözlem noktalarının Türkiye’yi rahatsız edeceğini ilk elden paylaşmış. Bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı döneminden bu yana kişisel dostlukları bulunan Dunford, Akar’ın bu sert tepkisi karşısında biraz bozulmuş. Buna rağmen ABD, gözlem noktaları konusunda adım attı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MGK toplantısında da Fırat’ın doğusuna yönelik önemli kararlar alındı. Ama benim asıl üzerinde duracağım nokta bu değil. Akar, Halifax toplantısından sonra BBC’ye bir mülakat verdi. BBC muhabirinin cezaevindeki gazetecilerle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıtı aynen tekrar ederek “Hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı içeride değil” dedi. Tartışma da bu cevap üzerine başladı. FOX TV’nin Akar’ın bu sözleri üzerine görüş aldığı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Geçmişte ne kadar rezil bir Genelkurmay Başkanlığı yaptıysa o kadar rezil bir bakanlık yapacağının işaretini veriyor” dedi. Bu sataşmalar sırasında kısa bir süreliğine görüşme imkânı bulduğum Hulusi Akar, tartışmadan dolayı rahatsızdı; “FETÖ ve PKK ağzıyla şahsıma söylenmiş haksız, terbiyesiz, seviyesiz sözleri sahiplerine misliyle iade ediyorum” dedi. Konunun üzerinde çok durmadı ama dursa ne derdi, düşünemiyorum.
Bu konuyla ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.
BBC’nin sorusu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Ama muhabir, Kaşıkçı’nın barbarca katledilmesiyle ilgilenmiyor. Tam aksine Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrını sorguluyor; “Türkiye’de birçok gazeteci tutukluyken bu samimiyetten uzak bir yaklaşım değil mi?” tarzında bir yargıda bulunuyor. Bir, Türkiye’yi yargılamaya hakkı yok. O sorusunu sorar. İkincisi, soru şekline göre Türkiye’deki tutuklu gazetecileri sorarken Kaşıkçı olayını önemsizleştiriyor. Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetinin gündeme getirmeye hakkı olmadığı gibi bir önermede bulunuyor. Türkiye’de gazeteciler hapisteyse o zaman biz Kaşıkçı konusunda sesimizi çıkarmayalım, veliaht prens birkaç Kaşıkçı cinayeti daha işlesin... Böyle bir mantık olur mu?
YAVAŞ İTTİFAKIN KADERİ OLACAK
Şimdi gelelim siyasi kulislere. Bu hafta başında yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak. Çünkü iki lider isimleri konuşacaklar. Püf noktasını Mansur Yavaş oluşturuyor. İttifak kurulursa Mansur Yavaş üzerinden kurulacak, bozulursa yine onun üzerinden bozulacak. Kılıçdaroğlu’nun “Akşener, Mansur Yavaş için ısrarlı” dediğini biliyoruz. Yavaş’ın “ortak aday” şartı sürüyor.
İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU
İstanbul’da ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığa çok yakın. Kılıçdaroğlu ile ikinci bir görüşme yapacaklar. İstanbul’da yoğun bir şekilde çalışan Gürsel Tekin’e üzüleceği bir haberim olacak, Ekrem İmamoğlu işi bitmek üzere.
SARIGÜL DSP’DEN ADAY OLABİLİR
Son kulis bilgisi Mustafa Sarıgül’le ilgili. Şişli’den aday olmak isteyen Sarıgül’den Eyüp’ten aday olması istendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Edindiğim bilgiye göre Sarıgül, Şişli dışında hiçbir yerden adaylık teklifini kabul etmiyor. Şişli’den aday. Ama eğer CHP kendisini aday göstermezse Mustafa Sarıgül, DSP’nin Şişli’den belediye başkan adayı olacak. Şişli kesin, sadece CHP mi yoksa DSP mi olacak orası belli değil.
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