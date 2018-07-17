Gizli tanık, Ali Yazıcı ismini vermiş

ESKİ Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminde görevinin Erdoğan’ın yerini tespit edip darbecilere bildirmek olduğu ortaya çıkmıştı.
İzinli olduğu halde 15 Temmuz günü Ankara’ya gelip öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan hareket eden Ali Yazıcı, o gün ısrarla Erdoğan’ın bulunduğu yeri tespit etmeye çalışmıştı.
Ali Yazıcı’nın ikametgâhında yapılan aramada ise elyazısı ile tutup, altını imzaladığı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresini fişlediği belirlenmişti.
Cumhurbaşkanının eski başyaveri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato’nun 16 Temmuz sabahı düğmesine basacağı operasyonda gözaltına alınacak olan FETÖ’cü askerler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri Ali Yazıcı’nın da bulunduğu belirlendi.
Şu ana kadarki bilgilerin bir kısmı daha önce gazetelerde yer aldı, Ali Yazıcı’nın elyazısı fişlemelerini ise 15 Temmuz özel ekimizde yayınladık. Hatta FETÖ’cülerin darbe girişimini 15 Temmuz’a çekmelerinin bir nedeni olarak Okan Bato’nun, FETÖ’cü askerlerle ilgili ikinci dalga operasyonu başlatmak üzere olması gösterildi.
ATATÜRKÇÜLÜKLE MASKELEMİŞLER
Bu da yeni bir bilgi değil. Ama şimdi sıkı durun.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato’nun talimatı üzerine, kod adı “Abdullah” olan gizli tanığın ifadesi Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınıyor.
Gizli tanık, 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde TSK’daki 42 FETÖ’cü hakkında önemli bilgiler veriyor. Pilot olarak mezun olduktan sonra teğmen rütbesi Fetullah Gülen tarafından takılan gizli tanık, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’nda FETÖ abisi olan İsmet isimli şahısla birlikte gittikleri Pensilvanya’da Fetullah Gülen’le yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veriyor. Abdullah kod adlı itirafçı pilot, yakın tarihimizde çok önemli yer edinen isimlerin FETÖ bağlantıları hakkında da çarpıcı bilgiler paylaşıyor.
Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarı olmasından dolayı cemaatin müthiş derecede rahatsız olduğunu anlatıyor. Zaten 7 Şubat MİT operasyonunda FETÖ ilk operasyonu Hakan Fidan’a yapmıştı.
Fetullah Gülen, 12 Eylül’den sonra aranırken, Burdur’da Mustafa Sarsılmaz isimli askeri tabibin aracında yakalanmış. Peki biz Mustafa Sarsılmaz’ı nereden hatırlıyoruz? Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarı açılmış, doku örnekleri alınarak zehirlendiği iddiası araştırılmıştı. İşte o incelemeyi yapan anatomi uzmanı Mustafa Sarsılmaz’dı.
FETÖ’cülerin kendilerini gizlemek için askeri okullarda, “Tedbir” adını verdikleri uygulamalar hakkında da ilginç bilgiler paylaşıyor.
Akşam etütlerinde kütüphaneden Atatürkçülükle ilgili kitapları almak, irticaya karşı kitapları okumak ve günlüğün sayfalarında Atatürk’le ilgili resimlere yer vermek.
KOD ADI ABDULLAH
Gizli tanık Abdullah, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce verdiği ifadesinde TSK’da önemli mevkilerde bulunan 42 isimden söz ediyor. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olan Ali Yazıcı.
Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kutsi Barış.
Amansız bir FETÖ takipçisi olan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne bu isimlerin FETÖ’cü olduğuna dair iddiaları soruyor. FETÖ’cü Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse, Oğuz Akkuş ve Hayrettin Kaldırımcı, her defasında oyalıyor, sıkıştırılınca yanlış bilgi veriyor.
Hem de gizli tanık, “Halen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaveridir” dediği halde Genelkurmay Adli Müşavirliği, Ali Yazıcı’nın görev yaptığı yerleri ve yıllarını bildiriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olmasından söz etmiyor.
Ancak başyaver, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınında görev yaptığı için 4 ay içerisinde Ali Yazıcı ile ilgili özel bir işlem yapıldı mı orasını bilmiyorum.
Gizli tanık, Ali Yazıcı ismini vermiş
ESKİ Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminde görevinin Erdoğan’ın yerini tespit edip darbecilere bildirmek olduğu ortaya çıkmıştı.
İzinli olduğu halde 15 Temmuz günü Ankara’ya gelip öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan hareket eden Ali Yazıcı, o gün ısrarla Erdoğan’ın bulunduğu yeri tespit etmeye çalışmıştı.
Ali Yazıcı’nın ikametgâhında yapılan aramada ise elyazısı ile tutup, altını imzaladığı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresini fişlediği belirlenmişti.
Cumhurbaşkanının eski başyaveri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato’nun 16 Temmuz sabahı düğmesine basacağı operasyonda gözaltına alınacak olan FETÖ’cü askerler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri Ali Yazıcı’nın da bulunduğu belirlendi.
Şu ana kadarki bilgilerin bir kısmı daha önce gazetelerde yer aldı, Ali Yazıcı’nın elyazısı fişlemelerini ise 15 Temmuz özel ekimizde yayınladık. Hatta FETÖ’cülerin darbe girişimini 15 Temmuz’a çekmelerinin bir nedeni olarak Okan Bato’nun, FETÖ’cü askerlerle ilgili ikinci dalga operasyonu başlatmak üzere olması gösterildi.
ATATÜRKÇÜLÜKLE MASKELEMİŞLER
Bu da yeni bir bilgi değil. Ama şimdi sıkı durun.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato’nun talimatı üzerine, kod adı “Abdullah” olan gizli tanığın ifadesi Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınıyor.
Gizli tanık, 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde TSK’daki 42 FETÖ’cü hakkında önemli bilgiler veriyor. Pilot olarak mezun olduktan sonra teğmen rütbesi Fetullah Gülen tarafından takılan gizli tanık, Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’nda FETÖ abisi olan İsmet isimli şahısla birlikte gittikleri Pensilvanya’da Fetullah Gülen’le yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veriyor. Abdullah kod adlı itirafçı pilot, yakın tarihimizde çok önemli yer edinen isimlerin FETÖ bağlantıları hakkında da çarpıcı bilgiler paylaşıyor.
Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarı olmasından dolayı cemaatin müthiş derecede rahatsız olduğunu anlatıyor. Zaten 7 Şubat MİT operasyonunda FETÖ ilk operasyonu Hakan Fidan’a yapmıştı.
Fetullah Gülen, 12 Eylül’den sonra aranırken, Burdur’da Mustafa Sarsılmaz isimli askeri tabibin aracında yakalanmış. Peki biz Mustafa Sarsılmaz’ı nereden hatırlıyoruz? Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarı açılmış, doku örnekleri alınarak zehirlendiği iddiası araştırılmıştı. İşte o incelemeyi yapan anatomi uzmanı Mustafa Sarsılmaz’dı.
FETÖ’cülerin kendilerini gizlemek için askeri okullarda, “Tedbir” adını verdikleri uygulamalar hakkında da ilginç bilgiler paylaşıyor.
Akşam etütlerinde kütüphaneden Atatürkçülükle ilgili kitapları almak, irticaya karşı kitapları okumak ve günlüğün sayfalarında Atatürk’le ilgili resimlere yer vermek.
KOD ADI ABDULLAH
Gizli tanık Abdullah, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce verdiği ifadesinde TSK’da önemli mevkilerde bulunan 42 isimden söz ediyor. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olan Ali Yazıcı.
Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kutsi Barış.
Amansız bir FETÖ takipçisi olan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne bu isimlerin FETÖ’cü olduğuna dair iddiaları soruyor. FETÖ’cü Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse, Oğuz Akkuş ve Hayrettin Kaldırımcı, her defasında oyalıyor, sıkıştırılınca yanlış bilgi veriyor.
Hem de gizli tanık, “Halen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaveridir” dediği halde Genelkurmay Adli Müşavirliği, Ali Yazıcı’nın görev yaptığı yerleri ve yıllarını bildiriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olmasından söz etmiyor.
Ancak başyaver, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınında görev yaptığı için 4 ay içerisinde Ali Yazıcı ile ilgili özel bir işlem yapıldı mı orasını bilmiyorum.