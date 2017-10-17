Erdoğan’la Gökçek ne konuştu?

Geçen hafta, direnen bir Gökçek vardı. İstifa etmeyeceğini belirtiyor, “Beni görevden alsınlar” diyordu. Bu hafta ise rüzgâr tersine döndü. İstifa kararını almış ancak onurlu bir çıkış arayan bir Gökçek var.

Gökçek’in iyi bir final yapmak istemesi kadar doğal bir şey yoktur. “Çoluğuma çocuğuma ne anlatacağım, yolsuzluğum mu var, FETÖ’cü müyüm, neden istifa edeceğim” demesinin insani bir tarafı vardı. Herkes şeref ve haysiyeti için yaşar. Ama bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü bir değişim süreci var. Peki hem istifa hem onurlu bir final mümkün mü? Mümkün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Melih Gökçek 5 Ekim Perşembe akşamı 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yapmıştı. Erdoğan, “Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz” diyen Gökçek’e, “Bu işi fazla uzatma, istifa et” demişti. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün bir görüşme daha yaptı. İstanbul’dan Ankara’ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havaalanı’nda karşılayıp ayaküstü konuştu. Soğuk bir görüşme olmadı. Erdoğan elini tuttuğu Gökçek’le ayaküstü sohbet etti. Peki bu Gökçek’in devam edeceği anlamına mı geliyor? Hayır.

ARALARINDA KONUŞMA

Önce Erdoğan ile Gökçek arasında yaşanan diyaloğu aktarmak istiyorum.

- Sayın Cumhurbaşkanım, siz ne isterseniz ben onu yaparım. Ankara’yı kaybetmeyelim.

- Tabi, her zaman görüşürüz.

Gökçek, direnme kararını sürdürseydi bu görüşme ve arkasından gelen diyalog yaşanmazdı. Ancak istifa kararının almasıyla birlikte iklim yumuşadı.

Gökçek cephesindeki gelişmeleri takip etmek kimi zaman İstanbul Borsası’nı izlemekten daha zor oluyor. Eğer farklı kaynaklardan kontrol etmezseniz her an ‘Gökçek istifa etmiyor’ diye başlık atabilir ya da ‘Gökçek veda etti’ diye haber olabilirsiniz. Geçen hafta müthiş iniş çıkışlar yaşandı. Ama sanki iklim normalleşti gibi. Çünkü Gökçek istifa kararını aldı. İş, zamanlama meselesi. Şimdi sıra bu sürecin Gökçek ve AK Parti açısından yıpratıcı olmadan çözülmesine geldi. Gökçek’in istifa etmemesi üzerine geçen hafta AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile yapılan toplantıda, “Hiçbir karara imza atmayacaksınız, satın alma işlemleri ve kiralamaları, alım-satımı onaylamayacaksınız” talimatı verilmişti. “Kararları onaylayan ve imza atanlar partiden ihraç edilir” uyarısı yapılmıştı.

SON GÖRÜŞME

Bu süreçler yaşanırken, AK Parti ile Gökçek arasındaki diyalog hiçbir zaman kesilmedi. Sorunun krize dönüşmeden, suhuletle çözülmesi için çaba gösterildi. Gelinen noktada bu yöndeki çabaların başarılı olduğu anlaşılıyor.

Melih Gökçek istifa kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la son bir kez daha görüşmek istiyor. Gökçek ilk görüşmede Erdoğan’a projelerini sunmuş, bu hizmetlerini gerçekleştirmek için 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere kadar görevini sürdürmek istediğini söylemişti. Bu kez görüşme gerçekleşirse Gökçek, Erdoğan’a yaptırdığı kamuoyu anketleriyle gidecek. AK Parti’nin Ankara’yı kaybetmemesi için işbirliği içinde bu sürecin yönetilmesini önerecek. Tabii bu teklifinin Erdoğan tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle diğer dosyada istifasının yer alması bekleniyor. Çünkü Erdoğan liderliğinin test edildiği bir pozisyona düşmek istemiyor.