Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi

23 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti’de önemli bir süreç yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce MYK üyeleriyle, ardından da milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan bu hafta içinde de iki grup halinde milletvekilleriyle görüştükten sonra 11 Temmuz’da MKYK’yı toplayacak. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle birlikte siyasette yeni bir döneme girildi.
AK Parti’nin önünde dört önemli gündem maddesi duruyor.
1- 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin analizi.
2- 2023 seçimlerine hazırlık.
3- Abdullah Gül ve Ali Babacan partisi ile Davutoğlu’nun kuracağı söylenen parti.
4- Kabinede ve parti yönetiminde değişiklik.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SORULUYOR
Milletvekilleriyle şimdiye kadar yaptığı iki toplantıda da Erdoğan’a kabine değişikliği soruluyor. Cumhurbaşkanı, kabine değişikliğinin gündemde tutulmasına tepki gösteriyor. Çok net bir şekilde “Kabine değişikliği yok” diyor. “Kabine değişikliğini CHP köpürtüyor. Siz de gündeme getirmeyin” diye konuşuyor. Erdoğan 23 Haziran seçimlerinin ardından kabine değişikliği sorulduğunda “Birilerinin siparişi üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir âdetim yok” demişti. O sözün devamı vardı. Erdoğan, “Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz” diye uyarmıştı. Erdoğan, benzer bir değerlendirmeyi milletvekilleriyle olan toplantıda yapınca “Medya yazdığı ve muhalefet gündemde tuttuğu sürece kabine değişikliği yapmayacak. Çünkü Erdoğan bunu kendisine bir dayatma olarak görüyor. Bunu yaparsa yarın başka gündem dayatmalarının geleceğini düşünüyor” diye bir kanaat oluşuyor. Yanlış bir teşhis değil. Çünkü Erdoğan zamanını ve şartlarını kendi belirlediği zaman değişikliğe gidiyor.
KIRMIZI ÇİZGİSİ
Açıktan ve net olarak söylenmese de kabine değişikliği ile gündeme getirilmek istenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın değişip değişmeyeceği konusu. Öyle ki yabancı ülke temsilcileri dahi bu konuda ülkelerine rapor geçiyorlar. Son dönemlerde geçilen raporlarda şöyle deniliyormuş:
“Erdoğan’ın iki kırmızı çizgisi var. Berat Albayrak ve S-400 konusu.”
Erdoğan, “Ekonomide göstergeler iyiye gidiyor” diyor. Ekonomi yönetimine güvenini hissettiriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın faiz indirimine yanaşmadığı için görevden alındığını söylüyor. Merkez Bankası’nın yeni dönemde ilk işinin faiz indirimi olacağı sinyalini veriyor. Ayrıca bakanlıkların ayrılmayacağını söylüyor.
MEYDANLARA İNİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayından itibaren meydanlara iniyor. Büyükşehirlerden başlamak üzere 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacak. Bunun için bir gezi programı hazırlanıyor. Muhtemelen eylül ayında başlayacak Anadolu turuna. Peki, neden eylül ayı? AK Parti’nin içinden çıkan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni partiyi kuracakları tarih olarak sonbahar gösteriliyor. Görünen o ki Erdoğan, bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusu da soruluyor. Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. “Sırtımızdan hançerlediler” demiş. Erdoğan daha önce de “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi gibi görünler boş çuval gibi devrilecekler” demişti. “Tarih olurlar” çıkışını yapmıştı. AK Parti’de “Bir uzlaşma kapısını aralayabilir miyiz? Erdoğan ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getirebilir miyiz” çabası içinde olanlar var. Erdoğan o noktada değil. Babacan ve Davutoğlu ile yakın zamanda görüştü. Belli ki uzlaşma ihtimalini görmedi. O nedenle uzlaşma yerine mücadeleyi seçti.
HEDEFİ YENİ PARTİLER
Erdoğan’ın Anadolu turuna çıkmasında iki hedefi var.
1- Seçimlerden sonra AK Parti’yi toparlamak.
2- Yeni kurulacak olan partileri, daha doğmadan boğmak. Erdoğan, yeni partilere karşı “ihanet” dilini kullanacak. “AK Parti sayesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan oldular. Şimdi ise AK Parti’ye karşı ihanet içindeler” diyecek.
KABİNE REVİZYONU NE ZAMAN?
Peki, kabine ve parti yönetimindeki değişiklik tamamen gündemden kalktı mı? Erdoğan’ın yakından tanıyanlar şunu söylüyor. Medya ve siyaset gündemde tuttuğu sürece kabine değişikliğini yapmaz ancak illeri gezdikten sonra “Kamuoyunun nabzını tuttum, değişiklik istiyor” der revizyonu gerçekleştirir diyorlar.
Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi
23 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti’de önemli bir süreç yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce MYK üyeleriyle, ardından da milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan bu hafta içinde de iki grup halinde milletvekilleriyle görüştükten sonra 11 Temmuz’da MKYK’yı toplayacak. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle birlikte siyasette yeni bir döneme girildi.
AK Parti’nin önünde dört önemli gündem maddesi duruyor.
1- 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin analizi.
2- 2023 seçimlerine hazırlık.
3- Abdullah Gül ve Ali Babacan partisi ile Davutoğlu’nun kuracağı söylenen parti.
4- Kabinede ve parti yönetiminde değişiklik.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SORULUYOR
Milletvekilleriyle şimdiye kadar yaptığı iki toplantıda da Erdoğan’a kabine değişikliği soruluyor. Cumhurbaşkanı, kabine değişikliğinin gündemde tutulmasına tepki gösteriyor. Çok net bir şekilde “Kabine değişikliği yok” diyor. “Kabine değişikliğini CHP köpürtüyor. Siz de gündeme getirmeyin” diye konuşuyor. Erdoğan 23 Haziran seçimlerinin ardından kabine değişikliği sorulduğunda “Birilerinin siparişi üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir âdetim yok” demişti. O sözün devamı vardı. Erdoğan, “Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz” diye uyarmıştı. Erdoğan, benzer bir değerlendirmeyi milletvekilleriyle olan toplantıda yapınca “Medya yazdığı ve muhalefet gündemde tuttuğu sürece kabine değişikliği yapmayacak. Çünkü Erdoğan bunu kendisine bir dayatma olarak görüyor. Bunu yaparsa yarın başka gündem dayatmalarının geleceğini düşünüyor” diye bir kanaat oluşuyor. Yanlış bir teşhis değil. Çünkü Erdoğan zamanını ve şartlarını kendi belirlediği zaman değişikliğe gidiyor.
KIRMIZI ÇİZGİSİ
Açıktan ve net olarak söylenmese de kabine değişikliği ile gündeme getirilmek istenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın değişip değişmeyeceği konusu. Öyle ki yabancı ülke temsilcileri dahi bu konuda ülkelerine rapor geçiyorlar. Son dönemlerde geçilen raporlarda şöyle deniliyormuş:
“Erdoğan’ın iki kırmızı çizgisi var. Berat Albayrak ve S-400 konusu.”
Erdoğan, “Ekonomide göstergeler iyiye gidiyor” diyor. Ekonomi yönetimine güvenini hissettiriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın faiz indirimine yanaşmadığı için görevden alındığını söylüyor. Merkez Bankası’nın yeni dönemde ilk işinin faiz indirimi olacağı sinyalini veriyor. Ayrıca bakanlıkların ayrılmayacağını söylüyor.
MEYDANLARA İNİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayından itibaren meydanlara iniyor. Büyükşehirlerden başlamak üzere 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacak. Bunun için bir gezi programı hazırlanıyor. Muhtemelen eylül ayında başlayacak Anadolu turuna. Peki, neden eylül ayı? AK Parti’nin içinden çıkan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni partiyi kuracakları tarih olarak sonbahar gösteriliyor. Görünen o ki Erdoğan, bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusu da soruluyor. Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. “Sırtımızdan hançerlediler” demiş. Erdoğan daha önce de “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi gibi görünler boş çuval gibi devrilecekler” demişti. “Tarih olurlar” çıkışını yapmıştı. AK Parti’de “Bir uzlaşma kapısını aralayabilir miyiz? Erdoğan ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getirebilir miyiz” çabası içinde olanlar var. Erdoğan o noktada değil. Babacan ve Davutoğlu ile yakın zamanda görüştü. Belli ki uzlaşma ihtimalini görmedi. O nedenle uzlaşma yerine mücadeleyi seçti.
HEDEFİ YENİ PARTİLER
Erdoğan’ın Anadolu turuna çıkmasında iki hedefi var.
1- Seçimlerden sonra AK Parti’yi toparlamak.
2- Yeni kurulacak olan partileri, daha doğmadan boğmak. Erdoğan, yeni partilere karşı “ihanet” dilini kullanacak. “AK Parti sayesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan oldular. Şimdi ise AK Parti’ye karşı ihanet içindeler” diyecek.
KABİNE REVİZYONU NE ZAMAN?
Peki, kabine ve parti yönetimindeki değişiklik tamamen gündemden kalktı mı? Erdoğan’ın yakından tanıyanlar şunu söylüyor. Medya ve siyaset gündemde tuttuğu sürece kabine değişikliğini yapmaz ancak illeri gezdikten sonra “Kamuoyunun nabzını tuttum, değişiklik istiyor” der revizyonu gerçekleştirir diyorlar.