Erdoğan’ın sorduğu kritik soru

Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor.

GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Bu erken seçim tartışmaları nereden çıkıyor” diye tepki göstermesine rağmen erken seçim tartışmaları sürüyor. Ancak erken seçim hesabı yapanların bugünden itibaren bu denkleme bir kalemi daha eklemeleri gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi. Erdoğan’ın görev süresi 3 Kasım 2019 seçimlerinin yapıldığı güne kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin, yerel seçimlerin önüne alınması tartışmalarına kaynaklık eden bir zemin var. AK Parti’nin en son yapılan yerel seçimlerde aldığı oy yüzde 45,5 ama milletvekili genel seçiminde bu oran yüzde 49’a çıkabiliyor.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması için gereken oy ise yüzde 50 artı 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, erken seçim konusu gündeme geldiğinde Erdoğan, ”Yerel seçimlerle genel seçimler arasındaki oylarımız arasında bir makas var. Ancak iki seçim arasında 7 ay gibi bir süre var. Seçimlere iyi hazırlanıp bu makası kapatabiliriz” demişti.

Erdoğan, bu makasın farkında. 16 Nisan referandumunun bittiği geceden itibaren AK Parti’yi 2019 seçimlerine hazırlıyor. Yerel yönetimlerde belediye başkanlıklarının değişimi ve teşkilatta il başkanlıklarının yenilenmesi ile bu süreç başladı. AK Parti’de hedef, yerel seçimlerde genel seçime yakın bir oy almak. Böylece aradaki makasın çok fazla açılmasının önüne geçip, bilakis makasın iki ucunu mümkün olduğu ölçüde kapatmak.

KRİTİK NOKTALAR

Yerel seçimle ilgili birkaç noktayı dikkate almak gerekiyor.

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ile ittifakın yerel seçimlere olumlu yansıyacağı görüşünde.

2- 10 Ağustos 2014 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 16 Nisan Anayasa Referandumu’nun sonuçlarına göre Erdoğan’ın kişisel oyu yüzde 52 olarak görünüyor.

3- AK Parti-MHP ittifakının Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yansıması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde, “İttifakın oy oranının yüzde 65’e kadar çıkabileceğini düşünüyorum” demişti.

Erdoğan, MHP ile ittifaka büyük önem veriyor. Mersin’de bozkurt işareti yaparak bunu gösterdi. Bahçeli ile görüşmesinde, ”Bizimle ilgili bir konu olunca lütfen benim telefonum 24 saat açıktır. Doğrudan ikimiz konuşalım, beni arayın” demişti. Ayrıca AK Parti yöneticilerini her fırsatta, ”İttifaka güçlü bir şekilde sahip çıkın” diye uyarıyor.

Erdoğan birkaç gün ara ile iki önemli çıkış yaptı.

1- İslam’da içtihat yani yenileşme tartışması açtı.

2- Bozkurt işareti yaparak, milliyetçi kesime güçlü bir mesaj gönderdi.

Bozkurt işaretinin Kürt mahallesinde, İslam’la ilgili tartışmanın dindarlar arasında nasıl bir tartışmaya neden olacağı konusu dikkatle izlemeye değer.