Erdoğan’ın mesajları ve Meclis’ten izlenimler

Meclis’in açılışında farklı bir hava vardı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’i açış konuşmasında işbirliği ve diyalog mesajı verdi hem de muhalefet gerginliğe neden olacak tepkilerden uzak durdu. Bu hava ne kadar muhafaza edilir onu bilemiyorum ama Meclis yeni yasama dönemine iyi bir başlangıç yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 dakika süren konuşması boyunca CHP ve HDP sıralarından sadece bir yerde homurtular yükseldi. Erdoğan’ın “Elbette Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin yerine geçip kanun çıkarmaya, hâkimlerin yerine geçip hüküm vermeye kalkacak değildir” dediği zaman CHP-HDP milletvekillerinin bulunduğu bölümden uğultular yükseldi ama kısa sürdü.
Meclis’in 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra toplandığı hatırdan çıkarılmamalı. Ama ilginç bir nokta, milletvekilleri yerel seçim psikolojisini aşmışlar. Meclis’te yerel seçimlerin gölgesi yoktu. Yeni yasama döneminde iktidar ve muhalefet blokunda farklı pozisyonlar, siyaset dilinde ise yumuşama vardı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın verdiği mesajlar ve Meclis’ten izlenimlerle Meclis’in açılış gününden notlar aktarmaya çalışacağım.
İYİ PARTİLİLERDEN JEST
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girince AK Parti ve MHP milletvekillerinin yanı sıra İYİ parti milletvekilleri de ayağa kalktı. İlk başta İYİ Parti’den orta sıralarda birkaç milletvekili tereddüt etti ama grup başkanvekilleri ayağa kalkınca onlar da kalktı. AK Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan’ı ayakta alkışlarken İYİ Parti milletvekilleri ayakta karşılamakla yetindiler.
2- İYİ Parti ile AK Parti arasındaki esen ılık rüzgârlar Erdoğan’ın karşılamada kendini gösterdi. Erdoğan konuşmasını tamamlayıp Meclis’ten ayrılırken, benzer manzara yaşandı.
3- İYİ Parti, AK Parti ve MHP ile birlikte görüntü verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişi sırasında CHP ile HDP milletvekilleri birlikte hareket ederek ayağa kalkmadılar. İYİ Parti’nin uyarılarına rağmen CHP ile HDP aynı fotoğraf karesinde yer aldılar.
HDP’YE MESAJ
4- HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymamasına yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında HDP sıralarına dönerek “‘Önce milletim, önce memleketim’ demeyen kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum” dedi. HDP’liler bu çıkışa sessiz kaldılar.
5- Erdoğan konuşmasında uzlaşma ve diyaloğa yönelik güçlü mesajlar verdi. “Milletimizin bizden beklentisinin de uyum içinde çalışmamız olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan yeni dönemde diyalog ve uzlaşma içinde çalışma arzusunu birkaç yerde vurguladı. “Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra ‘Türkiye ittifakı’nı önermişti. Meclis’i açış konuşmasında Türkiye İttifakı demedi ama onun ruhunu yansıttı.
SİSTEMDEN TAVİZ YOK
6- Erdoğan hem konuşması sırasında hem de Meclis’ten ayrılırken sorulara verdiği yanıtlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geniş yer verdi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sürekli güncelleyerek sürekli geliştirerek bizden sonraki nesillere en büyük mirasımız olarak bırakacağımıza inanıyorum” dedi. Erdoğan, parlamenter sisteme dönülmesini savunan muhalefete karşı Cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, sistemin ana unsurlarında değişiklik olmayacağı mesajını verdi. Yüzde 50 artı birin değişip değişmeyeceği yönündeki soruya “Bir yıl önce çıkardığımız sistemi tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar” karşılığını verdi.
7- Erdoğan, BM’de yaptığı konuşmada grafiklerle anlattığı güvenli bölgeye geniş yer verdi. Bu yönde önümüzdeki günlerde bir donörler toplantısının düzenleneceğini duyurdu. Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonla ilgili soru üzerine, ünlü “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü tekrarlayan Erdoğan, “Açık ve net olarak söylüyorum, biz bu dayatmaya, bu senaryoya rıza göstermeyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istikbalimizden ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz” dedi.
CHP’YE IMF ELEŞTİRİSİ
8- Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i açış konuşmasında “Cumhurbaşkanlığı şapkası” önplandaydı. Erdoğan Meclis’in önemini önplana çıkardı. Ancak CHP’ye yönelik hafif dokunuşlarda da bulunmayı ihmal etmedi. CHP’li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın IMF temsilcileriyle buluşmasını üstükapalı olarak eleştirdi. “IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013’te kapattığımızı altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum” dedi.
İMAMOĞLU’NA İNCE DOKUNUŞ
9- Erdoğan, İstanbul depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kriz merkezindeki toplantıya davet edilip edilmediği polemiğine girmedi ama “Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz” diyerek İmamoğlu’na mesaj verdi. Daha önce CHP’ye yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan bu kez profili düşük tuttu.
10- Erdoğan, konuşmasında yargı reformuna özel bir yer ayırdı. “Böylesine önemli bir konunun Meclis’te en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Keşke reform sürecinin aynı hızla devam edeceğini de söyleyebilseydi.
Meclis’in ilk gününde uzlaşma ve diyalog havası hâkimdi. Dilerim bu devam eder, iklim bahar olur. Ama burası Türkiye...
Erdoğan’ın mesajları ve Meclis’ten izlenimler
Meclis’in açılışında farklı bir hava vardı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’i açış konuşmasında işbirliği ve diyalog mesajı verdi hem de muhalefet gerginliğe neden olacak tepkilerden uzak durdu. Bu hava ne kadar muhafaza edilir onu bilemiyorum ama Meclis yeni yasama dönemine iyi bir başlangıç yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 dakika süren konuşması boyunca CHP ve HDP sıralarından sadece bir yerde homurtular yükseldi. Erdoğan’ın “Elbette Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin yerine geçip kanun çıkarmaya, hâkimlerin yerine geçip hüküm vermeye kalkacak değildir” dediği zaman CHP-HDP milletvekillerinin bulunduğu bölümden uğultular yükseldi ama kısa sürdü.
Meclis’in 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra toplandığı hatırdan çıkarılmamalı. Ama ilginç bir nokta, milletvekilleri yerel seçim psikolojisini aşmışlar. Meclis’te yerel seçimlerin gölgesi yoktu. Yeni yasama döneminde iktidar ve muhalefet blokunda farklı pozisyonlar, siyaset dilinde ise yumuşama vardı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın verdiği mesajlar ve Meclis’ten izlenimlerle Meclis’in açılış gününden notlar aktarmaya çalışacağım.
İYİ PARTİLİLERDEN JEST
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girince AK Parti ve MHP milletvekillerinin yanı sıra İYİ parti milletvekilleri de ayağa kalktı. İlk başta İYİ Parti’den orta sıralarda birkaç milletvekili tereddüt etti ama grup başkanvekilleri ayağa kalkınca onlar da kalktı. AK Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan’ı ayakta alkışlarken İYİ Parti milletvekilleri ayakta karşılamakla yetindiler.
2- İYİ Parti ile AK Parti arasındaki esen ılık rüzgârlar Erdoğan’ın karşılamada kendini gösterdi. Erdoğan konuşmasını tamamlayıp Meclis’ten ayrılırken, benzer manzara yaşandı.
3- İYİ Parti, AK Parti ve MHP ile birlikte görüntü verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişi sırasında CHP ile HDP milletvekilleri birlikte hareket ederek ayağa kalkmadılar. İYİ Parti’nin uyarılarına rağmen CHP ile HDP aynı fotoğraf karesinde yer aldılar.
HDP’YE MESAJ
4- HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymamasına yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında HDP sıralarına dönerek “‘Önce milletim, önce memleketim’ demeyen kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum” dedi. HDP’liler bu çıkışa sessiz kaldılar.
5- Erdoğan konuşmasında uzlaşma ve diyaloğa yönelik güçlü mesajlar verdi. “Milletimizin bizden beklentisinin de uyum içinde çalışmamız olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan yeni dönemde diyalog ve uzlaşma içinde çalışma arzusunu birkaç yerde vurguladı. “Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra ‘Türkiye ittifakı’nı önermişti. Meclis’i açış konuşmasında Türkiye İttifakı demedi ama onun ruhunu yansıttı.
SİSTEMDEN TAVİZ YOK
6- Erdoğan hem konuşması sırasında hem de Meclis’ten ayrılırken sorulara verdiği yanıtlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geniş yer verdi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sürekli güncelleyerek sürekli geliştirerek bizden sonraki nesillere en büyük mirasımız olarak bırakacağımıza inanıyorum” dedi. Erdoğan, parlamenter sisteme dönülmesini savunan muhalefete karşı Cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, sistemin ana unsurlarında değişiklik olmayacağı mesajını verdi. Yüzde 50 artı birin değişip değişmeyeceği yönündeki soruya “Bir yıl önce çıkardığımız sistemi tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar” karşılığını verdi.
7- Erdoğan, BM’de yaptığı konuşmada grafiklerle anlattığı güvenli bölgeye geniş yer verdi. Bu yönde önümüzdeki günlerde bir donörler toplantısının düzenleneceğini duyurdu. Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonla ilgili soru üzerine, ünlü “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü tekrarlayan Erdoğan, “Açık ve net olarak söylüyorum, biz bu dayatmaya, bu senaryoya rıza göstermeyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istikbalimizden ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz” dedi.
CHP’YE IMF ELEŞTİRİSİ
8- Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i açış konuşmasında “Cumhurbaşkanlığı şapkası” önplandaydı. Erdoğan Meclis’in önemini önplana çıkardı. Ancak CHP’ye yönelik hafif dokunuşlarda da bulunmayı ihmal etmedi. CHP’li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın IMF temsilcileriyle buluşmasını üstükapalı olarak eleştirdi. “IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013’te kapattığımızı altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum” dedi.
İMAMOĞLU’NA İNCE DOKUNUŞ
9- Erdoğan, İstanbul depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kriz merkezindeki toplantıya davet edilip edilmediği polemiğine girmedi ama “Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz” diyerek İmamoğlu’na mesaj verdi. Daha önce CHP’ye yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan bu kez profili düşük tuttu.
10- Erdoğan, konuşmasında yargı reformuna özel bir yer ayırdı. “Böylesine önemli bir konunun Meclis’te en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Keşke reform sürecinin aynı hızla devam edeceğini de söyleyebilseydi.
Meclis’in ilk gününde uzlaşma ve diyalog havası hâkimdi. Dilerim bu devam eder, iklim bahar olur. Ama burası Türkiye...