Erdoğan’ın mesajları ve Ankara’daki hava

Erdoğan Meclis’e gelirken AK Partililer sağlı-sollu olarak şeref kapısının önüne dizilip kalabalık bir heyet halinde karşılıyorlar.
Barış Pınarı harekâtından sonra hem karşılayanların sayısı artmıştı hem de hissedilir bir coşku göze çarpıyordu. Erdoğan’ı beklerken bakanlar Meclis’e gelmeye başladı. ABD tarafından yaptırım kararı alınan bakanlar ilgi odağıydı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tokalaşmak için elini uzatan milletvekillerine “Dikkat edin, tehlikeli olabilir” diye esprili bir şekilde karşılık verdi. Milletvekilleri, “O zaman elinizi iki defa sıkacağız” diyerek tokalaştılar. İkinci kez yaptırım listesine alınan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk yaptırımdan sonra mal varlığımda herhangi bir değişim yoktur, arz ederim” diye göndermede bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise grup toplantısının yapıldığı salona girince bir grubun “Hulusi paşa bizi Suriye’ye götür” sloganlarıyla karşılaştı. Akar, asker selamıyla karşılık verdi.
Barış Pınarı harekâtıyla ilgili Türkiye’nin yol haritasını merak edenlerin Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı dikkatli bir şekilde incelemelerini öneririm. Çünkü Erdoğan, Türkiye’nin ne yapacağını merak eden çevrelere gerekli mesajları verdi. Erdoğan sadece mesaj vermedi, aynı zamanda bir öneride bulundu. “24 saat içinde teröristleri o bölgeden çekin, operasyon dursun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis’ten ayrılırken ayaküstü sohbet etme imkânımız oldu. Bir meslektaşımızın “Duygusal yönü güçlü bir konuşmaydı” sözü üzerine, “Diğer yönleri eksik miydi?” diye karşılık verdi. Meslektaşımızın “Eksiği yok. Manifesto gibi bir konuşmaydı” demesi üzerine bize döndü. “Hem içeriye hem dışarıya mesajlar vardı” dememiz üzerine Erdoğan, “Tamam, doğru” diye tamamladı. Erdoğan’ın ABD heyetiyle görüşmesi konusunda bir iletişim kazası yaşandı. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Erdoğan’ın, Pence ve Pompeo ile görüşeceğini açıklamasıyla kargaşa giderilmiş oldu.
TÜRKİYE HANGİ HESABI BOZDU?
Şimdi sıra geldi Erdoğan’ın mesajlarına...
1- Batılı liderlere: Erdoğan, “Bugünlerde hemen her gün hatta kimi günler birkaç tane Batılı lider, Barış Pınarı harekâtını durdurmamız için bizi arıyor. Bu harekâtı durdurmuyorum” dedi.
2- Batı neden telaşlandı? Erdoğan konuşmasında Batılı liderlerin neden bu denli telaşlandığı sorusuna da cevap verdi. “Bunların derdi, Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını beklemiyorlardı, ummuyorlardı. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine şimdi aramaya başladılar” diye konuştu.
3- Barış Pınarı harekâtı hangi hesapları bozdu? Erdoğan, “Ya Avrupa’da ve Amerika’da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yanı başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis’e bilgi verdiği konuşmasında çok önemli bir noktaya parmak bastı. Batı dünyasındaki telaşı, “Biz oyun bozduk. Hedefleri terör devleti kurmaktı” diyerek açıkladı.
4- Sivil katliamı: Erdoğan, sivillere yönelik katliam iddiasını “iftira” olarak nitelendirdi. “Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmadı” dedi. Bu iddiayı dillendiren Macron’a “Sen bana nasıl bunları söylersin. Aynaya bak aynaya” dediğini söyledi.
ERDOĞAN ABD’YE GİTMEYECEK Mİ?
5- ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Erdoğan mesajını AK Parti grubundaki konuşmasında verdi. Trump’ın, PKK-YPG ile Türkiye arasında arabulucu olma önerisine kapıyı kapattı. Pence’e “Böyle bir teklifle geleceksen gelme” dedi. “Terör örgütüyle masaya oturmayız. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu filan aramıyoruz” diye konuştu.
6- Ekonomik yaptırımlara yanıt: Erdoğan, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması yönünde çaba içinde olanlara bir Türk özdeyişiyle yanıt verdi. “Azdan az gider, çoktan çok” dedi.
7- Erdoğan ABD’ye gitmeyebilir. 13 Kasım’da ABD’de Trump’la görüşmesi beklenen Erdoğan, yaptırım kararları üzerine ABD’ye gitmeyebileceği mesajını verdi. Erdoğan, bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence’le yapacağı görüşmeden sonra kararını netleştireceğini söyledi. Görüşme öncesinde kararlılık vurgusu yaptı.
8- 24 saat içinde teröristleri çekin önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ABD olmak üzere Barış Pınarı harekâtının sonlandırılmasını isteyen çevrelere net bir öneri sundu. “Bizim terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz olamaz. Madem terör örgütüyle bu kadar iç içesiniz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeyi terk etsinler” dedi.
Erdoğan ardından da ekledi: “Bu olursa zaten Barış Pınarı Harekâtı kendiliğinden sona erecektir”. Peki bu mümkün
mü? Batılı ülkeler bazı uluslararası operasyonlarda bu yöntemi kullandılar. Erdoğan çıkış yolunu gösterdi. Gerisini kendileri bilir. Türkiye’nin pozisyonuna gelince, hani bir dönemlerin ünlü bir sloganı vardı ya, “Durmak yok, yola devam” durumu...
Erdoğan’ın mesajları ve Ankara’daki hava
Erdoğan Meclis’e gelirken AK Partililer sağlı-sollu olarak şeref kapısının önüne dizilip kalabalık bir heyet halinde karşılıyorlar.
Barış Pınarı harekâtından sonra hem karşılayanların sayısı artmıştı hem de hissedilir bir coşku göze çarpıyordu. Erdoğan’ı beklerken bakanlar Meclis’e gelmeye başladı. ABD tarafından yaptırım kararı alınan bakanlar ilgi odağıydı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tokalaşmak için elini uzatan milletvekillerine “Dikkat edin, tehlikeli olabilir” diye esprili bir şekilde karşılık verdi. Milletvekilleri, “O zaman elinizi iki defa sıkacağız” diyerek tokalaştılar. İkinci kez yaptırım listesine alınan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk yaptırımdan sonra mal varlığımda herhangi bir değişim yoktur, arz ederim” diye göndermede bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise grup toplantısının yapıldığı salona girince bir grubun “Hulusi paşa bizi Suriye’ye götür” sloganlarıyla karşılaştı. Akar, asker selamıyla karşılık verdi.
Barış Pınarı harekâtıyla ilgili Türkiye’nin yol haritasını merak edenlerin Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı dikkatli bir şekilde incelemelerini öneririm. Çünkü Erdoğan, Türkiye’nin ne yapacağını merak eden çevrelere gerekli mesajları verdi. Erdoğan sadece mesaj vermedi, aynı zamanda bir öneride bulundu. “24 saat içinde teröristleri o bölgeden çekin, operasyon dursun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis’ten ayrılırken ayaküstü sohbet etme imkânımız oldu. Bir meslektaşımızın “Duygusal yönü güçlü bir konuşmaydı” sözü üzerine, “Diğer yönleri eksik miydi?” diye karşılık verdi. Meslektaşımızın “Eksiği yok. Manifesto gibi bir konuşmaydı” demesi üzerine bize döndü. “Hem içeriye hem dışarıya mesajlar vardı” dememiz üzerine Erdoğan, “Tamam, doğru” diye tamamladı. Erdoğan’ın ABD heyetiyle görüşmesi konusunda bir iletişim kazası yaşandı. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Erdoğan’ın, Pence ve Pompeo ile görüşeceğini açıklamasıyla kargaşa giderilmiş oldu.
TÜRKİYE HANGİ HESABI BOZDU?
Şimdi sıra geldi Erdoğan’ın mesajlarına...
1- Batılı liderlere: Erdoğan, “Bugünlerde hemen her gün hatta kimi günler birkaç tane Batılı lider, Barış Pınarı harekâtını durdurmamız için bizi arıyor. Bu harekâtı durdurmuyorum” dedi.
2- Batı neden telaşlandı? Erdoğan konuşmasında Batılı liderlerin neden bu denli telaşlandığı sorusuna da cevap verdi. “Bunların derdi, Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını beklemiyorlardı, ummuyorlardı. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine şimdi aramaya başladılar” diye konuştu.
3- Barış Pınarı harekâtı hangi hesapları bozdu? Erdoğan, “Ya Avrupa’da ve Amerika’da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yanı başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis’e bilgi verdiği konuşmasında çok önemli bir noktaya parmak bastı. Batı dünyasındaki telaşı, “Biz oyun bozduk. Hedefleri terör devleti kurmaktı” diyerek açıkladı.
4- Sivil katliamı: Erdoğan, sivillere yönelik katliam iddiasını “iftira” olarak nitelendirdi. “Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmadı” dedi. Bu iddiayı dillendiren Macron’a “Sen bana nasıl bunları söylersin. Aynaya bak aynaya” dediğini söyledi.
ERDOĞAN ABD’YE GİTMEYECEK Mİ?
5- ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Erdoğan mesajını AK Parti grubundaki konuşmasında verdi. Trump’ın, PKK-YPG ile Türkiye arasında arabulucu olma önerisine kapıyı kapattı. Pence’e “Böyle bir teklifle geleceksen gelme” dedi. “Terör örgütüyle masaya oturmayız. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu filan aramıyoruz” diye konuştu.
6- Ekonomik yaptırımlara yanıt: Erdoğan, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması yönünde çaba içinde olanlara bir Türk özdeyişiyle yanıt verdi. “Azdan az gider, çoktan çok” dedi.
7- Erdoğan ABD’ye gitmeyebilir. 13 Kasım’da ABD’de Trump’la görüşmesi beklenen Erdoğan, yaptırım kararları üzerine ABD’ye gitmeyebileceği mesajını verdi. Erdoğan, bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence’le yapacağı görüşmeden sonra kararını netleştireceğini söyledi. Görüşme öncesinde kararlılık vurgusu yaptı.
8- 24 saat içinde teröristleri çekin önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ABD olmak üzere Barış Pınarı harekâtının sonlandırılmasını isteyen çevrelere net bir öneri sundu. “Bizim terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz olamaz. Madem terör örgütüyle bu kadar iç içesiniz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeyi terk etsinler” dedi.
Erdoğan ardından da ekledi: “Bu olursa zaten Barış Pınarı Harekâtı kendiliğinden sona erecektir”. Peki bu mümkün
mü? Batılı ülkeler bazı uluslararası operasyonlarda bu yöntemi kullandılar. Erdoğan çıkış yolunu gösterdi. Gerisini kendileri bilir. Türkiye’nin pozisyonuna gelince, hani bir dönemlerin ünlü bir sloganı vardı ya, “Durmak yok, yola devam” durumu...