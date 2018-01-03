Erdoğan'ın Gül'e sitemi ne oldu?

Basın danışmanı Ahmet Sever aradı. “Sayın Cumhurbaşkanı hastanede yazını okumuş. Öyle bilinmesi daha doğru olur diyor. Aynı düşünceleri paylaştığını söylememi istedi” demişti. O gün, Abdullah Gül ile Erdoğan ilişkisini yazmıştım.



AK Parti’nin kuruluşu için birlikte yola çıkmalarından, erdemliler hareketinden, Erdoğan’ın milletvekili olmasının engellenmesi üzerine tereddütsüz olarak Başbakan olarak Abdullah Gül ismini önermesinden, Erdoğan’ın Siirt’ten milletvekili seçilmesi üzerine Gül’ün istifa ederek başbakanlık görevini devretmesine ve nihayet Cumhurbaşkanlığı seçimindeki, “Kardeşim Abdullah”a kadar getirip, Erdoğan ile Gül’ün, “kardeşlik hukuku” ve “dava şuuru” ile birbirlerini dengelediklerini anlatmıştım.



Abdullah Bey, “birbirini dengeleme”ye dayalı analizi paylaştığını bilmemi istemişti.



Bir anekdot daha.



Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi, 367 kararı ile engellenince, AK Parti cumhurbaşkanını halkın seçmesi yönünde anayasa değişikliğine gitmişti. 2007 yılı Mayıs ayıydı. Anayasa oylaması sırasında Başbakan Erdoğan, Abdullah Gül, AK Parti grup başkanvekilleri Salih Kapusuz, Sadullah Ergin, İrfan Gündüz, Faruk Çelik ve Eyüp Fatsa ile birkaç milletvekili Genel Kurul salonunun arkasındaki odaya geçiyor. O sırada bir milletvekili Gül’e, “Bu değişikliği yapıyoruz ama eksiklik var” diyor. Gül, “Sus konuşma, bizim hayallerimiz başkanlık sistemini getirmek. Oraya doğru gidiyoruz. Başkanlık sistemi benim çocukluk hayalim” karşılığını veriyor. Ama Gül şimdi parlamenter sistemi savunuyor.



Bugün Erdoğan ile Gül ilişkisine dair aynı şeyi yazabiliyor muyum, Abdullah Bey, aynı şeyi savunabiliyor mu? Yok. Çünkü köprülerin altından çok sular aktı.





GÜL’E SİTEM

Abdullah Bey, siyasi çalkantıya neden olan tweet’i 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.32’de atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada Sudan’da Sevakin Adası’nda incelemede bulunuyor. Türkiye’deki gelişmelerden akşam saatlerinde kendisini arayan bakanlar aracılığıyla haberi oluyor.



Muhalefetin Gül’ün tweet’i üzerinden işi bir kampanyaya dönüştürmesinden dolayı rahatsız oluyor. Gül’le ilgili olarak ağzından, “Biz seninle dava arkadaşı değil miydik” sözleri dökülüyor. Bülent Arınç’ın retweet ettiğini öğrenince can sıkıntısı büsbütün artıyor.



O nedenle Kastamonu’da, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diye tepki gösteriyor. Özellikle de Gül’ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor. AK Parti’nin yetkili kurullarında konu açılınca, “Sen dava arkadaşım değil misin, biz aynı davayı gütmüyor muyuz” diye sitem ediyor.





CUMHURBAŞKANLIĞI DENKLEMİ

Söz konusu Erdoğan ile arasındaki bir tartışma olunca bunun bir siyasi sonucu olur mu sorusu akla geliyor. O nedenle açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Elbetteki bu tartışmanın bir yerinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplar yatıyor. Birilerinin Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkarmak gibi bir hesabın içinde olduğu biliniyor. Hedef, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesini önlemek. 16 Nisan’dan sonra Gül’ün etrafındaki hareketliliğin arttığı, daha önceleri sessiz kalmayı tercih eden 11. Cumhurbaşkanı’nın, “Daha çok görünme, daha çok konuşma” kararı aldığı bir sır değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile. Bu durumda Abdullah Bey, “Dimyat’a pirinci giderken evdeki bulgurdan olabilir”.