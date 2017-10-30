Erdoğan’ın 2019 hesabı

MKYK toplantısı cuma günü yapıldığı için, “arkadaşlardan” kastedilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. MKYK üyelerinin dikkatli bir şekilde kendisine baktığını görünce, “Kalan da eder” diye ilave ediyor. Kalan? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur. Salı günü grup toplantısından sonra Meclis’ten ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ahmet Edip Uğur’un durumunu sorduğumuzda, “Pazartesi inşallah” demişti. Melih Gökçek’in istifa tarihini açıklamasından sonra Ahmet Edip Uğur’un, “Uzağı yakın edeceğim” dediği söyleniyor, daha fazla uzatmayacağı anlamında. Gelen sinyaller saat 17.00’de istifasını açıklayacağı yönünde. Uğur’un, Melih Gökçek gibi davaya ve lidere sadakatten söz etmek yerine, hizmet imkânının kalmadığını belirterek istifasını açıklaması bekleniyor.

Melih Gökçek’in istifasını açıkladığı toplantıda kullandığı dil dikkat çekiciydi. Lidere ve davaya aşırı bağlılık vurgusuyla, geleceğini AK Parti siyaseti içinde yaptığı mesajını verdi. Belediye başkanlığını bırakınca Melih Gökçek biter diyenler erken hesap yapmasın.

ERDOĞAN’IN UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili olarak teşkilata, “Bu arkadaşlarla ilgili kimse olumsuz olarak konuşmasın, kırıcı laflar etmesin” diye bir uyarısı oldu.

Böylece AK Parti’de istifa dönemi kapandı mı? Büyükşehirler için o sürecin tamamlandığı, başta İstanbul’dan bazı ilçeler ile olmak üzere Anadolu’dan istifaların olacağı söyleniyor.

Türk siyasetinde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor? Erdoğan neden bu yolu tercih etti?

Melih Gökçek’in, “Liderim Recep Tayyip Erdoğan’ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum” diye açıklama yapmasından 25 dakika sonra Erdoğan, Konya’da meydandakilere, “2019 seçimlerini almaya var mısınız?” diye soruyordu.

İşin püf noktası da burası.

1- Erdoğan 2019 seçimlerini kazanmak için operasyon yapıyor.

2- 2019 seçimlerinde ilk kez 50 artı 1’le seçim kazanılacağı için, adımlarını ona göre atıyor.

Erdoğan şimdi evin içini düzenliyor. AK Parti’yi 2019 seçimlerine hazırlıyor. AK Parti’deki değişimi gerçekleştirdikten sonra söylem ve politikalardaki değişime yönelecek.

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Bu arada AK Parti’deki gelişme sadece belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Meclis cephesinde de hareketlilik başladı. Meclis Başkanlığı için başvurular 12 Kasım’da başlayacak. 5 günlük başvuru süresinin sonunda Meclis Başkanlığı seçimine gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1 Ekim’de Meclis’in açılış törenleri ve akşamki resepsiyonda TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gösterdiği ilgi, yeni dönemde de İsmail Kahraman ile devam edilecek değerlendirmelerine neden olmuştu. Bu yorumlar hâlâ geçerli. İlk başlarda bu işe kesin gözüyle bakan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret gelmeyince tedirgin olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK ve MKYK toplantılarında Meclis Başkanlığı konusunda bir isim zikretmemiş ama Meclis başkanvekillikleri, grup başkanvekilliği ve idare amirlikleri için başvuruların alınması talimatını vermiş.

Bu arada ibre hâlâ Kahraman’ı gösteriyor. Ancak bir bakanla bir grup başkanvekilinin ismi de geçmiyor değil. Bu arada anayasa hocası AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Meclis Başkanlığı’na adaylık için kararlı. Burhan Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kararını netleştirmeyi planlıyor.

Tekrar başa dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan her adımı 2019 seçimlerini hesap ederek atıyor. Tek hedef 2019’da ilk turda yüzde 50 artı 1’i sağlayarak cumhurbaşkanı seçilmek.