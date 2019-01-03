Erdoğan ilginç bir tartışma başlatacak

Adım adım seçime yaklaşıyoruz. 86 gün sonra sandık başında olacağız.
Partiler aday tespitinde son tura giriyor. Adaylar ise sahaya çıkmaya hazırlanıyor. AK Parti 19 Şubat’ta seçim beyannamesini ve manifestosunu açıklayacak. CHP’de ise yarın parti meclisi var. Mersin ve Kahramanmaraş’ın da içinde olduğu illerin açıklanması bekleniyor. İzmir büyükşehir belediye başkan adayı ile İstanbul ve Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı kritik PM toplantısı 1 hafta ya da 10 gün sonra yapılacak. Çünkü İYİ Parti ile süren ittifak görüşmeleri sonuçlanmadı. Ondan sonra ver elini seçimler.
AK Parti’de ise cumartesi günü MHP’ye bırakılan Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla aday tespit sürecinin tamamlanması hedefleniyor. AK Parti etap etap çalışıyor. Aday tespiti tamamlandıktan sonra ağırlık seçim beyannamesi ve manifestoya verilecek. Seçim beyannamesinin “3T” üzerine kurulacağı söyleniyor: “Temiz toplum, temiz çevre, temiz belediyecilik”.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
AK Parti yerel seçimlere, “gönül belediyeciliği” sloganı ile asılıyor. 16 yıllık iktidar döneminde “kibir” algısının oluşmaması için Erdoğan, “gönül belediyeciliği” diyor. ANAP’ın ağır bir yenilgi aldığı 1989 yerel seçimlerinden sonraydı. ANAP seçim sonuçlarını masaya yatırmak üzere Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün konferans salonunda bir toplantı düzenlemişti. Özal’ın başkanlık ettiği toplantıda seçimi kaybeden bir belediye başkanı söz alıp, “Sayın Başbakanım, çok havalanmıştık, millet havamızı aldı” demişti. Haklıydı. Çünkü 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın burnunu sürtme isteği önplana çıkmıştı. Erdoğan siyasi tecrübesiyle böyle bir algıya imkân vermemek için “gönül belediyeciliği” ile yola çıkıyor. İnsanların olduğu gibi her seçimin de kendine has bir ruhu oluyor. Henüz bu seçimin ruhu ortaya çıkmadı.
Siyasi hava bozulmazsa, bu kez projelerin yarışacağı bir kampanya dönemine tanıklık edeceğiz. AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, bugün saat 11.00’de Ankara proje tanıtım toplantısı düzenliyor. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda 11 başlık altında 111 proje açıklanacak. “İşin özü Haseki sözü” sloganıyla.
MEŞRUİYET TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağı manifesto ile entelektüel bir tartışma başlatmayı amaçlıyor. İdris Küçükömer’in “Türkiye’de sol sağdır, sağ soldur” tanımının yansımalarını görebiliriz. Solun darbe çağrısı yapan, milli iradeyi küçümseyen, seçilmişlerin meşruiyetini sorgulayan tavrını tartışmaya açmayı planlıyor. Türkiye’nin iki temel meselesi var. Biri, asker-sivil ilişkileri. Diğeri ise milli irade tartışması.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetini tartışmaya açması gibi. Türk aydınının iflah olmaz sorunudur. Darbeleri alkışlar, darbe yönetimlerinin kurucu meclislerinde ya da danışma meclislerinde görev alırlar; seçimi, sandığı, milli iradeyi ise “sandıksal demokrasi” ya da “cici demokrasi” diyerek küçümserler. 12 Mart’a giden süreci böyle hazırladılar. Bir bölgemizin işadamları derneğinin başkanı, 15 Temmuz günü darbe girişiminin ilk anlarında Nişantaşı’nda aralarında bulunduğu bir grubun, “Çak” işareti yapıp darbeyi alkışlarla karşıladıklarını anlatmıştı. Tatil ve eğlence merkezi olan sahillerde kutlama yapmak için sokaklara çıkanlar olmuştu. Yeter ki Erdoğan’dan kurtulsunlar. Darbeyle olsa dahi. 27 Mayıs’ta kutlamak için tankların üstüne çıkanlar olduğu gibi... Kenan Evren, 12 Eylül’de darbeyi alkışlayan basını toplayıp kitap yapmıştı. Bırakın kitabı, ansiklopedi bile olur.
Erdoğan bu kez damardan girecek. Tabii ‘belki bacağından asılır, belki mahzende zehirlenerek ölür’ kozunu verirsen, Erdoğan da üstüne üstüne gider...
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Erdoğan ilginç bir tartışma başlatacak
Adım adım seçime yaklaşıyoruz. 86 gün sonra sandık başında olacağız.
Partiler aday tespitinde son tura giriyor. Adaylar ise sahaya çıkmaya hazırlanıyor. AK Parti 19 Şubat’ta seçim beyannamesini ve manifestosunu açıklayacak. CHP’de ise yarın parti meclisi var. Mersin ve Kahramanmaraş’ın da içinde olduğu illerin açıklanması bekleniyor. İzmir büyükşehir belediye başkan adayı ile İstanbul ve Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı kritik PM toplantısı 1 hafta ya da 10 gün sonra yapılacak. Çünkü İYİ Parti ile süren ittifak görüşmeleri sonuçlanmadı. Ondan sonra ver elini seçimler.
AK Parti’de ise cumartesi günü MHP’ye bırakılan Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla aday tespit sürecinin tamamlanması hedefleniyor. AK Parti etap etap çalışıyor. Aday tespiti tamamlandıktan sonra ağırlık seçim beyannamesi ve manifestoya verilecek. Seçim beyannamesinin “3T” üzerine kurulacağı söyleniyor: “Temiz toplum, temiz çevre, temiz belediyecilik”.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
AK Parti yerel seçimlere, “gönül belediyeciliği” sloganı ile asılıyor. 16 yıllık iktidar döneminde “kibir” algısının oluşmaması için Erdoğan, “gönül belediyeciliği” diyor. ANAP’ın ağır bir yenilgi aldığı 1989 yerel seçimlerinden sonraydı. ANAP seçim sonuçlarını masaya yatırmak üzere Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün konferans salonunda bir toplantı düzenlemişti. Özal’ın başkanlık ettiği toplantıda seçimi kaybeden bir belediye başkanı söz alıp, “Sayın Başbakanım, çok havalanmıştık, millet havamızı aldı” demişti. Haklıydı. Çünkü 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın burnunu sürtme isteği önplana çıkmıştı. Erdoğan siyasi tecrübesiyle böyle bir algıya imkân vermemek için “gönül belediyeciliği” ile yola çıkıyor. İnsanların olduğu gibi her seçimin de kendine has bir ruhu oluyor. Henüz bu seçimin ruhu ortaya çıkmadı.
Siyasi hava bozulmazsa, bu kez projelerin yarışacağı bir kampanya dönemine tanıklık edeceğiz. AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, bugün saat 11.00’de Ankara proje tanıtım toplantısı düzenliyor. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda 11 başlık altında 111 proje açıklanacak. “İşin özü Haseki sözü” sloganıyla.
MEŞRUİYET TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağı manifesto ile entelektüel bir tartışma başlatmayı amaçlıyor. İdris Küçükömer’in “Türkiye’de sol sağdır, sağ soldur” tanımının yansımalarını görebiliriz. Solun darbe çağrısı yapan, milli iradeyi küçümseyen, seçilmişlerin meşruiyetini sorgulayan tavrını tartışmaya açmayı planlıyor. Türkiye’nin iki temel meselesi var. Biri, asker-sivil ilişkileri. Diğeri ise milli irade tartışması.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetini tartışmaya açması gibi. Türk aydınının iflah olmaz sorunudur. Darbeleri alkışlar, darbe yönetimlerinin kurucu meclislerinde ya da danışma meclislerinde görev alırlar; seçimi, sandığı, milli iradeyi ise “sandıksal demokrasi” ya da “cici demokrasi” diyerek küçümserler. 12 Mart’a giden süreci böyle hazırladılar. Bir bölgemizin işadamları derneğinin başkanı, 15 Temmuz günü darbe girişiminin ilk anlarında Nişantaşı’nda aralarında bulunduğu bir grubun, “Çak” işareti yapıp darbeyi alkışlarla karşıladıklarını anlatmıştı. Tatil ve eğlence merkezi olan sahillerde kutlama yapmak için sokaklara çıkanlar olmuştu. Yeter ki Erdoğan’dan kurtulsunlar. Darbeyle olsa dahi. 27 Mayıs’ta kutlamak için tankların üstüne çıkanlar olduğu gibi... Kenan Evren, 12 Eylül’de darbeyi alkışlayan basını toplayıp kitap yapmıştı. Bırakın kitabı, ansiklopedi bile olur.
Erdoğan bu kez damardan girecek. Tabii ‘belki bacağından asılır, belki mahzende zehirlenerek ölür’ kozunu verirsen, Erdoğan da üstüne üstüne gider...
SON 24 SAATTE NE OLDU?