Erdoğan ile Trump’ın Menbiç diyaloğu

Eline laser pointer’ı (lazer işaretçi) alıp, harita üzerinden harekâtı anlatmaya başlıyor. “İlk olarak Hatay’dan iki noktadan girdik. Ardından Kilis’ten girerek ilerlemeye başladık” diyor. Harekâtı anlattıktan sonra gelinen aşamayı, “Harekâtta zor işimiz bitti” diye özetliyor.

Erdoğan bu değerlendirmeleri AK Parti büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yapıyor. Harekâtın ileri aşamaları hakkında da bilgi veriyor. Başkomutan edasıyla konuşuyor. “Afrin’den aşağıya, İdlib’e kadar inip orayı birleştireceğiz” diyor. Bu noktada bir an durduktan sonra kararlı bir ses tonuyla, “Münbiç’e de gireceğiz” diye devam ediyor. Söz Menbiç’e gelince, ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor. “Trump’a telefonda Münbiç’e gireceğiz dedim. O da ‘Bizim orada askerimiz var’ dedi. Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim.”

Şimdiye kadar birçok sınır ötesi operasyon oldu. Ancak Erdoğan ilk kez Afrin harekâtında askeri kamuflaj elbiselerini giyip sınıra gitti. Hem de bunu ABD başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yaptı. Erdoğan dün de Çorum İl Kongresi’nde, Afrin’e gitmek için slogan atan gençlere, “Afrin için ihtiyaç var denildiğinde önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber gideceğiz” diye seslendi.

AFRİN RUHU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli değerlendirmeler yaptığı toplantıya dönmek istiyorum. Erdoğan tekrar harita üzerinden anlatmaya başlıyor. “Kürtlere operasyon yapılıyor gibi bir hava oluşturulmak isteniyor. Bu doğru değil” diyor. Laser pointer’la harita üzerinde önce Rakka’nın sonra Menbiç’in üzerine geliyor, “Rakka Arap’tı, oraya Kürtleri monte ettiler. Münbiç Arap’tır. Afrin’de ise Araplar, Kürtler ve Türkmenler var” diye anlatıyor. Erdoğan bu sözlerden sonra, AK Partililere bir uyarıda bulunuyor: “Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız bölgede bunu iyi anlatmalı. Biz Kürtlere karşı operasyon yapmıyoruz, teröre karşı operasyon yapıyoruz.” Harekâtın ilk gününden itibaren, bunun Kürtlere karşı olmadığının, teröre karşı yapıldığının altını çiziyor; sözlerini “Kürtler bizim kardeşlerimiz” diye tamamlıyor. Cumhurbaşkanı, Afrin operasyonu tamamlandıktan sonra yapılacaklar hakkında da bilgi veriyor. Cerablus’ta, El Bab’da yapılan hizmetleri anlattıktan sonra, “Aynısını Afrin’de yapacağız” diye konuşuyor.

Erdoğan, Afrin operasyonunun çok önemli olan başka bir yüzüne dikkat çekiyor. “Afrin operasyonu Türkiye içindeki birlikteliği sağladı. Memlekette hava çok iyi. 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberlik havası oluştu. 7 Ağustos havası oluştu. 7 Ağustos’daki Yenikapı ruhunu yakaladık” diyor. Sözlerinin burasında ellerini kenetliyor, “Birlik ve beraberlik ruhunu yakaladık” diye konuşuyor.

AK PARTİ’NİN DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Afrin harekâtını anlatmıyor. AK Parti’yle de ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Erdoğan, 16 Nisan referandumundan sonra tekrar AK Parti’nin başına döndüğü 21 Mayıs kongresinde, “Metal yorgunluğu var” demişti. O gün yerel yönetimlerde ve teşkilatlardaki değişimin düğmesine basmıştı. Bugün gelinen noktayı ise, “Kongrelerde kuruluş dönemi ilgisini yaşıyoruz. Müthiş bir heyecan var. Yağmur, yaş altında millet toplanıyor. Çok memnunum” diye anlatıyor. Teşkilatlar rehavete kapılmasın diye pek yapmadığı bir şeyi yapıyor. “Durumumuz çok iyi” diyor. Elbette ki bu heyecan sadece değişimle izah edilemez. Erdoğan’ın Kudüs konusundaki dik duruşu, ABD’nin vize kısıtlamasını kaldırmak zorunda kalması ve Afrin operasyonu ile tabanda yeni bir rüzgâr esiyor.

CHP, Mustafa Kemal’in askerleri miyiz, yoksa yoldaşları mıyız tartışmasını yapadursun, Erdoğan AK Parti’yi metal yorgunluğundan çıkarıp kuruluş heyecanına taşıdı.