Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında yeni tartışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında yeni bir tartışma konusu oluştu. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu sanki hiç tartışmıyorlardı da yeni bir tartışma alanı oluştu demek istemiyorum. SSK’daki ilaç kuyruklarından başlayıp hemen hemen her alanda tartışıyorlar. Sanıyorum sadece Ankara’nın başkent olduğunda ittifak ediyorlar.
Bu seferki tartışmanın fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a çok ağır bir şekilde saldırıp “Sen meşru değilsin” dedi. Yetinmemiş, bir de “Benim Cumhurbaşkanım değilsin” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı sertlikte yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu’na “Senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim” demişti. Erdoğan, “meşruiyet” tartışmasına çok kızmış olmalı ki dün AK Parti’nin Ankara ilçe belediyeleri başkan adaylarının tanıtım toplantısında Kılıçdaroğlu’na “Meşru değilsin” diye seslendi. Böylece nur topu gibi yeni bir gündem maddemiz oldu.
Hatırlarsanız, Özal cumhurbaşkanı olduğunda Murat Şeref Baba isimli bir teğmen, “Alışamadım” diye telgraf çekmişti. Özal, 27 Mayıs darbesiyle devrilen Celal Bayar’dan sonra Türkiye’nin sivil cumhurbaşkanıydı. Darbe liderlerinin ya da generallerinin bir sonraki makamı olarak görülen Çankaya’ya çıkmış, “sivil cumhurbaşkanı” geleneğini başlatmıştı. Ancak cumhurbaşkanlığını darbe liderlerine layık görenler Özal’a alışamadı. Şimdi Erdoğan’ı kabullenmek istemedikleri gibi.
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı meşruiyet tartışmasına Erdoğan’ın cevabı ağır oldu. “Bay Kemal, sen önce partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Senin genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hâlâ yerinde olan ana muhalefet partisi bulabilirsin. Meşru değilsin” dedi.
Böylece bir şey daha netleşmiş oldu. Belli ki Erdoğan, bu seçim kampanyasını da Kılıçdaroğlu’nun üzerine kuracak.
BOZKURT VE RABİA İŞARETİ
Yeni yılın ilk günü AK Parti’nin Ankara ilçe belediyeleri başkan adaylarının tanıtım toplantısını izledim. Salondan izlenimlerimi ve adaylara ilişkin gözlemlerimi paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin notlarımı aktarmak istiyorum.
İstanbul’da 39 belediye başkan adayından 3’ü MHP’ye bırakılırken, Ankara’da 25 belediye başkan adayından 3’ü MHP’li isimlerden oldu. Polatlı ve Etimesgut, MHP’nin belediye başkanlıklarıydı. AK Partili Fatih Duruay’ın belediye başkanı olduğu Gölbaşı, MHP’li Ramazan Şimşek’in oldu. İstanbul’a rağmen MHP’nin Ankara’da önemli bir ağırlığı var. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 13.1 oy aldı. Salonda da bir eliyle Rabia, diğer eliyle bozkurt işareti yapan partililer vardı. Onun için cumhur ittifakının etkisinin en çok görüleceği yerlerden biri Ankara olacak. Erdoğan bu sinyali almış olmalı ki tribünleri dolduran coşkulu gençlere, “Ankara, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatacağız” diye seslendi. Mansur Yavaş’ın güçlü bir isim olması nedeniyle, AK Parti Ankara’da seçimleri kazanır mı kazanamaz mı tartışması yapılıyor ama Erdoğan o noktada değil. Tam aksine sandıkları patlatıp seçimleri rekor bir oyla almaya odaklanmış durumda. Bu arada benden duymamış olun ama Erdoğan, CHP’nin Ankara’daki iki belediyesi olan Çankaya ve Yenimahalle’ye göz dikmiş durumda. Partililere, “Çankaya’yı almaya var mıyız?”, “Yenimahalle’yi almaya var mıyız?” diye yemin ettirdi.
ERDOĞAN’IN HEDEF GÖSTERDİĞİ İKİ İLÇE
CHP çok akıllı bir iş yaparak başarılı olan iki belediye başkanının yıpranmasına izin vermeden erken açıkladı. Başarılı bir belediye başkanı olan Alper Taşdelen, Çankaya’da AK Parti’nin kadın adayı Amber Türkmen’le yarışacak. Çankaya’da Alper Taşdelen’in favori olduğunu söylemeliyim. Yenimahalle ise kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sevilen bir isim. AK Parti onun karşısına üç dönem kuralı nedeniyle kaydırdığı Altındağ’ın başarılı belediye başkanı Veysel Tiryaki’yi koydu. AK Parti’nin aday tanıtım toplantısını izlerken, Melih Gökçek’in ayrılması üzerine kısa bir süreliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’ya gösterilen ilgi dikkatimi çekti. Tuna, kendini kısa sürede çok iyi sevdirmiş.
Mehmet Özhaseki’ye gelince, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na uzanan geçmişi başarılarla dolu birisi. Yarın Ankara’ya ilişkin projelerini açıklayacak.
Ama siz siz olun, unutmayın. İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da kampanyayı adaylar değil, Erdoğan götürecek.
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında yeni tartışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında yeni bir tartışma konusu oluştu. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu sanki hiç tartışmıyorlardı da yeni bir tartışma alanı oluştu demek istemiyorum. SSK’daki ilaç kuyruklarından başlayıp hemen hemen her alanda tartışıyorlar. Sanıyorum sadece Ankara’nın başkent olduğunda ittifak ediyorlar.
Bu seferki tartışmanın fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a çok ağır bir şekilde saldırıp “Sen meşru değilsin” dedi. Yetinmemiş, bir de “Benim Cumhurbaşkanım değilsin” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı sertlikte yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu’na “Senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim” demişti. Erdoğan, “meşruiyet” tartışmasına çok kızmış olmalı ki dün AK Parti’nin Ankara ilçe belediyeleri başkan adaylarının tanıtım toplantısında Kılıçdaroğlu’na “Meşru değilsin” diye seslendi. Böylece nur topu gibi yeni bir gündem maddemiz oldu.
Hatırlarsanız, Özal cumhurbaşkanı olduğunda Murat Şeref Baba isimli bir teğmen, “Alışamadım” diye telgraf çekmişti. Özal, 27 Mayıs darbesiyle devrilen Celal Bayar’dan sonra Türkiye’nin sivil cumhurbaşkanıydı. Darbe liderlerinin ya da generallerinin bir sonraki makamı olarak görülen Çankaya’ya çıkmış, “sivil cumhurbaşkanı” geleneğini başlatmıştı. Ancak cumhurbaşkanlığını darbe liderlerine layık görenler Özal’a alışamadı. Şimdi Erdoğan’ı kabullenmek istemedikleri gibi.
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı meşruiyet tartışmasına Erdoğan’ın cevabı ağır oldu. “Bay Kemal, sen önce partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Senin genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hâlâ yerinde olan ana muhalefet partisi bulabilirsin. Meşru değilsin” dedi.
Böylece bir şey daha netleşmiş oldu. Belli ki Erdoğan, bu seçim kampanyasını da Kılıçdaroğlu’nun üzerine kuracak.
BOZKURT VE RABİA İŞARETİ
Yeni yılın ilk günü AK Parti’nin Ankara ilçe belediyeleri başkan adaylarının tanıtım toplantısını izledim. Salondan izlenimlerimi ve adaylara ilişkin gözlemlerimi paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin notlarımı aktarmak istiyorum.
İstanbul’da 39 belediye başkan adayından 3’ü MHP’ye bırakılırken, Ankara’da 25 belediye başkan adayından 3’ü MHP’li isimlerden oldu. Polatlı ve Etimesgut, MHP’nin belediye başkanlıklarıydı. AK Partili Fatih Duruay’ın belediye başkanı olduğu Gölbaşı, MHP’li Ramazan Şimşek’in oldu. İstanbul’a rağmen MHP’nin Ankara’da önemli bir ağırlığı var. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 13.1 oy aldı. Salonda da bir eliyle Rabia, diğer eliyle bozkurt işareti yapan partililer vardı. Onun için cumhur ittifakının etkisinin en çok görüleceği yerlerden biri Ankara olacak. Erdoğan bu sinyali almış olmalı ki tribünleri dolduran coşkulu gençlere, “Ankara, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatacağız” diye seslendi. Mansur Yavaş’ın güçlü bir isim olması nedeniyle, AK Parti Ankara’da seçimleri kazanır mı kazanamaz mı tartışması yapılıyor ama Erdoğan o noktada değil. Tam aksine sandıkları patlatıp seçimleri rekor bir oyla almaya odaklanmış durumda. Bu arada benden duymamış olun ama Erdoğan, CHP’nin Ankara’daki iki belediyesi olan Çankaya ve Yenimahalle’ye göz dikmiş durumda. Partililere, “Çankaya’yı almaya var mıyız?”, “Yenimahalle’yi almaya var mıyız?” diye yemin ettirdi.
ERDOĞAN’IN HEDEF GÖSTERDİĞİ İKİ İLÇE
CHP çok akıllı bir iş yaparak başarılı olan iki belediye başkanının yıpranmasına izin vermeden erken açıkladı. Başarılı bir belediye başkanı olan Alper Taşdelen, Çankaya’da AK Parti’nin kadın adayı Amber Türkmen’le yarışacak. Çankaya’da Alper Taşdelen’in favori olduğunu söylemeliyim. Yenimahalle ise kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sevilen bir isim. AK Parti onun karşısına üç dönem kuralı nedeniyle kaydırdığı Altındağ’ın başarılı belediye başkanı Veysel Tiryaki’yi koydu. AK Parti’nin aday tanıtım toplantısını izlerken, Melih Gökçek’in ayrılması üzerine kısa bir süreliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’ya gösterilen ilgi dikkatimi çekti. Tuna, kendini kısa sürede çok iyi sevdirmiş.
Mehmet Özhaseki’ye gelince, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na uzanan geçmişi başarılarla dolu birisi. Yarın Ankara’ya ilişkin projelerini açıklayacak.
Ama siz siz olun, unutmayın. İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da kampanyayı adaylar değil, Erdoğan götürecek.