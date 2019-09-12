Erdoğan ile İmamoğlu arasında hangi diyalog yaşandı?

Dün Ankara’da çok önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıdan da öte çok değerli bir adım atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li, AK Parti’li ve MHP’li Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı kast ettiğimi anlamışsınızdır. Türkiye’nin karpuz gibi ikiye bölündüğü, kutuplaşmadan herkesin şikayet ettiği bir dönemde Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediye başkanlarını, parti ayrımı yapmadan toplaması önemliydi. İki bakan dışında kabinenin toplantıda hazır bulunması verilen önemin bir göstergesiydi.
Türkiye’nin bu tür görüntülere ihtiyacı var. Hafızamı yokladım, eski belediye başkanlarına sordum, Cumhurbaşkanının başkanlığında böyle bir toplantı yapıldığını hatırlamadılar.
Dilerim Erdoğan bu tür toplantıları, ülkenin kritik sorunları karşısında siyasi parti liderleriyle de yapar. Çünkü Erdoğan’ın iki şapkası var. Biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, diğeri AK Parti Genel Başkanı. Ama esas olan Cumhurbaşkanlığı görevi. Çünkü seçimlere gidilince partiler için ayrı, Cumhurbaşkanı adayları için ayrı oy kullanıyoruz. Ayrıca artık bu tür manzaraları özler olduk.
CHP’Lİ BAŞKANLARA TALİMAT
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde, Ankara’da muhatap bulmakta zorlanıyordu. 23 Haziran seçimlerinden sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya “Erol Çakır’ın bize yaptığını sen buna yapma” diye talimat vermişti.
CHP’li Belediye Başkanları toplantıya girmeden önce CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptılar. Üç konuda ortak mesaj verme kararı aldılar.
1-Büyükşehir yasası sorunları çözmekten uzak. Büyükşehir yasasının değişmesi gerekiyor.
2-Kaynaklar, belediye arasında adaletli dağıtılmıyor. Kaynaklar adaletli dağıtılsın.
3-Merkezi yönetim CHP’li belediyelere ayrımcılık yapıyor, buna son verilsin.
CHP Genel Merkezi’ndeki toplantıda belediye başkanlarına, “Genel siyasete girmeyin. Güncel siyasi tartışmaların arasında yer almayın. Yerel yönetimlerin sorunlarıyla sınırlı kalın” talimatı verildi. Toplantının havasına gelince. Toplantıdan sonra özellikle CHP’lilerin izlenimlerini almayı tercih ettim. Çünkü Erdoğan’la ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilk kez böyle bir toplantıya katılıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok değerli ve olumlu bir davetti. Çok mutlu oldum” diye söze başladı. “Hem ortam, hem istişareler hem de diyaloglar çok iyiydi. Belediye başkanları olarak kendimizi ifade ettik, bakanların anında cevap vermesi değerliydi” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Çok olumlu geçti. Hem mevcut belediyeler sistemi ve büyükşehir yasasıyla ilgili eleştirilerimizi söyledik, hem de çözüm önerilerimizi sunduk” diye konuştu.
ERDOĞAN ARAYA GİRMİŞ
Toplantının içeriğine gelince. Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra görüşmelere geçilmiş. Her başkana 5 dakika söz verilmiş. Erdoğan konuşulanları bizzat not almış. Belediye Başkanları Büyükşehir Yasası’ndan kaynaklanan sorunları anlatmışlar. Sonra kendi illerinin sıkıntıları ve bakanlıklarda bekleyen işleri hakkında bilgi vermişler. Bunları ayrıca bir dosya halinde Cumhurbaşkanına sunmuşlar. Erdoğan, dosyaları ilgili bakanlara ileteceğini söylemiş. Başkanlar sıkıntılarını anlatırken, ilgili bakan araya girip bilgi vermiş. Bu özellikle de CHP’li başkanları memnun etmiş. Yani göstermelik bir toplantı olmamış. “Verimli geçti” dediler. CHP’li başkanlar konuşurken Erdoğan da zaman zaman araya girmiş, kendi belediye başkanlığı döneminden örnekler vermiş. Özellikle de turizm ve şehirleşme konusunda düşüncülerini paylaşmış. CHP’li başkanlara “Bir gerginlik yaşandı mı?” diye sordum. Herhangi bir gerginlik olmadığını söylediler. “Hava yumuşaktı. İçten bir hava oluştu. Cumhurbaşkanı çok ilgiliydi” dediler. Temasların sürdürülmesi istenmiş.
BÜYÜKŞEHİR YASASI DEĞİŞİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonunda Büyükşehir Yasası ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulacağını açıklamış. Komisyonda CHP’den ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen yer alacak.
Belediye Başkanları diyalogun sürdürülmesini isteyince orada 30 Büyükşehir Belediye Başkanının katılacağı bir Whatsapp grubunun kurulması kararlaştırılmış.
Peki işçi çıkarma konusu gündeme gelmiş mi? Erdoğan açış konuşmasında değinmişti. CHP’li başkanlar işçi çıkarma konusuna yüzeysel olarak girmişler ama ayrıntılı bilgiyi sundukları dosyalarda vermişler. Ha unutacaktım.
KOLTUK ESPRİSİ
Toplantıda bir de koltuk kırılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış. Tunç Soyer ile Yılmaz Büyükerşen, İmamoğlu’nu kollarından tutarak düşmesini önlemiş. İmamoğlu, “Burada da koltuğa ağır geldik” deyince, salondan kahkahalar yükselmiş. İmamoğlu’na getirilen ikinci koltuğun ayağı da sallanınca hemen değiştirilmiş. İmamoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na dönerek, “Efendim illa ikinci sandalyede işi sağlama alacağız” demiş. İkinci bir kez gülüşmüşler. Erdoğan, “Bu devlet malı. İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Borcun var. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” diye karşılık verince, sempatik bir hava oluşmuş.
Düşündüm de siyasette gülümseten bu tür diyaloglara ne kadar ihtiyacımız varmış?
Erdoğan ile İmamoğlu arasında hangi diyalog yaşandı?
Dün Ankara’da çok önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıdan da öte çok değerli bir adım atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li, AK Parti’li ve MHP’li Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı kast ettiğimi anlamışsınızdır. Türkiye’nin karpuz gibi ikiye bölündüğü, kutuplaşmadan herkesin şikayet ettiği bir dönemde Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediye başkanlarını, parti ayrımı yapmadan toplaması önemliydi. İki bakan dışında kabinenin toplantıda hazır bulunması verilen önemin bir göstergesiydi.
Türkiye’nin bu tür görüntülere ihtiyacı var. Hafızamı yokladım, eski belediye başkanlarına sordum, Cumhurbaşkanının başkanlığında böyle bir toplantı yapıldığını hatırlamadılar.
Dilerim Erdoğan bu tür toplantıları, ülkenin kritik sorunları karşısında siyasi parti liderleriyle de yapar. Çünkü Erdoğan’ın iki şapkası var. Biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, diğeri AK Parti Genel Başkanı. Ama esas olan Cumhurbaşkanlığı görevi. Çünkü seçimlere gidilince partiler için ayrı, Cumhurbaşkanı adayları için ayrı oy kullanıyoruz. Ayrıca artık bu tür manzaraları özler olduk.
CHP’Lİ BAŞKANLARA TALİMAT
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde, Ankara’da muhatap bulmakta zorlanıyordu. 23 Haziran seçimlerinden sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya “Erol Çakır’ın bize yaptığını sen buna yapma” diye talimat vermişti.
CHP’li Belediye Başkanları toplantıya girmeden önce CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptılar. Üç konuda ortak mesaj verme kararı aldılar.
1-Büyükşehir yasası sorunları çözmekten uzak. Büyükşehir yasasının değişmesi gerekiyor.
2-Kaynaklar, belediye arasında adaletli dağıtılmıyor. Kaynaklar adaletli dağıtılsın.
3-Merkezi yönetim CHP’li belediyelere ayrımcılık yapıyor, buna son verilsin.
CHP Genel Merkezi’ndeki toplantıda belediye başkanlarına, “Genel siyasete girmeyin. Güncel siyasi tartışmaların arasında yer almayın. Yerel yönetimlerin sorunlarıyla sınırlı kalın” talimatı verildi. Toplantının havasına gelince. Toplantıdan sonra özellikle CHP’lilerin izlenimlerini almayı tercih ettim. Çünkü Erdoğan’la ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilk kez böyle bir toplantıya katılıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok değerli ve olumlu bir davetti. Çok mutlu oldum” diye söze başladı. “Hem ortam, hem istişareler hem de diyaloglar çok iyiydi. Belediye başkanları olarak kendimizi ifade ettik, bakanların anında cevap vermesi değerliydi” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Çok olumlu geçti. Hem mevcut belediyeler sistemi ve büyükşehir yasasıyla ilgili eleştirilerimizi söyledik, hem de çözüm önerilerimizi sunduk” diye konuştu.
ERDOĞAN ARAYA GİRMİŞ
Toplantının içeriğine gelince. Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra görüşmelere geçilmiş. Her başkana 5 dakika söz verilmiş. Erdoğan konuşulanları bizzat not almış. Belediye Başkanları Büyükşehir Yasası’ndan kaynaklanan sorunları anlatmışlar. Sonra kendi illerinin sıkıntıları ve bakanlıklarda bekleyen işleri hakkında bilgi vermişler. Bunları ayrıca bir dosya halinde Cumhurbaşkanına sunmuşlar. Erdoğan, dosyaları ilgili bakanlara ileteceğini söylemiş. Başkanlar sıkıntılarını anlatırken, ilgili bakan araya girip bilgi vermiş. Bu özellikle de CHP’li başkanları memnun etmiş. Yani göstermelik bir toplantı olmamış. “Verimli geçti” dediler. CHP’li başkanlar konuşurken Erdoğan da zaman zaman araya girmiş, kendi belediye başkanlığı döneminden örnekler vermiş. Özellikle de turizm ve şehirleşme konusunda düşüncülerini paylaşmış. CHP’li başkanlara “Bir gerginlik yaşandı mı?” diye sordum. Herhangi bir gerginlik olmadığını söylediler. “Hava yumuşaktı. İçten bir hava oluştu. Cumhurbaşkanı çok ilgiliydi” dediler. Temasların sürdürülmesi istenmiş.
BÜYÜKŞEHİR YASASI DEĞİŞİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonunda Büyükşehir Yasası ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulacağını açıklamış. Komisyonda CHP’den ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen yer alacak.
Belediye Başkanları diyalogun sürdürülmesini isteyince orada 30 Büyükşehir Belediye Başkanının katılacağı bir Whatsapp grubunun kurulması kararlaştırılmış.
Peki işçi çıkarma konusu gündeme gelmiş mi? Erdoğan açış konuşmasında değinmişti. CHP’li başkanlar işçi çıkarma konusuna yüzeysel olarak girmişler ama ayrıntılı bilgiyi sundukları dosyalarda vermişler. Ha unutacaktım.
KOLTUK ESPRİSİ
Toplantıda bir de koltuk kırılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış. Tunç Soyer ile Yılmaz Büyükerşen, İmamoğlu’nu kollarından tutarak düşmesini önlemiş. İmamoğlu, “Burada da koltuğa ağır geldik” deyince, salondan kahkahalar yükselmiş. İmamoğlu’na getirilen ikinci koltuğun ayağı da sallanınca hemen değiştirilmiş. İmamoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na dönerek, “Efendim illa ikinci sandalyede işi sağlama alacağız” demiş. İkinci bir kez gülüşmüşler. Erdoğan, “Bu devlet malı. İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Borcun var. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” diye karşılık verince, sempatik bir hava oluşmuş.
Düşündüm de siyasette gülümseten bu tür diyaloglara ne kadar ihtiyacımız varmış?