Erdoğan ile Gül bir araya gelecek mi?

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü İstanbul il kongresinde açıklayacağı, ”manifesto”yu yetiştirmek üzere hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu arada siyasette o kadar hızlı günler yaşıyoruz ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü bir araya getirmesi beklenen nikâh töreni gündemden düştü. Oysa Abdullah Gül katılırsa çok kritik bir buluşmaya sahne olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep’in düğünü nedeniyle devlet ricali 5 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’de olacak. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı ama Erdoğan yönetimine de sert eleştirilerde bulunmuştu. O nedenle Zeynep Özhaseki’nin bu mutlu günü bir anda siyasetin ilgi odağı haline geldi. Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum. Ama edindiğim bilgilere göre Abdullah Gül, şu ana kadar nikâha katılacağına dair bir teyitte bulunmamış. Bundan sonra katılacağını bildirir mi emin değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katılıyor. Kayseri’de kalacağı yer bile hazırlandı. Ancak Abdullah Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim.

CUMHUR İTTİFAKININ PROTOKOLÜ

Cumhurbaşkanı adayı ve seçim ittifakı için kritik 72 saatin içine girdik. “Cumhur ittifakı”nın protokolü hazırlandı, muhalefetin ittifak protokolüne ise son şekli veriliyor. AK Parti ve MHP’nin ittifak protokolünde cumhur ittifakına neden ihtiyaç duyulduğu anlatılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile Türkiye’nin beka sorununa vurgu yapılıyor. Cumhur ittifakının protokolü iki liderin imzasıyla cuma günü YSK’ya sunulacak. İttifak protokolüyle BBP’nin AK Parti listelerinden mi yoksa parti amblemiyle mi seçime gireceği netleşmiş olacak. Eğilim BBP’den 5-6 ismin AK Parti listelerinden seçimlere girmesi yönünde.

DEMOKRASİ İTTİFAKININ PROTOKOLÜ

Muhalefet ittifakında ise isim arayışları sürüyor. “Demokrasi ittifakı” ismi ön plana çıkmış durumda. Ama,”huzur ittifakı”nı savunanlar da az değil. Ama milletvekili ittifakında anlaşmaya varıldı. 4 partili bir ittifak olacak. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kararı aldı. Peki listeler nasıl olacak? Her partinin kendi milletvekili listesiyle seçime girmesi öngörülüyor. DP’nin güçlü olduğu yerlerde seçimlere girmesi de ihtimal dâhilinde. Demokrat Parti’nin İYİ Parti listelerinden seçime girme seçeneği ise daha ağır basıyor. Yarın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal birlikte ittifak manifestosunu açıklayacaklar.

Demokrasi ittifakının manifestosunda,

- Kuvvetler ayrılığı

- Parlamenter sisteme dönüş

- Kutuplaşma değil, uzlaşma

- Tek adam yönetimi değil, katılımcı demokrasi

- Ekonomide adil paylaşım

ilkeleri yer alıyor.

SEÇİMDEN SONRA SİYASETİ BEKLEYENLER

Bu arada cuma sabahı CHP’nin, öğleden sonra ise HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. HDP’de Selahattin Demirtaş ismi kesinleşti. CHP’de ise ibre İlhan Kesici ile Yılmaz Büyükerşen arasında gidip geliyor. Muharrem İnce ismi geri plana düştü. CHP’de beklenti, Cumhurbaşkanı adayının bugün açıklanması yönündeydi ama cuma gününe kaldı. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun karar vermekte zorlandığını gösteriyor. CHP’nin adayı sadece AK Parti açısından değil, daha çok Meral Akşener için büyük önem taşıyor. Çünkü Akşener, CHP’nin adayından daha fazla oy alacağını düşünüyor. Abdullah Gül için geri çekilmesi istendiğinde, “Erdoğan karşısında en çok oyu ben alacağım ve ikinci tura kalacağım” demişti. Partilerin ince eleyip sık dokuması normal. Çünkü öyle bir seçime gidiyoruz ki 25 Haziran sabahı bazı liderler siyasete veda etmek zorunda kalabilir.