Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?

YEREL seçimlerde AK Parti ve MHP’nin yapacağı ‘cumhur ittifakı’ için takvim netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta bir araya gelecekler. Erdoğan’ın 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a yapacağı ziyaretten sonra görüşme gerçekleşecek.
Ancak iki partinin yetkilileri bugün ya da yarın bir araya gelecekler. Bu hafta sonu AK Parti’nin Kızılcahamam’da kampı var. Elbette ki bu konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK’da MHP ile resmi görüşmelerin başlaması talimatını verdi. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Görüşün” dedi.
Zaten daha önce AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz bir araya gelmiş, ‘cumhur ittifakı’nın devamı yönünde bir irade beyanında bulunmuşlardı. Özhaseki ve Durmaz, ittifak zeminini sıcak tutmak için bir niyet beyan etmişlerdi. Ama artık iki parti arasında resmi görüşmeler başlayacak. Bu arada formatta da bir değişiklik var. Yeni isimler katılacak, görüşmeler ikili ya da üçlü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifak görüşmelerini yapmak üzere Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin görevlendirildiğini açıklamıştı. MHP’den görüşmelere Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile Sadir Durmaz katılacak. Tabii bu ikili olursa. Çünkü Bahçeli, Fethi Yıldız isminden de söz etti. Fethi Yıldız’ı af teklifinin mimarı olarak biliyoruz, ama aynı zamanda MHP’de seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Fethi Yıldız da ittifak görüşmelerine katılırsa bu kez AK Parti’den Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz heyete dahil olacak. Böylece üçlü görüşmelere geçilecek.
HEYETLER ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
AK Parti ile MHP heyetleri ittifak için bugün ya da yarın görüşecekler. Uzun bir çalışma yapmaları bekleniyor. Ancak liderler görüşmeden önce heyetlerin bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Her aşamada Erdoğan ile Bahçeli’yi bilgilendirecekler. İttifak işini olgunlaştırana kadar çalışmalarını sürdürecekler. Heyetler işin formülünü bulacak. Liderler ise son kararı verip kamuoyuna açıklama yapacaklar.
Yerel seçim ittifakı 24 Haziran milletvekili seçimlerinde olduğu kadar kolay değil. 1984 yılında çıkarılan yerel seçim yasasında ittifaka ilişkin bir düzenleme yer almıyor. İkincisi ise her iki parti de her yerde seçime gireceklerini açıkladılar. Bahçeli sadece İstanbul’da aday göstermeyeceklerini söyledi. AK Parti MYK’da bunlar enine boyuna tartışıldı. Her detay çalışıldı. Sıra formül bulmaya geldi.
ADAY PROFİLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları için “Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak” uyarısında bulunmuştu. Erdoğan’ın sözleri, belediye başkan adaylıklarında değişimin yüksek olacağı yönünde yorumlandı. AK Parti kulislerinde “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” yorumları yapılıyor. Mevcut belediye başkanlarından başarılı olanlarla yola devam edilecek. Ama en önemli kriter, “seçim kazanacak aday” olacak. Bununla birlikte adaylık için iki kriter ön plana çıktı:
1) Şehri yönetebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi.
2) Şehrin istediği, halkla gönül köprüsü kurabilen, seçim kazanabilecek, tevazu sahibi.
AK Parti ekim sonu kasım başı itibariyle adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına başlayacak. Muhalefetin adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte seçim yarışı hızlanacak. Ancak AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, enflasyon oranlarında da görüldüğü gibi ekonomiyle de yarışacak.
Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?
YEREL seçimlerde AK Parti ve MHP’nin yapacağı ‘cumhur ittifakı’ için takvim netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta bir araya gelecekler. Erdoğan’ın 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a yapacağı ziyaretten sonra görüşme gerçekleşecek.
Ancak iki partinin yetkilileri bugün ya da yarın bir araya gelecekler. Bu hafta sonu AK Parti’nin Kızılcahamam’da kampı var. Elbette ki bu konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK’da MHP ile resmi görüşmelerin başlaması talimatını verdi. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Görüşün” dedi.
Zaten daha önce AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz bir araya gelmiş, ‘cumhur ittifakı’nın devamı yönünde bir irade beyanında bulunmuşlardı. Özhaseki ve Durmaz, ittifak zeminini sıcak tutmak için bir niyet beyan etmişlerdi. Ama artık iki parti arasında resmi görüşmeler başlayacak. Bu arada formatta da bir değişiklik var. Yeni isimler katılacak, görüşmeler ikili ya da üçlü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifak görüşmelerini yapmak üzere Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin görevlendirildiğini açıklamıştı. MHP’den görüşmelere Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile Sadir Durmaz katılacak. Tabii bu ikili olursa. Çünkü Bahçeli, Fethi Yıldız isminden de söz etti. Fethi Yıldız’ı af teklifinin mimarı olarak biliyoruz, ama aynı zamanda MHP’de seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Fethi Yıldız da ittifak görüşmelerine katılırsa bu kez AK Parti’den Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz heyete dahil olacak. Böylece üçlü görüşmelere geçilecek.
HEYETLER ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
AK Parti ile MHP heyetleri ittifak için bugün ya da yarın görüşecekler. Uzun bir çalışma yapmaları bekleniyor. Ancak liderler görüşmeden önce heyetlerin bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Her aşamada Erdoğan ile Bahçeli’yi bilgilendirecekler. İttifak işini olgunlaştırana kadar çalışmalarını sürdürecekler. Heyetler işin formülünü bulacak. Liderler ise son kararı verip kamuoyuna açıklama yapacaklar.
Yerel seçim ittifakı 24 Haziran milletvekili seçimlerinde olduğu kadar kolay değil. 1984 yılında çıkarılan yerel seçim yasasında ittifaka ilişkin bir düzenleme yer almıyor. İkincisi ise her iki parti de her yerde seçime gireceklerini açıkladılar. Bahçeli sadece İstanbul’da aday göstermeyeceklerini söyledi. AK Parti MYK’da bunlar enine boyuna tartışıldı. Her detay çalışıldı. Sıra formül bulmaya geldi.
ADAY PROFİLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları için “Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak” uyarısında bulunmuştu. Erdoğan’ın sözleri, belediye başkan adaylıklarında değişimin yüksek olacağı yönünde yorumlandı. AK Parti kulislerinde “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” yorumları yapılıyor. Mevcut belediye başkanlarından başarılı olanlarla yola devam edilecek. Ama en önemli kriter, “seçim kazanacak aday” olacak. Bununla birlikte adaylık için iki kriter ön plana çıktı:
1) Şehri yönetebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi.
2) Şehrin istediği, halkla gönül köprüsü kurabilen, seçim kazanabilecek, tevazu sahibi.
AK Parti ekim sonu kasım başı itibariyle adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına başlayacak. Muhalefetin adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte seçim yarışı hızlanacak. Ancak AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, enflasyon oranlarında da görüldüğü gibi ekonomiyle de yarışacak.