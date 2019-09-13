Erdoğan CHP’li başkanların hangi sorunlarını çözdü?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 29 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmesi büyük bir memnuniyet oluşturdu.
Erdoğan’ın benzer toplantıyı siyasi parti liderleriyle yapması konusunda da büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Elbette ki bir toplantı ile her şey güllük gülistanlık olmadı. Ama iyi bir başlangıç yapıldı. Toplantı bittiği andan itibaren CHP’li belediye başkanlarıyla konuşuyorum. Neden CHP? Çünkü Erdoğan zaten AK Partili belediye başkanlarıyla her ay toplanıyor. Önemli olan CHP’lilerle bir araya gelmesiydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık konuşmasından sonra CHP’li belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alıyor. Ortak olarak belirledikleri 6 maddeyi tek tek sıralıyor.
1- Büyükşehir yasasıyla ilgili bir değişiklik çalışması yapıldığı söyleniyor. CHP’li belediyeler olarak bu çalışmada yer almak istiyoruz.
2- Kamu kuruluşları ve bakanlıklar muhalefet belediyelerine de yardımcı olsun.
3- Belediyelerin üzerinde büyük bir borç yükü var. Belediyelerin borçlarıyla ilgili olarak yeniden yapılandırılmaya gidilsin. Sayın Erdoğan, ilk Başbakan olduğunuz zaman bunu yapmıştınız. Yeniden yapılmasını talep ediyoruz.
4- Belediyelerin KDV ödemesi gibi kamudan alacaklarının ödenmesini istiyoruz.
5- Belediyelerin borçlandırılmasıyla ilgili olarak Hazine ve İller Bankası’nın yardımcı olmasını talep ediyoruz.
6- Kamulaştırmada devlet belediyelere destek versin.
İmamoğlu’nun konuşmasından sonra Erdoğan, “Bütün belediye başkanları bakanlıklarda ne işleri var söylesinler” diyor. Sonra bakanlara dönüyor, “Bakanlar da başkanların sorularına cevap versin” diye talimat veriyor.
BELEDİYELERİN BORÇ YÜKÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin üzerindeki borç yükünden söz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yardımcı olmasını istiyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye giriyor. “Devlette büyük bir yük var. Ancak iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan belediyelerimize yardımcı olacağız” diyor.
TUNÇ SOYER’İN BAKIŞI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise öncelikli olarak 5 sorunu dile getiriyor ama İzmir’in sorunlarıyla ilgili hazırladığı dosyaları sunmadan toplantıdan ayrılmıyor. İşte o 5 sorun:
1- Çiğli tramvayı, Ulaştırma Bakanlığı’nın onayını bekliyor.
2- Bostancı’da balıkçı barınağı var. Oranın belediyemize tahsisini talep ediyoruz. Tunç Soyer’in bu talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz alıyor, “Orayı yolcu indirme-bindirme yeri olarak istediğinizi algılamıştık” diyor. Soyer, “Yok, sığınak olarak talep ediyoruz” karşılığını veriyor. Bakan Kurum, “O zaman tekrar değerlendireceğiz” diyor.
3- “1924 yılında yapılmış elektrik fabrikamız var. Özelleştirme ihalesine girmiş, 35 milyona almıştık. Özelleştirme idaresi bunu reddetti. Sayın Cumhurbaşkanım, bu karar doğru değil, biz orayı müze olarak kullanacağız” deyince Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, “O zaman tekrar değerlendiririz, yasal bir engel yoksa düzeltiriz” diyor. Soyer, yasal bir engel olmadığını söylüyor.
4- Halkapınar-Otogar arası metro yapımı kararımız Ulaştırma Bakanlığı’nda onay için bekliyor.
5- Soyer, “Çamlı Barajı” konusunu gündeme getiriyor. Bunun üzerine Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli devreye giriyor. “Onu tekrar değerlendireceğiz” diyor.
Tunç Soyer’le konuşurum da sosyal medyayı sallayan Erdoğan’a bakışını sormam mı? Eşinin uyarısı üzerine haberi olmuş. Elbette ki eşi “Bana bile öyle bakmadın” dememiştir çünkü ikisi arasındaki aşkı iyi biliyorum.
VAHAP SEÇER’DEN TEŞEKKÜR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlıyor. Seçer, “Mersin raylı sistemi imzanızla yatırım programına alındı. Size teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, raylı sisteme finansman desteği için Hazine garantisine ihtiyacımız olacak. Hazine garantisi için sizden destek istiyorum” diyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söz alıyor. Albayrak, Hazine garantisi isteyen iktidar ve muhalefete ait belediyeler olduğunu söylüyor. Bunların hangi belediyeler olduğunu açıkladıktan sonra, “Bu talepleri süratle değerlendiriyoruz. Belediyelerimize yardımcı olacağız” diyor.
MUHİTTİN BÖCEK’İN ÇÖZDÜĞÜ SORUN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya’yı anlatıyor. “Sayın Cumhurbaşkanım önünüzde Antalya’nın borçlanma onayı duruyor. Bu konuda onay vermenizi bekliyoruz” diyor. Erdoğan hemen devreye giriyor. Onay verdiğini söylüyor. Böylece toplantının ilk sonuçlarından biri alınmış oluyor. Muhittin Böcek, teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı’na “Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Kepez bölgemizde kamulaştırma konusu vardı. Belediyemize ödenmesi gereken para ödenmedi” diyor. Erdoğan bunun üzerine ilgili bakana dönüp ödeme yapılması için talimat veriyor.
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Erdoğan CHP’li başkanların hangi sorunlarını çözdü?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 29 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmesi büyük bir memnuniyet oluşturdu.
Erdoğan’ın benzer toplantıyı siyasi parti liderleriyle yapması konusunda da büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Elbette ki bir toplantı ile her şey güllük gülistanlık olmadı. Ama iyi bir başlangıç yapıldı. Toplantı bittiği andan itibaren CHP’li belediye başkanlarıyla konuşuyorum. Neden CHP? Çünkü Erdoğan zaten AK Partili belediye başkanlarıyla her ay toplanıyor. Önemli olan CHP’lilerle bir araya gelmesiydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık konuşmasından sonra CHP’li belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alıyor. Ortak olarak belirledikleri 6 maddeyi tek tek sıralıyor.
1- Büyükşehir yasasıyla ilgili bir değişiklik çalışması yapıldığı söyleniyor. CHP’li belediyeler olarak bu çalışmada yer almak istiyoruz.
2- Kamu kuruluşları ve bakanlıklar muhalefet belediyelerine de yardımcı olsun.
3- Belediyelerin üzerinde büyük bir borç yükü var. Belediyelerin borçlarıyla ilgili olarak yeniden yapılandırılmaya gidilsin. Sayın Erdoğan, ilk Başbakan olduğunuz zaman bunu yapmıştınız. Yeniden yapılmasını talep ediyoruz.
4- Belediyelerin KDV ödemesi gibi kamudan alacaklarının ödenmesini istiyoruz.
5- Belediyelerin borçlandırılmasıyla ilgili olarak Hazine ve İller Bankası’nın yardımcı olmasını talep ediyoruz.
6- Kamulaştırmada devlet belediyelere destek versin.
İmamoğlu’nun konuşmasından sonra Erdoğan, “Bütün belediye başkanları bakanlıklarda ne işleri var söylesinler” diyor. Sonra bakanlara dönüyor, “Bakanlar da başkanların sorularına cevap versin” diye talimat veriyor.
BELEDİYELERİN BORÇ YÜKÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin üzerindeki borç yükünden söz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yardımcı olmasını istiyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye giriyor. “Devlette büyük bir yük var. Ancak iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan belediyelerimize yardımcı olacağız” diyor.
TUNÇ SOYER’İN BAKIŞI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise öncelikli olarak 5 sorunu dile getiriyor ama İzmir’in sorunlarıyla ilgili hazırladığı dosyaları sunmadan toplantıdan ayrılmıyor. İşte o 5 sorun:
1- Çiğli tramvayı, Ulaştırma Bakanlığı’nın onayını bekliyor.
2- Bostancı’da balıkçı barınağı var. Oranın belediyemize tahsisini talep ediyoruz. Tunç Soyer’in bu talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz alıyor, “Orayı yolcu indirme-bindirme yeri olarak istediğinizi algılamıştık” diyor. Soyer, “Yok, sığınak olarak talep ediyoruz” karşılığını veriyor. Bakan Kurum, “O zaman tekrar değerlendireceğiz” diyor.
3- “1924 yılında yapılmış elektrik fabrikamız var. Özelleştirme ihalesine girmiş, 35 milyona almıştık. Özelleştirme idaresi bunu reddetti. Sayın Cumhurbaşkanım, bu karar doğru değil, biz orayı müze olarak kullanacağız” deyince Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, “O zaman tekrar değerlendiririz, yasal bir engel yoksa düzeltiriz” diyor. Soyer, yasal bir engel olmadığını söylüyor.
4- Halkapınar-Otogar arası metro yapımı kararımız Ulaştırma Bakanlığı’nda onay için bekliyor.
5- Soyer, “Çamlı Barajı” konusunu gündeme getiriyor. Bunun üzerine Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli devreye giriyor. “Onu tekrar değerlendireceğiz” diyor.
Tunç Soyer’le konuşurum da sosyal medyayı sallayan Erdoğan’a bakışını sormam mı? Eşinin uyarısı üzerine haberi olmuş. Elbette ki eşi “Bana bile öyle bakmadın” dememiştir çünkü ikisi arasındaki aşkı iyi biliyorum.
VAHAP SEÇER’DEN TEŞEKKÜR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlıyor. Seçer, “Mersin raylı sistemi imzanızla yatırım programına alındı. Size teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, raylı sisteme finansman desteği için Hazine garantisine ihtiyacımız olacak. Hazine garantisi için sizden destek istiyorum” diyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söz alıyor. Albayrak, Hazine garantisi isteyen iktidar ve muhalefete ait belediyeler olduğunu söylüyor. Bunların hangi belediyeler olduğunu açıkladıktan sonra, “Bu talepleri süratle değerlendiriyoruz. Belediyelerimize yardımcı olacağız” diyor.
MUHİTTİN BÖCEK’İN ÇÖZDÜĞÜ SORUN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya’yı anlatıyor. “Sayın Cumhurbaşkanım önünüzde Antalya’nın borçlanma onayı duruyor. Bu konuda onay vermenizi bekliyoruz” diyor. Erdoğan hemen devreye giriyor. Onay verdiğini söylüyor. Böylece toplantının ilk sonuçlarından biri alınmış oluyor. Muhittin Böcek, teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı’na “Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Kepez bölgemizde kamulaştırma konusu vardı. Belediyemize ödenmesi gereken para ödenmedi” diyor. Erdoğan bunun üzerine ilgili bakana dönüp ödeme yapılması için talimat veriyor.
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