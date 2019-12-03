Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş telefonu çevirdi, kendisinden yardım talebinde bulunan kadına talebiyle ilgileneceğini söyledi. Kadın önce şaşırdı, sonra “Mansur Abi” diye başladı derdini anlatmaya. Eşi işsiz olduğu için yardım istiyordu ama bir de okula giden çocuğu vardı. Onun için de ücretsiz servis talebinde bulundu. Bu arada “Abi adın neydi, unuttum” diye sordu. Mansur Yavaş tekrar adını söyledi, çocuğu için ücretsiz EGO kartı ya da servis işiyle ilgileneceğini söyledi.
Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ilk kez ziyaret ettim. Yavaş’la sohbet ederken bir yandan da telefonuna gelen mesajlara yanıt vermesi dikkatimi çekti. Başkan, ‘Mavi Masa’ uygulamasını cep telefonuna indirmiş. Dün itibarıyla 1468 kişiden şikâyet, istek ya da yardım talebi gelmişti. Bunları inceledikten sonra ilgili birim amirlerine iletiyor. Böylece 24 saat online belediyecilik hizmeti verilmeye çalışılıyor.
Son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kıyaslayan değerlendirmeler yapılıyor. Her ikisinin tarzı da farklı. Ekrem İmamoğlu, proaktif bir insan. Mansur Yavaş ise sakin güç.
Ekrem İmamoğlu daha çok dışadönük bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan öte uluslararası bir isim olma yolunda ilerliyor. Zaman zaman polemiğe girmekten kaçınmıyor. İsmi kâh CHP Genel Başkanlığı için, kâh Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor.
Mansur Yavaş ise iş odaklı bir insan. Polemiğe girmiyor, gösterişten uzak duruyor. Belediye başkanlığını kazandığında dahi miting gibi kalabalıkların toplanmasına izin vermemişti. En çok sıkıldığı şeyin koruma ordusuyla dolaşmak olduğunu söylüyor. O nedenle koruma sayısını azaltmış. Kısa bir süre oldu ama Ankaralılar Mansur Yavaş’ı sevdi.
Aslında ben bu kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hatta biraz tehlikeli buluyorum. Ama belli ki iki isim 2023’e giderken Türk siyasetinde ağırlıklarını hissettirecekler.
ATATÜRK FOTOĞRAFLI KOMUTAN KİM?
Önce bu fotoğrafın öyküsünü anlatmak istiyorum. Bu fotoğrafın çekildiği yer bir dönemler IŞİD lideri Bağdadi’nin El Bab’da karargâh olarak kullandığı mağara.
Biliyorsunuz, Bağdadi kısa bir süre önce ABD operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Bağdadi’nin El Bab’daki karargâhı da Fırat Kalkanı harekâtından sonra Suriye Türkmenlerinden oluşan Hamza Tümeni’nin eline geçmişti. Şimdi o karargâhı Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni’nin komutanı Seyf Ebubekir Polat kullanıyor. Türkmen komutanının operasyon planlarını yaptığı karargâhında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk’ün fotoğrafı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgilerini biliyoruz da Atatürk, Suriye Türkmenleri açısından ayrı bir anlam taşıyor. Atatürk’ü bağımsızlık sembolü ve kurtarıcı olarak görüyorlar. Çocuklarına Atatürk ve Mustafa Kemal isimleri vermişler ama rejim bunları nüfusa kaydetmemiş. 1. Dünya Savaşı’nda Suriye cephesinde 7. Kolordu Komutanı olarak kullandığı Afrin’in Racu beldesindeki karargâhı, Türkmenler tarafından bulunmuş, şimdi Türkiye tarafından restore ediliyor. Afrin harekâtı olmasaydı Atatürk’ün karargâhı nasıl bulunacaktı? Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin harekâtına karşı çıkmıştı. Atatürk’ün yukarıdaki fotoğrafı ise Libya’da milisleri örgütlemek için bulunduğu sırada Trablus milli kıyafetleri içinde çekilmiş. Milislerin mücadelesini önemsedikleri için Suriye Türkmenleri, Atatürk’ün bu fotoğrafını kullanmayı tercih ediyorlar.
Suriye’de ABD ve PKK-YPG’nin yanında yer almayan her örgüte ya da Rusya ve rejim saflarında savaşmayanlara IŞİD’ci damgasını vuruyoruz. Bundan da en çok TSK ile birlikte savaşan Suriye Türkmenleri rahatsız oluyor.
BAKANIN HASSASİYETİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ASDEP Projesi’ kapsamında sözleşmeli olarak 1000 kişiyi işe alacak.
Sosyal hizmetler, sosyal çalışmalar bölümü mezunu 328; sosyoloji mezunu 81; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu 232; psikoloji bölümü mezunu 256; çocuk gelişimi bölümü mezunu 53; aile ve tüketici bilimler bölümü mezunu 50 kişi alınacak. 27 Kasım’da başlayan başvurular 6 Aralık Cuma günü mesai saatinin bitiminde sona erecek.
Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha çok gencimizin başvuruda bulunabilmesi için taban puan uygulamasını kaldırtmış. KPSS puanına göre başvuracak olan gençlerimiz, puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak. İlan edilen pozisyonların 4 katı ise bakanlıkça mülakata alınacak. Haydi gençler, ASDEP’e...
Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş telefonu çevirdi, kendisinden yardım talebinde bulunan kadına talebiyle ilgileneceğini söyledi. Kadın önce şaşırdı, sonra “Mansur Abi” diye başladı derdini anlatmaya. Eşi işsiz olduğu için yardım istiyordu ama bir de okula giden çocuğu vardı. Onun için de ücretsiz servis talebinde bulundu. Bu arada “Abi adın neydi, unuttum” diye sordu. Mansur Yavaş tekrar adını söyledi, çocuğu için ücretsiz EGO kartı ya da servis işiyle ilgileneceğini söyledi.
Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ilk kez ziyaret ettim. Yavaş’la sohbet ederken bir yandan da telefonuna gelen mesajlara yanıt vermesi dikkatimi çekti. Başkan, ‘Mavi Masa’ uygulamasını cep telefonuna indirmiş. Dün itibarıyla 1468 kişiden şikâyet, istek ya da yardım talebi gelmişti. Bunları inceledikten sonra ilgili birim amirlerine iletiyor. Böylece 24 saat online belediyecilik hizmeti verilmeye çalışılıyor.
Son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kıyaslayan değerlendirmeler yapılıyor. Her ikisinin tarzı da farklı. Ekrem İmamoğlu, proaktif bir insan. Mansur Yavaş ise sakin güç.
Ekrem İmamoğlu daha çok dışadönük bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan öte uluslararası bir isim olma yolunda ilerliyor. Zaman zaman polemiğe girmekten kaçınmıyor. İsmi kâh CHP Genel Başkanlığı için, kâh Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor.
Mansur Yavaş ise iş odaklı bir insan. Polemiğe girmiyor, gösterişten uzak duruyor. Belediye başkanlığını kazandığında dahi miting gibi kalabalıkların toplanmasına izin vermemişti. En çok sıkıldığı şeyin koruma ordusuyla dolaşmak olduğunu söylüyor. O nedenle koruma sayısını azaltmış. Kısa bir süre oldu ama Ankaralılar Mansur Yavaş’ı sevdi.
Aslında ben bu kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hatta biraz tehlikeli buluyorum. Ama belli ki iki isim 2023’e giderken Türk siyasetinde ağırlıklarını hissettirecekler.
ATATÜRK FOTOĞRAFLI KOMUTAN KİM?
Önce bu fotoğrafın öyküsünü anlatmak istiyorum. Bu fotoğrafın çekildiği yer bir dönemler IŞİD lideri Bağdadi’nin El Bab’da karargâh olarak kullandığı mağara.
Biliyorsunuz, Bağdadi kısa bir süre önce ABD operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Bağdadi’nin El Bab’daki karargâhı da Fırat Kalkanı harekâtından sonra Suriye Türkmenlerinden oluşan Hamza Tümeni’nin eline geçmişti. Şimdi o karargâhı Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni’nin komutanı Seyf Ebubekir Polat kullanıyor. Türkmen komutanının operasyon planlarını yaptığı karargâhında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk’ün fotoğrafı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgilerini biliyoruz da Atatürk, Suriye Türkmenleri açısından ayrı bir anlam taşıyor. Atatürk’ü bağımsızlık sembolü ve kurtarıcı olarak görüyorlar. Çocuklarına Atatürk ve Mustafa Kemal isimleri vermişler ama rejim bunları nüfusa kaydetmemiş. 1. Dünya Savaşı’nda Suriye cephesinde 7. Kolordu Komutanı olarak kullandığı Afrin’in Racu beldesindeki karargâhı, Türkmenler tarafından bulunmuş, şimdi Türkiye tarafından restore ediliyor. Afrin harekâtı olmasaydı Atatürk’ün karargâhı nasıl bulunacaktı? Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin harekâtına karşı çıkmıştı. Atatürk’ün yukarıdaki fotoğrafı ise Libya’da milisleri örgütlemek için bulunduğu sırada Trablus milli kıyafetleri içinde çekilmiş. Milislerin mücadelesini önemsedikleri için Suriye Türkmenleri, Atatürk’ün bu fotoğrafını kullanmayı tercih ediyorlar.
Suriye’de ABD ve PKK-YPG’nin yanında yer almayan her örgüte ya da Rusya ve rejim saflarında savaşmayanlara IŞİD’ci damgasını vuruyoruz. Bundan da en çok TSK ile birlikte savaşan Suriye Türkmenleri rahatsız oluyor.
BAKANIN HASSASİYETİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ASDEP Projesi’ kapsamında sözleşmeli olarak 1000 kişiyi işe alacak.
Sosyal hizmetler, sosyal çalışmalar bölümü mezunu 328; sosyoloji mezunu 81; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu 232; psikoloji bölümü mezunu 256; çocuk gelişimi bölümü mezunu 53; aile ve tüketici bilimler bölümü mezunu 50 kişi alınacak. 27 Kasım’da başlayan başvurular 6 Aralık Cuma günü mesai saatinin bitiminde sona erecek.
Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha çok gencimizin başvuruda bulunabilmesi için taban puan uygulamasını kaldırtmış. KPSS puanına göre başvuracak olan gençlerimiz, puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak. İlan edilen pozisyonların 4 katı ise bakanlıkça mülakata alınacak. Haydi gençler, ASDEP’e...