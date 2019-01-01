Ekonomide ve siyasette 31 Mart beklentisi

Türkiye’de yatırımları olan Fransız işadamlarıyla yapılan toplantıda bir anekdot yaşanıyor.
Türkiye’deki yatırım kapasitelerini arttırmaları istenen Fransız işadamlarından, önce “Ekonomiyle ilgili anlattıklarınız konusunda iktidarın ittifak yaptığı MHP’nin desteği var mı?” sorusu geliyor. Ekonomi heyeti, AK Parti’nin MHP’yle seçim ittifakı yaptığını, MHP’nin hükümetin genel politikalarına karışmadığını, ekonomi politikalarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını anlatıyorlar.
Fransız işadamları, sorularına verilen teknik yanıtlardan dolayı memnuniyetini ifade ediyorlar. Sıra yatırımlara gelince “Hele 31 Mart’ı bir görelim” diyorlar.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifakta bir ara “gelgit” yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz de ‘Herkes kendi yoluna’ deriz” demesi, Bahçeli’nin “Yerel seçimde ittifak yok” demesinden hemen sonraydı.
25 Ekim akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve parti yöneticilerinden oluşan kalabalık bir grupla İstanbul’a gidiyordu. Uçakta sözü MHP’yle yaşananlara getirip kurmaylarına fikirlerini sordu. “Teşkilat coşkuyla karşıladı” diyen de oldu, “Meclis’teki oylamalarda zorlanırız” değerlendirmesini yapan da. Erdoğan’ın yaşananlardan çok memnun olmadığı hissediliyordu. “Üzerinde bir huzursuzluk vardı” diyecekti bir parti yöneticisi. Cumhurbaşkanı, söz alan bir bakanın yaptığı analizi dikkatli bir şekilde dinliyor. “Efendim, arkadaşımız Bekir Bozdağ’a sahip çıkarak hepimizin hukukunu korudunuz. Bekir Bey’in şahsında gösterdiğiniz vefa, teşkilatlarımızı memnun etti. Ayrıca partimizin hukukunu koruyan ama cumhur ittifakının değerini ortaya koyan bir konuşma yaptınız. Çok önemli bir çerçeve ortaya koydunuz. Cumhur ittifakına Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunu sağlamamız lazım” sözleri üzerine araya girip, “Peki yeniden mümkün mü?” diye soruyor. Bunun üzerine ilgili bakan, “Mümkün” karşılığını veriyor. “İzniniz olursa biz bir çalışma yapalım” diye izin istiyor. Erdoğan biraz rahatlıyor. Koltuğuna yaslanırken “Olur, çalışın” diye talimat veriyor.
İTTİFAKLAR KİME YARAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da MHP’li belediye başkan adaylarını kürsüye davet ederken bu anekdot hatırıma geldi. Erdoğan bugün de Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aynı şekilde MHP’ye bırakılan ilçe belediye başkan adaylarını da kürsüye davet edecek.
İlk kez bir yerel seçime ittifaklar halinde giriyoruz. 31 Mart akşamı, ittifaktan hangi partinin kârlı çıkıp kimin zararlı çıktığı belli olacak. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yerel seçimlerde ittifakın MHP’ye yarayacağı görüşünde. Sarı, “Bu seçimde MHP oy patlaması yapacak” diyor. 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’nin kopuşuna rağmen MHP barajı aşmayı başardı. AK Parti’den 5-5.5 oranında bir oyun MHP’ye gittiği tahmin ediliyor. Çünkü AK Parti seçmeninin ikinci partisi MHP. Ayrıca AK Parti’de MHP ile ittifaka sadece sayısal olarak bakılmıyor, Fransız işadamlarının sorusunda olduğu gibi içeriye ve dışarıya siyasal bir mesaj verildiğine inanılıyor.
MUHALEFETTE 1 NİSAN HAZIRLIĞI
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanı gibi, siyasette saatler 1 Nisan’a göre ayarlandı. Birilerimiz 1 Nisan günü ‘Nisan 1 şakası’na maruz kalacağız ama siyasetin ve ekonominin şakası olmayacak.
1- Önce ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “1 Nisan’dan sonra 4-4.5 yıllık seçimsiz süreç var” diye altını çizdiği gibi, 2023 seçimlerine kadar önümüzde seçimsiz uzun bir dönem var. Yerli ve yabancı yatırımcı açısından önemli. Ancak 1 Nisan’ın anahtarı 31 Mart gecesi seçim sandığından çıkacak. Cumhur ittifakının seçimlerde alacağı oy oranı, Türkiye’nin gelecek 4-4.5 yıllık perspektifini belirleyecek temel göstergelerden biri olacak. İktidara güçlü bir destek çıkarsa, yerli ve yabancı yatırımcı için iyi bir gösterge olacak. Aksi durumda herkes hesaplarını gözden geçirecek.
2- Siyasi olarak, seçim sonuçları yeni bir siyasi tablo ortaya çıkaracak. CHP ve İYİ Parti cephesinde 1 Nisan hareketi için hazırlıklar şimdiden başladı. Eğer seçimlerde başarısız bir sonuç alırlarsa Kılıçdaroğlu ve Akşener’i zorlu bir dönem bekliyor.
Ekonomide ve siyasette 31 Mart beklentisi
Türkiye’de yatırımları olan Fransız işadamlarıyla yapılan toplantıda bir anekdot yaşanıyor.
Türkiye’deki yatırım kapasitelerini arttırmaları istenen Fransız işadamlarından, önce “Ekonomiyle ilgili anlattıklarınız konusunda iktidarın ittifak yaptığı MHP’nin desteği var mı?” sorusu geliyor. Ekonomi heyeti, AK Parti’nin MHP’yle seçim ittifakı yaptığını, MHP’nin hükümetin genel politikalarına karışmadığını, ekonomi politikalarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını anlatıyorlar.
Fransız işadamları, sorularına verilen teknik yanıtlardan dolayı memnuniyetini ifade ediyorlar. Sıra yatırımlara gelince “Hele 31 Mart’ı bir görelim” diyorlar.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifakta bir ara “gelgit” yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz de ‘Herkes kendi yoluna’ deriz” demesi, Bahçeli’nin “Yerel seçimde ittifak yok” demesinden hemen sonraydı.
25 Ekim akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve parti yöneticilerinden oluşan kalabalık bir grupla İstanbul’a gidiyordu. Uçakta sözü MHP’yle yaşananlara getirip kurmaylarına fikirlerini sordu. “Teşkilat coşkuyla karşıladı” diyen de oldu, “Meclis’teki oylamalarda zorlanırız” değerlendirmesini yapan da. Erdoğan’ın yaşananlardan çok memnun olmadığı hissediliyordu. “Üzerinde bir huzursuzluk vardı” diyecekti bir parti yöneticisi. Cumhurbaşkanı, söz alan bir bakanın yaptığı analizi dikkatli bir şekilde dinliyor. “Efendim, arkadaşımız Bekir Bozdağ’a sahip çıkarak hepimizin hukukunu korudunuz. Bekir Bey’in şahsında gösterdiğiniz vefa, teşkilatlarımızı memnun etti. Ayrıca partimizin hukukunu koruyan ama cumhur ittifakının değerini ortaya koyan bir konuşma yaptınız. Çok önemli bir çerçeve ortaya koydunuz. Cumhur ittifakına Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunu sağlamamız lazım” sözleri üzerine araya girip, “Peki yeniden mümkün mü?” diye soruyor. Bunun üzerine ilgili bakan, “Mümkün” karşılığını veriyor. “İzniniz olursa biz bir çalışma yapalım” diye izin istiyor. Erdoğan biraz rahatlıyor. Koltuğuna yaslanırken “Olur, çalışın” diye talimat veriyor.
İTTİFAKLAR KİME YARAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da MHP’li belediye başkan adaylarını kürsüye davet ederken bu anekdot hatırıma geldi. Erdoğan bugün de Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aynı şekilde MHP’ye bırakılan ilçe belediye başkan adaylarını da kürsüye davet edecek.
İlk kez bir yerel seçime ittifaklar halinde giriyoruz. 31 Mart akşamı, ittifaktan hangi partinin kârlı çıkıp kimin zararlı çıktığı belli olacak. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yerel seçimlerde ittifakın MHP’ye yarayacağı görüşünde. Sarı, “Bu seçimde MHP oy patlaması yapacak” diyor. 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’nin kopuşuna rağmen MHP barajı aşmayı başardı. AK Parti’den 5-5.5 oranında bir oyun MHP’ye gittiği tahmin ediliyor. Çünkü AK Parti seçmeninin ikinci partisi MHP. Ayrıca AK Parti’de MHP ile ittifaka sadece sayısal olarak bakılmıyor, Fransız işadamlarının sorusunda olduğu gibi içeriye ve dışarıya siyasal bir mesaj verildiğine inanılıyor.
MUHALEFETTE 1 NİSAN HAZIRLIĞI
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanı gibi, siyasette saatler 1 Nisan’a göre ayarlandı. Birilerimiz 1 Nisan günü ‘Nisan 1 şakası’na maruz kalacağız ama siyasetin ve ekonominin şakası olmayacak.
1- Önce ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “1 Nisan’dan sonra 4-4.5 yıllık seçimsiz süreç var” diye altını çizdiği gibi, 2023 seçimlerine kadar önümüzde seçimsiz uzun bir dönem var. Yerli ve yabancı yatırımcı açısından önemli. Ancak 1 Nisan’ın anahtarı 31 Mart gecesi seçim sandığından çıkacak. Cumhur ittifakının seçimlerde alacağı oy oranı, Türkiye’nin gelecek 4-4.5 yıllık perspektifini belirleyecek temel göstergelerden biri olacak. İktidara güçlü bir destek çıkarsa, yerli ve yabancı yatırımcı için iyi bir gösterge olacak. Aksi durumda herkes hesaplarını gözden geçirecek.
2- Siyasi olarak, seçim sonuçları yeni bir siyasi tablo ortaya çıkaracak. CHP ve İYİ Parti cephesinde 1 Nisan hareketi için hazırlıklar şimdiden başladı. Eğer seçimlerde başarısız bir sonuç alırlarsa Kılıçdaroğlu ve Akşener’i zorlu bir dönem bekliyor.