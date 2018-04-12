Ekonomide neler oluyor?

Derken gururla söylüyordu. “İstanbul’da çocuğumu okula verdim. Öğretmen çocukları el ele tutuşturmuş oyun oynatıyordu, bazı veliler çingenenin çocuğu bizim çocuğumuzun elinden tutmasın diye öğretmene tepki gösterdiler” diye anlatmıştı. Ne zaman hatırlasam içim burkulur. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki sinevizyon gösterisinde bir Roman vatandaş, “Biz camide saf tutarken yanımızdan kaçıyorlardı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki, ‘Büyük Roman Buluşması’nı izlerken bunları düşündüm. Dün bir Roman çocuğun ellerinin, çocuklarının ellerine değmemesini isteyenlerden, bugün Romanların elinden tutup Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşıyan Cumhurbaşkanı gerçeğini kıyasladım.

Onlarınki, Kasımpaşa’da yokluk içindeki Kotra’dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne uzanan bir öyküydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Romanların mahallesinden sadece doktor, öğretmen çıkmıyor Cumhurbaşkanı da çıkıyor” diye taçlandırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından düzenlenen ‘Büyük Roman buluşması’ nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydim. Ama aklımın bir köşesinde Trump - Putin restleşmesi, diğer yanda ise ekonomiyle ilgili gelişmeler vardı. Önce Külliye’den izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor” demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a sordum, ”Romanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmek istediler. Talep onlardan geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona Romanların, “Tayyip baba” sloganları arasında girdi. Hani Romanlar çalgı çengi olmadan program yapmaz derler ya tam tersi oldu. Program Roman Hafız Kemal Gümüşken’in okuduğu Kuran-ı Kerim’le başladı. Roman sanatçı Kibariye Kuran tilavetini büyük bir huşu içinde dinliyordu. Kuran-ı Kerim’in okunması bittikten sonra salondan tekbirler yükseldi. Ama öyle böyle değil. Değme camilerde öyle tekbir getirilemez.

KİBARİYE’NİN BAŞÖRTÜSÜ

Ardından sahneye Çanakkale Lapseki Roman ilahi grubu çıktı. ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiirini ilahi formatında okudular. Çok da başarılıydılar. O arada protokol sırasında bir hareketlilik yaşandı. Az sonra sebebi anlaşıldı. Kibariye, ilahi okumak istediğini söylüyor, Cumhurbaşkanı da memnun oluyor, ”Söylemek istiyorsa söylesin” diyor. Kibariye bu kez, ”Ama ilahi söylerken başımı örtmem lazım” diyor. Koşuşturma onun içinmiş. Görevliler bir başörtüsü getirdi, Kibariye başını kapatıp sahneye çıktı ve güzel bir ilahi okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman açılımını, ”Özür dilenmesi gereken bir topluluk varsa o da Roman kardeşlerimizdir. Devlet olarak ben onlardan özür diliyorum” sözleriyle başlatmıştı. Külliye’deki buluşmada bu süreci anlatan bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın sözleri bir zamanlar çingene diye dışlanan insanların, bu ülkenin vatandaşları olduğunu hissetmelerinin öyküsüydü. Zaten AK Parti, Alevi, Kürt ve Roman açılımı ile büyüdü. Gezi’den bu yana rüzgâr reformlardan yana esmiyor. Ama unutulmamalı ki AK Parti’nin esas hikâyesi, reformlarda yatıyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Hani bir kulağımız ekonomide diyordum ya, olmaması mümkün mü? Bu sıralarda herkes ekonomide ne oluyor, dolardaki yükseliş nereye gider sorusuna cevap arıyor. Ekonomide bir şeyler oluyor ve biz normal zamanlardan geçmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız. 15 Temmuz’da, Suriye’de, Irak’ta daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız” dedi. Türkiye’nin ekonomi üzerinden yeni bir dış saldırı ile karşı karşıya olduğu mesajını verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Binali Yıldırım da benzer yönde değerlendirmeler yaptılar. İktidar dolardaki yükselişi dış saldırı olarak görüyor. İsabetli tespitle birlikte piyasalar tedbiri de iktidardan bekliyor. Ankara’nın piyasalara güven verecek adımlar atması gerekiyor. ABD-Rusya restleşmesine gelince, eğer bu yazı okunana dek saldırı gerçekleşmediyse eli kulağında demektir. İş Suriye işi olmaktan çıktı, Trump’ın ‘güç oyununa’ dönüştü.