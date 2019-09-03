Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinyali Konya’dan vermişti.
Ankara’ya döndüğünde yaptığı ilk iş Davutoğlu hakkında ihraç sürecini başlatmak oldu. Bu AK Parti tarihinde bir ilk. AK Parti’de ihraç oldu ama ilk kez bir dönem Genel Başkanlığını ve Başbakanlığını yapan birini ihraç ediyor. Bu karar Erdoğan’ın kurulacak yeni partilerle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu karar sadece Davutoğlu için alınmış değil. Onunla birlikte hareket edenlerin, AK Parti’den ayıklanması kararı alındı. Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla dedi. Evet Abdullah Gül, AK Parti üyesi değil ama Erdoğan’ın, yeni parti konusunda gözünü ne denli kararttığını gösterdi. Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün evinin önüne helikopter inmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, partilerine ilişkin mesaj verdiği Konya’daki açıklamalarını dikkatle takip ettim. Memleketi olması nedeniyle mesajların yoğunluğu Davutoğlu’na yönelikti. Ancak Abdullah Gül-Ali Babacan oluşumunu da pas geçmedi. Erdoğan önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gidiyor. Orada mesajlarının dozunu artırması ve hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor. Bir eski Cumhurbaşkanı diğeri eski Başbakan ve ağırlığı eski bakanların oluşturduğu yeni partilere yönelik Erdoğan’ın her adımını önemsiyorum. Dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü 2023’e giden yolun yapı taşları şimdiden döşenmeye başladı. Yeni partilerin AK Parti’yi ne kadar etkileyeceğini görme açısından Erdoğan’ın hamleleri büyük önem taşıyor. Doğru hamleler bu hareketlerin güdük kalmasına, yanlış adımlar ise büyümesine yol açabilir.
İHRAÇ İÇİN DÜĞMEYE NASIL BASILDI?
Önce sıcak konudan başlamak istiyorum. Erdoğan’ın Konya’da teşkilat mensuplarıyla yemekte yaptığı konuşmada, “Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz” sözü, AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Çünkü Erdoğan, memleketi olan Konya’dan Davutoğlu’nun ihracıyla ilgili işareti vermişti. Dün Erdoğan’ın başkanlığında MYK toplantısı vardı. Davutoğlu’nun ihracının gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Hatta “Davutoğlu’nu ihraç edip, kahraman yapmaz” diyenler mevcuttu. Ancak uzun toplantının ardından Davutoğlu’nun ihracıyla ilgili karar alındı. CumhurbaşkanıErdoğan’ın Davutoğlu’nun konuşmalarından uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu. Bir süredir yakın çevresindeki hukukçularla ihraç edilmesi mi iyi olur yoksa edilmemesi mi iyi olur konusunu tartıyormuş. İhraç edersek mağdur durumuna düşürür, kahramanlaştırır mıyız? Madem AK Parti’den memnun değilsin o zaman bu çatı altında durma, git partini kur diye bir tercihe zorlamak mı daha doğru olur diye bir arayış içindeymiş. Ancak Davutoğlu’nun açıklamalarını sürdürmesi nedeniyle ihraç sürecini başlatmış. Bu bir anlamda da Davutoğlu’nun kuracağı partiye erken doğum yaptırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. İhraç kararının alındığı MYK toplantısına baktım. Sadece zamanlama üzerinde durulmuş, Davutoğlu’nu savunan olmamış. Karar oybirliğiyle alınmış.
Bu kararda Erdoğan’ın Davutoğlu’na rağmen Konya’da gördüğü ilgi etkili olmuş. Erdoğan Konya’dan memnun ayrılmış. Ama aynı zamanda bu kararın Abdullah Gül ve Ali Babacan’la yeni parti kurma hazırlıklarını yürütenler için de emsal olması amaçlanmış. Abdullah Gül parti üyesi olmadığı, Ali Babacan da istifa ettiği için onlarla ilgili bir gündem yok. Zaten onlar da konuşmama siyaseti yaptıkları için bu aşamada şimşekleri üzerlerine çekmiyorlar. Yoksa Erdoğan’ın ilgi alanından çıkmış değiller. Hatta yeni parti işlerinin konuşulduğu zamanlarda Erdoğan’ın, “Hoca’dan bir şey çıkmaz ama Babacan’a dikkat etmek lazım” dediği söylenmişti.
ERDOĞAN’DAN ÖZELEŞTİRİ
Erdoğan’ın Konya konuşmasındaki özeleştirisi ise hak ettiği şekilde değerlendirilmedi. Erdoğan, “AK Parti’nin kimi konularda eksiği olabilir. Kusursuzluk inancımızda sadece Allah’a mahsustur. Hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz” dedi. AK Parti’nin buna şiddetle ihtiyacı var. Çünkü millet çare olarak Erdoğan’ı görüyor. AK Parti’nin bu işleri düzeltmesini istiyor. Ama memnun olmadığı bazı şeyler var. Onun da düzeltilmesini bekliyor. Yoksa Erdoğan haricinde bir arayışa girmiş değil.
Erdoğan bir kez daha uzlaşmayı değil,mücadeleyi seçti. Yeni partilerin erken doğumu için harekete geçti. Davutoğlu’nun ihracı kararıyla birlikte yeni partiler açısından yeni bir dönem başlıyor.
Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinyali Konya’dan vermişti.
Ankara’ya döndüğünde yaptığı ilk iş Davutoğlu hakkında ihraç sürecini başlatmak oldu. Bu AK Parti tarihinde bir ilk. AK Parti’de ihraç oldu ama ilk kez bir dönem Genel Başkanlığını ve Başbakanlığını yapan birini ihraç ediyor. Bu karar Erdoğan’ın kurulacak yeni partilerle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu karar sadece Davutoğlu için alınmış değil. Onunla birlikte hareket edenlerin, AK Parti’den ayıklanması kararı alındı. Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla dedi. Evet Abdullah Gül, AK Parti üyesi değil ama Erdoğan’ın, yeni parti konusunda gözünü ne denli kararttığını gösterdi. Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün evinin önüne helikopter inmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, partilerine ilişkin mesaj verdiği Konya’daki açıklamalarını dikkatle takip ettim. Memleketi olması nedeniyle mesajların yoğunluğu Davutoğlu’na yönelikti. Ancak Abdullah Gül-Ali Babacan oluşumunu da pas geçmedi. Erdoğan önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gidiyor. Orada mesajlarının dozunu artırması ve hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor. Bir eski Cumhurbaşkanı diğeri eski Başbakan ve ağırlığı eski bakanların oluşturduğu yeni partilere yönelik Erdoğan’ın her adımını önemsiyorum. Dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü 2023’e giden yolun yapı taşları şimdiden döşenmeye başladı. Yeni partilerin AK Parti’yi ne kadar etkileyeceğini görme açısından Erdoğan’ın hamleleri büyük önem taşıyor. Doğru hamleler bu hareketlerin güdük kalmasına, yanlış adımlar ise büyümesine yol açabilir.
İHRAÇ İÇİN DÜĞMEYE NASIL BASILDI?
Önce sıcak konudan başlamak istiyorum. Erdoğan’ın Konya’da teşkilat mensuplarıyla yemekte yaptığı konuşmada, “Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz” sözü, AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Çünkü Erdoğan, memleketi olan Konya’dan Davutoğlu’nun ihracıyla ilgili işareti vermişti. Dün Erdoğan’ın başkanlığında MYK toplantısı vardı. Davutoğlu’nun ihracının gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Hatta “Davutoğlu’nu ihraç edip, kahraman yapmaz” diyenler mevcuttu. Ancak uzun toplantının ardından Davutoğlu’nun ihracıyla ilgili karar alındı. CumhurbaşkanıErdoğan’ın Davutoğlu’nun konuşmalarından uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu. Bir süredir yakın çevresindeki hukukçularla ihraç edilmesi mi iyi olur yoksa edilmemesi mi iyi olur konusunu tartıyormuş. İhraç edersek mağdur durumuna düşürür, kahramanlaştırır mıyız? Madem AK Parti’den memnun değilsin o zaman bu çatı altında durma, git partini kur diye bir tercihe zorlamak mı daha doğru olur diye bir arayış içindeymiş. Ancak Davutoğlu’nun açıklamalarını sürdürmesi nedeniyle ihraç sürecini başlatmış. Bu bir anlamda da Davutoğlu’nun kuracağı partiye erken doğum yaptırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. İhraç kararının alındığı MYK toplantısına baktım. Sadece zamanlama üzerinde durulmuş, Davutoğlu’nu savunan olmamış. Karar oybirliğiyle alınmış.
Bu kararda Erdoğan’ın Davutoğlu’na rağmen Konya’da gördüğü ilgi etkili olmuş. Erdoğan Konya’dan memnun ayrılmış. Ama aynı zamanda bu kararın Abdullah Gül ve Ali Babacan’la yeni parti kurma hazırlıklarını yürütenler için de emsal olması amaçlanmış. Abdullah Gül parti üyesi olmadığı, Ali Babacan da istifa ettiği için onlarla ilgili bir gündem yok. Zaten onlar da konuşmama siyaseti yaptıkları için bu aşamada şimşekleri üzerlerine çekmiyorlar. Yoksa Erdoğan’ın ilgi alanından çıkmış değiller. Hatta yeni parti işlerinin konuşulduğu zamanlarda Erdoğan’ın, “Hoca’dan bir şey çıkmaz ama Babacan’a dikkat etmek lazım” dediği söylenmişti.
ERDOĞAN’DAN ÖZELEŞTİRİ
Erdoğan’ın Konya konuşmasındaki özeleştirisi ise hak ettiği şekilde değerlendirilmedi. Erdoğan, “AK Parti’nin kimi konularda eksiği olabilir. Kusursuzluk inancımızda sadece Allah’a mahsustur. Hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz” dedi. AK Parti’nin buna şiddetle ihtiyacı var. Çünkü millet çare olarak Erdoğan’ı görüyor. AK Parti’nin bu işleri düzeltmesini istiyor. Ama memnun olmadığı bazı şeyler var. Onun da düzeltilmesini bekliyor. Yoksa Erdoğan haricinde bir arayışa girmiş değil.
Erdoğan bir kez daha uzlaşmayı değil,mücadeleyi seçti. Yeni partilerin erken doğumu için harekete geçti. Davutoğlu’nun ihracı kararıyla birlikte yeni partiler açısından yeni bir dönem başlıyor.