Darbeci Mehmet Dişli’nin ticari ortaklığı

Koçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma iddiasıyla Sakarya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanıyor. Kararda, “Şüpheliye ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinden sonraki dönemde hakaret içerikli çok sayıda paylaşım olduğu, keza başbakanlığı dönemine ait benzer şekilde hakaret içerikli çok sayıda paylaşımların yer aldığı, paylaşımların zamanı ve sayısı dikkate alındığında şüpheli tarafından yapılmadığına dair savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu” deniliyor. Üzerinde çıkan 110 milyon TL’lik mal varlığına ise mahkemece tedbir konuluyor.

DİŞLİ’NİN FETÖ’CÜ ORTAĞI

Tutuklama kararının ikinci nedeni ise FETÖ’ye finansal destek sağlamakla ilgili.

1 Temmuz günü Sakarya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim İsmail Ünlü, Durmuş Ali Koçer’e, Ocak 2016’da Amerika’daki hesabına eşi tarafından yapılan 507 bin 710 dolarlık havaleyi soruyor.

Koçer, o paranın Sakarya’da eşinin ortağı olduğu bir mülkün satışından elde edilen gelir olduğunu söylüyor. Peki eşinin ortakları kimmiş? Durmuş Ali Koçer ifadesinde, “Ortaklarının adı Mehmet Dişli (Şaban Dişli’nin kardeşi), Ali Duran’dır” diyor. Ali Duran da Dişli Ailesi’nin damadı oluyor.

Üç ortaklı yerin Özgenç Tarım Ürünleri’ne 1 milyon 900 bin dolara satıldığını söylüyor. Kimsenin parasında gözümüz yok. Çünkü arsanın 3 milyon dolara satıldığına dair Mustafa Genç, İsmet Vuruşoğlu ve Abdullah Uçak’ın tanık beyanları soruluyor. Durmuş Ali Koçer bunu kabul etmiyor. Zaten konumuz da emlak satışı değil. Üzerinde durmak istediğim nokta farklı. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı’na hakaret ve FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan Durmuş Ali Koçer’in eşinin ortakları darbeci General Mehmet Dişli ile Ali Duran.

Durmuş Ali Koçer’in tutuklanma tarihi dikkatinizi çekmiştir. Koçer, darbe girişiminden 14 gün önce tutuklanıyor. Tabii bunun bir de uzun süren bir soruşturma aşaması var. Koçer’in tutuklanmasına neden olan iddialar Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014 tarihine dayanıyor. O dönem Sakarya Basın İlan Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çakır, Basın İlan Kurumu’nda memur olarak çalışan Habip Dayıoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Uygun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Durmuş Ali Koçer aleyhinde ifade veriyorlar.

DİŞLİ GENERALE SORULMUYOR

Ama gelin görün ki ne soruşturma aşamasında ne de Durmuş Ali Koçer’in tutuklandığı 1 Temmuz tarihinde hiçbir merci Genelkurmay’a ya da Cumhurbaşkanlığı’na General Mehmet Dişli’nin ortağı ve parasal ilişkileri hakkında herhangi bir bildirimde bulunmuyor. Generallerin kan tahlillerinin ve prostat ilaçlarının dahi takip edildiği bir ülkede, her ne hikmetse Dişli’nin, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden, FETÖ’ye üyelik iddiasıyla hakkında soruşturma açılan şahısla ilişkisinin ne olduğu sorulmuyor. Dişli, Durmuş Ali Koçer’le değil eşiyle ortaklık yapıyor diyebilirsiniz ama Türkan Koçer’de Cumhurbaşkanı’na hakaretten denetimli serbestlik kapsamında salıveriliyor ama FETÖ’ye üyelik iddiasıyla tutuklanıyor; 9 Ağustos 2016 tarihinde.

15 Temmuz’un beyin takımında yer alan Mehmet Dişli’nin, diğer darbecilerden farklı bir misyonu ve güçlü bir koruma kalkanı olduğu anlaşılıyor. Durmuş Ali Koçer, mahkemede, “Ben partinin kuruluş döneminde milletvekili olan Şaban Dişli’nin danışmanlığını yaptım” diyor.

Mehmet Dişli sıradan bir general değil. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’a darbenin başına geçmesini teklif edecek kadar önemli bir isim. O gece önce Genelkurmay’da sonra da Akıncı Üssü’nde kritik roller üstleniyor.

15 Temmuz’un aydınlatılabilmesi için Dişli’nin ilişkiler ağının mercek altına alınması gerekiyor.