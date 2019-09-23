Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak?

Pazar gününün 25 Haziran’a geldiği dikkate alınırsa 2023 seçimlerine 3 yıl 9 ay var. 23 Haziran seçimlerinden çıkalı henüz 3 ay oldu. 2019 yılında hem 31 Mart’ta yerel seçimleri hem 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerini yaptık. 2014 yılından bu yana bir darbe girişimi, bir anayasa referandumu ve 7 seçim yapmamıza rağmen, şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışıyoruz.
Bu arada seçimlerin 2023’e kalmayacağına inananlardan olduğumu belirtmek istiyorum. Normalde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2019 tarihinde yapılacaktı. Ne oldu? Bahçeli bir açıklama yaptı, bir buçuk yıl önceden sandığa gitmek zorunda kaldık. O nedenle 2023 tarihine bir soru işareti koyun derim. Çünkü ben de seçimlerin 2023’e kalacağını düşünenlerden değilim.
Seçimlerin zamanında yapılacağını esas aldığımızda ise tüm hesaplar 2023’e göre yapılıyor. Çünkü 2023’te Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılacak. 2023’e giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. Ama AK Parti eski gücünde değil. Erdoğan’ın bu süreçte ne tür hamleleri olacak bilmiyoruz. Muharrem İnce şimdiden adaylığını ilan etti ama Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılırken, muhalefet cephesinden iki isme dikkat çekmek istiyorum. Biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 2023’te Gül ve İmamoğlu’nun pozisyonu denklemin en belirleyici iki unsuru olacak. Neden böyle söylediğimi aktarmak istiyorum. Çünkü ilginç kulisler geliyor kulağıma. Önemli olduğu için paylaşmak istiyorum.
KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ Mİ?
Abdullah Gül, Ali Babacan’ın genel başkanlığında bir parti kurduruyor. Aralık ayında partinin tabelasının asılması bekleniyor. Ali Babacan, ekonomideki başarısı ve siyasette temiz kalması nedeniyle toplumda karşılığı olan bir isim. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ortak adayı olarak çıkabilmek için bir partinin genel başkanı olmak istemiyor. Ancak partinin liderinin Abdullah Gül olduğu biliniyor. Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi? Gül ile Kılıçdaroğlu arasında böyle bir anlaşma var mı? Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman Abdullah Gül’le görüştüğü biliniyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Gül’ün, “çatı adayı” olması konusunda yoğun bir çaba sarf etmişti. Meral Akşener’in adaylıkta diretmesi üzerine Gül’ün ortak adaylığı suya düşmüş, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi aday göstermek durumunda kalmıştı. Abdullah Gül de, geniş bir mutabakat olması halinde aday olabileceğini, ancak bu mutabakat söz konusu olmadığı için de adaylığıyla ilgili bir sürecin söz konusu olmadığını söylemişti. Ancak o hesabın orada kapanmadığı anlaşıyor. Gül’ün o zaman Meral Akşener gibi diretebilecek bir partisi yoktu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu onun adına görüşmeleri yürütmüştü. Abdullah Gül, 2023’e giderken o eksikliği gidermek ve elini güçlendirmek için parti kurduruyor.
EKREM İMAMOĞLU NE YAPACAK?
Ancak Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ü aday göstermek istediği dönemin şartları yok. O zaman yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin’i alan bir CHP yoktu. İstanbul’da 800 bin fark atan bir Ekrem İmamoğlu yoktu. Ekrem İmamoğlu artık Türk siyasetinin bir gerçeği. İmamoğlu olmadan Cumhurbaşkanlığı hesabını yapmak mümkün değil. Ayrıca CHP tabanı buna ne diyecek? 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP içinden Gül’e büyük bir direnç gösterilmişti. Ekrem İmamoğlu alternatifi ortaya çıktıktan sonra CHP tabanının, Gül’ün çatı adaylığına ikna olması mümkün mü? O nedenle Kılıçdaroğlu’nun şimdiden Abdullah Gül’e cumhurbaşkanı adaylığı konusunda söz verip vermediğini soruyorum. CHP Genel Başkanı’nın açıklama yapmasını istiyorum.
Ekrem İmamoğlu’nun isminin belirlenmesi sürecinde Abdullah Gül’ün çok önemli bir rol oynadığı söylenmişti. Şimdi merak ediyorum, Gül, İmamoğlu’nun kendisine karşı bir alternatif olacağını düşünse aynı katkıyı yapar mıydı?
Bir başka nokta daha var. 2023’te CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ittifakı sağlanabilecek mi? Yeni partiler hangi yelpazede yer alacak?
2023’te yeni bir dünya kurulursa kimse şaşırmasın. Çünkü çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak?
Pazar gününün 25 Haziran’a geldiği dikkate alınırsa 2023 seçimlerine 3 yıl 9 ay var. 23 Haziran seçimlerinden çıkalı henüz 3 ay oldu. 2019 yılında hem 31 Mart’ta yerel seçimleri hem 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerini yaptık. 2014 yılından bu yana bir darbe girişimi, bir anayasa referandumu ve 7 seçim yapmamıza rağmen, şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışıyoruz.
Bu arada seçimlerin 2023’e kalmayacağına inananlardan olduğumu belirtmek istiyorum. Normalde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2019 tarihinde yapılacaktı. Ne oldu? Bahçeli bir açıklama yaptı, bir buçuk yıl önceden sandığa gitmek zorunda kaldık. O nedenle 2023 tarihine bir soru işareti koyun derim. Çünkü ben de seçimlerin 2023’e kalacağını düşünenlerden değilim.
Seçimlerin zamanında yapılacağını esas aldığımızda ise tüm hesaplar 2023’e göre yapılıyor. Çünkü 2023’te Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılacak. 2023’e giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. Ama AK Parti eski gücünde değil. Erdoğan’ın bu süreçte ne tür hamleleri olacak bilmiyoruz. Muharrem İnce şimdiden adaylığını ilan etti ama Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılırken, muhalefet cephesinden iki isme dikkat çekmek istiyorum. Biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 2023’te Gül ve İmamoğlu’nun pozisyonu denklemin en belirleyici iki unsuru olacak. Neden böyle söylediğimi aktarmak istiyorum. Çünkü ilginç kulisler geliyor kulağıma. Önemli olduğu için paylaşmak istiyorum.
KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ Mİ?
Abdullah Gül, Ali Babacan’ın genel başkanlığında bir parti kurduruyor. Aralık ayında partinin tabelasının asılması bekleniyor. Ali Babacan, ekonomideki başarısı ve siyasette temiz kalması nedeniyle toplumda karşılığı olan bir isim. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ortak adayı olarak çıkabilmek için bir partinin genel başkanı olmak istemiyor. Ancak partinin liderinin Abdullah Gül olduğu biliniyor. Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi? Gül ile Kılıçdaroğlu arasında böyle bir anlaşma var mı? Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman Abdullah Gül’le görüştüğü biliniyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Gül’ün, “çatı adayı” olması konusunda yoğun bir çaba sarf etmişti. Meral Akşener’in adaylıkta diretmesi üzerine Gül’ün ortak adaylığı suya düşmüş, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi aday göstermek durumunda kalmıştı. Abdullah Gül de, geniş bir mutabakat olması halinde aday olabileceğini, ancak bu mutabakat söz konusu olmadığı için de adaylığıyla ilgili bir sürecin söz konusu olmadığını söylemişti. Ancak o hesabın orada kapanmadığı anlaşıyor. Gül’ün o zaman Meral Akşener gibi diretebilecek bir partisi yoktu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu onun adına görüşmeleri yürütmüştü. Abdullah Gül, 2023’e giderken o eksikliği gidermek ve elini güçlendirmek için parti kurduruyor.
EKREM İMAMOĞLU NE YAPACAK?
Ancak Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ü aday göstermek istediği dönemin şartları yok. O zaman yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin’i alan bir CHP yoktu. İstanbul’da 800 bin fark atan bir Ekrem İmamoğlu yoktu. Ekrem İmamoğlu artık Türk siyasetinin bir gerçeği. İmamoğlu olmadan Cumhurbaşkanlığı hesabını yapmak mümkün değil. Ayrıca CHP tabanı buna ne diyecek? 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP içinden Gül’e büyük bir direnç gösterilmişti. Ekrem İmamoğlu alternatifi ortaya çıktıktan sonra CHP tabanının, Gül’ün çatı adaylığına ikna olması mümkün mü? O nedenle Kılıçdaroğlu’nun şimdiden Abdullah Gül’e cumhurbaşkanı adaylığı konusunda söz verip vermediğini soruyorum. CHP Genel Başkanı’nın açıklama yapmasını istiyorum.
Ekrem İmamoğlu’nun isminin belirlenmesi sürecinde Abdullah Gül’ün çok önemli bir rol oynadığı söylenmişti. Şimdi merak ediyorum, Gül, İmamoğlu’nun kendisine karşı bir alternatif olacağını düşünse aynı katkıyı yapar mıydı?
Bir başka nokta daha var. 2023’te CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ittifakı sağlanabilecek mi? Yeni partiler hangi yelpazede yer alacak?
2023’te yeni bir dünya kurulursa kimse şaşırmasın. Çünkü çok önemli gelişmeler yaşanıyor.