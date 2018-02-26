Cinsel istismarda ne konuşuluyor, zina geliyor mu?

Henüz Bakanlar Kurulu’nun gündemine geçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı hareket edeceğiz. Çocuklara cinsel istismar suçları hakkında hemen bir komisyon kuracağız. Komisyon kesintisiz çalışacak. Raporunuzu bana getireceksiniz bu konuda yapılacakları yapacağız” diyor. Bakanlar Kurulu’na geçilmeden 6 bakandan oluşan bir komisyon teşkil ediliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öfkesi bir türlü dinmiyor. Çünkü Erdoğan, Adana’da yaşanan iğrenç olaydan duyduğu infiali anlatmakta zorlanıyor. “Biz ne ara bu hâle geldik?” diyor. Çocuklara cinsel istismar suçlarına en ağır cezanın verilmesini istiyor.

Cinsel istismar suçlarıyla ilgili çalışmalar hakkında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’la konuştum. ”Çok hızlı çalışıyoruz. 6 ayda yapılacak işi 10 günde yapacağız” dedi. Acil olarak yapılacak düzenlemelerden sonra orta ve uzun vadede yapılacakların Aile Bakanlığı tarafından izleneceğini söyledi. “Sonuç odaklı çalışıyoruz” dedi. Yol haritasını anlattı.

Buna göre, hafta sonu dâhil bürokratlar Aile Bakanlığı Müsteşarı Aysel Kandemir’in başkanlığında toplanıp, kanunları çalıştılar. Tam anlamıyla bir yuvarlak masa çalışması yaptılar. Kanunları bir masanın üzerine toplayıp, anlaşma odaklı bir çalışma yürüttüler. Akdağ, ”Üç günde 6 aylık çalışma yaptılar” dedi. Bürokratlar, uzlaştıklarını yazdılar, anlaşamadıkları konuları ise bakanlara bıraktılar. 6 bakan bu akşam yeniden çalışmaya başlayacak. Vatikan’daki Papa seçiminde olduğu gibi bacadan duman çıkana kadar çalışıp, bir sonuca varacaklar.

NETLEŞEN VE TARTIŞILAN NOKTALAR

Bu arada bazı düzenlemeler de netleşmeye başladı.

1- Cinsel istismar suçlarına iyi hâl indirimi kalkacak.

2- Sayısı 31’e ulaşan Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı artırılacak.

3- Annelere, doğumdan itibaren cinsel istismar suçlarıyla ilgili eğitim verilecek.

4- Rehberlik öğretmenlerinin sayısı arttırılacak.

5- Cinsel istismar davalarına gizlilik esası getirilecek.

6- Cinsel istismar suçları 12 yaş altı ve üstü olmak üzere kademelendirilecek.

7- Cinsel sapıkların tahliye edildikten sonra da takibi gerekiyor. Kesinlikle çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacaklar, adres değişikliği yaptıkları takdirde polise bildirmek zorunda olacaklar.

Dikkat ettiyseniz burada bazı maddeleri yazmadım. Bunun başında 12 yaş altı çocuklara cinsel istismara verilecek olan müebbet hapis cezası geliyor. “Tecavüze ağırlaştırılmış müebbet verilirse, tecavüz artı ölüm vakalarında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirse, suçlu, nasıl olsa aynı cezayı alacağım diye mağduru öldürme cihetine gidebilir mi? Bunu önlemek için tecavüz artı ölüm vakalarından ağırlaştırılmış müebbet, tecavüz vakalarında ise müebbet olabilir mi?” diye bir tartışma yürüyor.

Bir de hadım konusu var. Bakan Akdağ, “Çocuklara tecavüz edenleri hasta olarak görmüyoruz. Tekrarlama eğilimi olduğu için sapkınlık olarak görüyoruz. Cinsel sapkınlıkları önlemek için tedbir geliştirmemiz lazım. Hadım bunlardan biri. Ama asıl önemli olan, cezaevinden çıktıktan sonra da bu işlemin devam etmesi gerekiyor” diyor.

Bu sapıkların beyinlerinin hadım edilmesi gerekiyor. Çünkü alet kullanılarak gerçekleştirilen cinsel istismar suçları ne olacak?

Cinsel sapıklara izleme birimi kurulacak. Recep Akdağ, “Riskli olduğu tespit edilen ailelerin, çocuklarla temas edenlerin eğitilmesi ve takibi gerekiyor” dedi.

ZİNA ÇIKIYOR

Komisyon çalışmalarını tamamlayınca Başbakan Yardımcısı Akdağ, muhalefet partilerini de ziyaret edecek. Muhalefetin katkısını ve desteğini talep edecek.

Bir de zina konusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış yapmışız” dedi. Bu konuda ayrı bir komisyon çalışıyor. Zinaya aile bütünlüğü cephesinden bakılıyor. Zina düzenlemesi geliyor. Ancak aynı pakette mi yoksa ayrı mı geleceği net değil.