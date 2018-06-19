Çiller’in seçim tahmini ve Yenikapı izlenimleri

İlk olarak Yenikapı’da platforma çıktığında ne hissettiğini sordum. “Milleti özlemişim” karşılığını verdi. Çiller, DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış birisi. O nedenle bu özlemin bir siyasi sonucu olur mu? Ben tam soracaktım ki Çiller’in ikinci cümlesi, ”Bu bir siyasi mesaj değil ama milleti özlediğimi hissettim. Oraya çıktığımda sevgi ve özlemden başka bir şey hissetmedim. Siyaset millet adına yapılır. Milletle karşılıklı sevgi olmazsa yapılamaz” oldu. Sözlerini biraz daha açmasını istedim.

“Dün bir partiyi desteklemek üzere gitmedim. Siyasete dönmem için, genel başkan olmam için, kongreye girip partinin başına geçmem için çok talepler oldu. Siyasete yeniden dönmek için hiçbir talebim olmadı. Yine de olmaz. Ama bugün farklı bir şey görüyorum” dedi. Çiller’e ne gördüğünü sordum. “Kafaları karışık görüyorum” dedi. Ardından, ”O nedenle Yenikapı’da milli şuur vurgusu yaptım” diye ekledi. Eski Başbakan anlatmaya başladı.

5 BENZEMEZ ELEŞTİRİSİ

“En son 15 Temmuz’a karşı düzenlenen miting nedeniyle katılmıştım Yenikapı’ya. O zaman sinsi bir plan deşifre olmuştu. Çünkü 15 Temmuz sadece FETÖ işi değildi, bir uluslararası iradenin organizasyonuydu. Şimdi de Türkiye bir kıskaç altında. Müttefikimiz dediklerimiz başka ittifaklar içinde. Çok acil refleks gösterilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bunu kim yapabilir? Karşıda 5 birbirine benzemez ittifakı var. Bir de 6’ncı partiyi (HDP) Meclise sokmaya çalışıyorlar. Bu durumda 5 benzemez, ipi dışarıdan tutanın ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretemezler. Dış güçler, Türkiye’yi paramparça ederler.”

Belli ki Çiller’i yıllar sonra Yenikapı’ya gitmeye ikna eden bir endişesi vardı. Kaygısını, ”Böyle bir ortamda mevcudun yerine kimin konulmak istenmesi bende endişe yarattı. Evet değiştireceksiniz de yerine neyi koyacaksınız? Şu anda mümkün mü” diye anlattı. Erdoğan tasfiye edildikten sonra yerine geleceklerin Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruyamayacaklarına inanıyordu. Sözlerini, “Koalisyonlar çok zordur. Ben çok koalisyon hükümeti kurdum. Sayın Erdal İnönü, Sayın Karayalçın ve Hikmet Çetin’le, Deniz Baykal’la hepsi de saygın kişiliklerdi. Biz tepede uzlaşma sağlıyorduk ama Meclis’e yansımıyordu. Ben koalisyonların ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar 5 benzemez bir de altıncı olarak altıncı bir partinin ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye’nin sorunlarını çözemezler” diye sürdürdü.

AKŞENER İÇİN NE DEDİ

Yenikapı’ya Çiller’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmiş. “Ama ben davet üzerine bu çıkışı yaptım diyemem. Benim davete gitmem, tamamen milli şuurdan kaynaklandı” dedi.

Çiller’e, sosyal medyadan yöneltilen eleştirileri hatırlattım. “Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir” karşılığını verdi. 90’lı yıllara döndü. “Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım” diye konuştu.

Son olarak, seçimlere ilişkin tahminini sordum. “Kafalar karışık. Yeni bir sistem, taraflar çok karıştı. Tahmin yapabilmek zor. Seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayan yok. Çok bilinmeyenli bir seçime giriliyor. Tahmini zor bir ortamdayız” karşılığını verdi.

Meral Akşener’i Çiller İçişleri Bakanı yapmıştı. Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi.