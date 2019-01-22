CHP’nin İzmir adayı kim olacak?

CHP’de çok kritik bir haftaya girildi. İzmir’in ilçeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkan adayı bu hafta sonu açıklanacak. İstanbul’un ilçeleri de bu hafta sonu büyük ölçüde kesinleşiyor. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul teşkilatının eğiliminin ağırlıklı olarak yansıyacağı bir listeden söz ediliyor.
Ancak kritik halka İzmir büyükşehir belediye başkan adayı.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığında iddialı isimlerden biri olan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’la görüştü. Abdül Batur, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Genel başkanla verimli bir görüşme gerçekleşti” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, görüşme sırasında Kılıçdaroğlu’na İzmir’e ilişkin projelerini anlatıyor. CHP Lideri ilgiyle dinliyor. Görüşmenin sonunda Abdül Batur, “Aziz Başkan’la sahada çalışırım” diyor. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “İkna edebilir misin?” diye soruyor. Abdül Batur, “İkna ederim” karşılığını veriyor. Kılıçdaroğlu bir kez daha “İkna eder misin?” diye soruyor. “İkna ederim” karşılığını alınca memnun oluyor, notunu alıyor.
Bu diyalog Abdül Batur’un İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edileceği anlamına gelmiyor. Ama hem Abdül Batur’un düşünülen isimlerden biri olduğunu, hem de Kılıçdaroğlu’nun Aziz Kocaoğlu faktörünü önemsediğini gösteriyor.
KILIÇDAROĞLU-KOCAOĞLU DİYALOĞU
Aziz Kocaoğlu, İzmir adayının ilan edileceğini düşündüğü 17 Ocak günkü PM toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek hesapları altüst etmişti. İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilan edileceği haberini alan Aziz Kocaoğlu, bu hamlesiyle 17 Ocak tarihinde PM’den karar çıkmasını engellemiş oldu.
Gergin geçen görüşmenin başında Aziz Kocaoğlu, “İzmir’le ilgili olarak kafanızda bir isim varsa konuşalım” diyor. Kılıçdaroğlu, “Şu anda bir isim yok, değerlendiriyoruz” diye karşılık veriyor. Kocaoğlu, kamuoyuna da yansıyan gerekçelerini sıraladıktan sonra, aday olduğunu söylüyor. Çünkü Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim günü aday olmayacağını ilan etmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “O zaman yeni bir tablo ortaya çıktı, bunu arkadaşlarla değerlendirmem gerekir” diyor. Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılırken aralarında şu diyalog yaşanıyor:
- Bana bir şey diyor musunuz?
- Yok.
- Adayım.
- Tamam, aday adayı olabilirsin.
Kocaoğlu bunun üzerine çıkıp İzmir adaylığını açıklıyor.
Böylece Aziz Kocaoğlu, yaptığı hamleyle Tunç Soyer’in adaylığının ilan edilmesini önlemişti. Ancak CHP’ye yakın kaynaklardan edindiğim izlenime göre, Aziz Kocaoğlu sadece açıklamanın yapılmasını geciktirmiş durumda. Çünkü Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkan adaylarını sadece bu süreçte belirlememiş. Çok önceden kafasında kimi aday göstereceğini belirlemiş. Parti içinde bir grubun itirazlarına rağmen Mansur Yavaş’ı aday gösterdi. Ekrem İmamoğlu’na ağustos ayında hazırlığını yapması yönünde sinyal verdiği söyleniyor. Adana’da Zeydan Karalar ve Antalya’da Muhittin Böcek, Mersin’de Vahap Seçer ve Bursa’da Mustafa Bozbey için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu’nun İzmir için Tunç Soyer ismini önceden belirlediği, işin sadece hangi gün açıklanacağına kaldığı söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ
Yerel seçimlere giderken Kılıçdaroğlu’nun stratejisinin ipuçlarını şöyle sıralayabiliriz:
16 Nisan Anayasa referandumundaki ‘Hayır’ bileşenlerini toplamak.
İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapmak. İYİ Parti’yle başardı, SP ile “dirsek teması” kurdu.
Muhafazakâr kesimden oy alabilecek adaylar çıkarmak. Aday tespitinde bu stratejisini büyük ölçüde gerçekleştirdi. CHP’nin en güçlü olduğu yer olan İzmir adayının sona bırakılması ile bir krize neden olduğu yönündeki değerlendirmeleri ise eksik buluyorum. Kılıçdaroğlu, bu süre zarfında Aziz Kocaoğlu’nun ne yapacağını görmek istiyordu. Tunç Soyer ismini önceden ortaya atarak “Gel gel” yaptı. Böylece sürece sert bir şekilde dâhil olan Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olduğunu ilan etmesini sağladı, İzmir açısından çok önemli bir güç olan Aziz Kocaoğlu’nun elini açık etmesi sağlandı. Sahaya nasıl yansır, onu göreceğiz ama bir hesaba göre de Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu faktörünü böylece boşa çıkarmış oldu.
Kılıçdaroğlu, 26 Ocak Cumartesi günü Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’in daveti üzerine aday tanıtım toplantısına katılacak. O nedenle CHP’de PM toplantısı 27 Ocak Pazar günü yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarından memnun olduğu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı Tuncay Özkan’a “Sana Genel Merkez’de ihtiyacım” var diyeceği söyleniyor. CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak çok büyük bir ihtimalle Tunç Soyer’in ismi açıklanacak.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
CHP’nin İzmir adayı kim olacak?
CHP’de çok kritik bir haftaya girildi. İzmir’in ilçeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkan adayı bu hafta sonu açıklanacak. İstanbul’un ilçeleri de bu hafta sonu büyük ölçüde kesinleşiyor. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul teşkilatının eğiliminin ağırlıklı olarak yansıyacağı bir listeden söz ediliyor.
Ancak kritik halka İzmir büyükşehir belediye başkan adayı.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığında iddialı isimlerden biri olan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’la görüştü. Abdül Batur, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Genel başkanla verimli bir görüşme gerçekleşti” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, görüşme sırasında Kılıçdaroğlu’na İzmir’e ilişkin projelerini anlatıyor. CHP Lideri ilgiyle dinliyor. Görüşmenin sonunda Abdül Batur, “Aziz Başkan’la sahada çalışırım” diyor. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “İkna edebilir misin?” diye soruyor. Abdül Batur, “İkna ederim” karşılığını veriyor. Kılıçdaroğlu bir kez daha “İkna eder misin?” diye soruyor. “İkna ederim” karşılığını alınca memnun oluyor, notunu alıyor.
Bu diyalog Abdül Batur’un İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edileceği anlamına gelmiyor. Ama hem Abdül Batur’un düşünülen isimlerden biri olduğunu, hem de Kılıçdaroğlu’nun Aziz Kocaoğlu faktörünü önemsediğini gösteriyor.
KILIÇDAROĞLU-KOCAOĞLU DİYALOĞU
Aziz Kocaoğlu, İzmir adayının ilan edileceğini düşündüğü 17 Ocak günkü PM toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek hesapları altüst etmişti. İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilan edileceği haberini alan Aziz Kocaoğlu, bu hamlesiyle 17 Ocak tarihinde PM’den karar çıkmasını engellemiş oldu.
Gergin geçen görüşmenin başında Aziz Kocaoğlu, “İzmir’le ilgili olarak kafanızda bir isim varsa konuşalım” diyor. Kılıçdaroğlu, “Şu anda bir isim yok, değerlendiriyoruz” diye karşılık veriyor. Kocaoğlu, kamuoyuna da yansıyan gerekçelerini sıraladıktan sonra, aday olduğunu söylüyor. Çünkü Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim günü aday olmayacağını ilan etmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “O zaman yeni bir tablo ortaya çıktı, bunu arkadaşlarla değerlendirmem gerekir” diyor. Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılırken aralarında şu diyalog yaşanıyor:
- Bana bir şey diyor musunuz?
- Yok.
- Adayım.
- Tamam, aday adayı olabilirsin.
Kocaoğlu bunun üzerine çıkıp İzmir adaylığını açıklıyor.
Böylece Aziz Kocaoğlu, yaptığı hamleyle Tunç Soyer’in adaylığının ilan edilmesini önlemişti. Ancak CHP’ye yakın kaynaklardan edindiğim izlenime göre, Aziz Kocaoğlu sadece açıklamanın yapılmasını geciktirmiş durumda. Çünkü Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkan adaylarını sadece bu süreçte belirlememiş. Çok önceden kafasında kimi aday göstereceğini belirlemiş. Parti içinde bir grubun itirazlarına rağmen Mansur Yavaş’ı aday gösterdi. Ekrem İmamoğlu’na ağustos ayında hazırlığını yapması yönünde sinyal verdiği söyleniyor. Adana’da Zeydan Karalar ve Antalya’da Muhittin Böcek, Mersin’de Vahap Seçer ve Bursa’da Mustafa Bozbey için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu’nun İzmir için Tunç Soyer ismini önceden belirlediği, işin sadece hangi gün açıklanacağına kaldığı söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ
Yerel seçimlere giderken Kılıçdaroğlu’nun stratejisinin ipuçlarını şöyle sıralayabiliriz:
16 Nisan Anayasa referandumundaki ‘Hayır’ bileşenlerini toplamak.
İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapmak. İYİ Parti’yle başardı, SP ile “dirsek teması” kurdu.
Muhafazakâr kesimden oy alabilecek adaylar çıkarmak. Aday tespitinde bu stratejisini büyük ölçüde gerçekleştirdi. CHP’nin en güçlü olduğu yer olan İzmir adayının sona bırakılması ile bir krize neden olduğu yönündeki değerlendirmeleri ise eksik buluyorum. Kılıçdaroğlu, bu süre zarfında Aziz Kocaoğlu’nun ne yapacağını görmek istiyordu. Tunç Soyer ismini önceden ortaya atarak “Gel gel” yaptı. Böylece sürece sert bir şekilde dâhil olan Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olduğunu ilan etmesini sağladı, İzmir açısından çok önemli bir güç olan Aziz Kocaoğlu’nun elini açık etmesi sağlandı. Sahaya nasıl yansır, onu göreceğiz ama bir hesaba göre de Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu faktörünü böylece boşa çıkarmış oldu.
Kılıçdaroğlu, 26 Ocak Cumartesi günü Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’in daveti üzerine aday tanıtım toplantısına katılacak. O nedenle CHP’de PM toplantısı 27 Ocak Pazar günü yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarından memnun olduğu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı Tuncay Özkan’a “Sana Genel Merkez’de ihtiyacım” var diyeceği söyleniyor. CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak çok büyük bir ihtimalle Tunç Soyer’in ismi açıklanacak.
SON 24 SAATTE NE OLDU?