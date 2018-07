CHP'deki gelişmeler ve seçim gecesi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı bir performans ortaya koyan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan CHP Genel Başkanlığı’nı kendisine bırakmasını istedi.



Peki Kılıçdaroğlu çekilmezse ne olacak? Muharrem İnce, “Hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi” diyerek olağanüstü kurultay için düğmeye bastı.



İnce yanlıları imza toplamaya başladılar.



CHP’de olağanüstü kurultay tartışmasının yaşanması kadar normal bir şey yok. Ama bu kez farklı olan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 31 alan bir Muharrem İnce var. 41 yıl sonra Ecevit’in 77 seçimlerinde aldığı başarıya en çok yaklaşan kişi olarak CHP’nin başına geçmeyi hedefliyor.



Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olduğunda, “Seçimi kaybedersem asla Sayın Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmam. Vefasız insan değilim” demişti. Seçimlerden sonra, “Önümüzden yürü derlerse yürürüm” diyerek sinyali vermişti. Şimdi ise “Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi” diyerek o yürüyüşü başlattı.



YEMEKTE KONUŞULANLAR

Muharrem İnce, yemekte de Kılıçdaroğlu’na birkaç kez çekilmesi ve partinin başına kendisinin geçmesi çağrısında bulunuyor. Kemal Bey her defasında tebessüm ederek geçiştiriyor. Ya da geçiştirdiğini sanıyor. O nedenle İnce’nin açıklamalarına, “Siyasi nezaketsizlik” diye sert tepki gösterdi.



CHP’de artık ok yaydan çıktı. Olağanüstü kurultayın toplanması için İnce taraftarlarının 1266 delegenin yarısının imzasını toplaması gerekiyor.



İnce, seçimde yakaladığı başarı nedeniyle umutlu. Ancak Kılıçdaroğlu taraftarları, yüzde 31 oranındaki oyun Erdoğan karşıtlığı sayesinde elde edildiğini ileri sürüyorlar. İnce’nin tutarlı olmasını, “Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olmayacağım” sözünü tutmasını istiyorlar.



Kılıçdaroğlu hiçbir şartta çekilmeyi düşünmüyor, mücadeleyi göze almış durumda.



Parti yönetimi, milletvekili sayısı, delege sayısı ve önümüzde yerel seçimlerin olması nedeniyle eli güçlü. Ancak, şimdiye kadar girdiği seçimleri kaybetmesi en zayıf yanını oluşturuyor. Muharrem İnce ise seçim başarısı ve değişim rüzgârları ile Kılıçdaroğlu’nu devirmeyi hedefliyor. CHP’yi zorlu bir mücadele bekliyor.



Yarın yapılacak olan MYK’da olağanüstü kurultay talebi masaya yatırılacak. MYK’dan, yerel seçimlere gidilirken olağanüstü kongrenin doğru olmayacağı, yerel seçimlerden sonra değerlendirilmesi yönünde bir mesajın çıkması bekleniyor. Buna rağmen Muharrem İnce, 634 imzayı bulursa olağanüstü kurultay kaçınılmaz olacak. Eğer İnce gereken imzayı bulursa Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmamayı yeniden değerlendireceği söyleniyor.



CHP’DE SORUN DERİNDE

CHP her seçime giderken büyük heyecan dalgası oluşturuyor. Seçim gecesi büyük bir hüsran yaşanıyor. Seçim sabahı ise ilk iş genel başkanı istifaya davet etmek ve olağanüstü kurultay çağrısı oluyor.



Seçimleri liderler kazanır. Ama CHP’nin bundan farklı olarak çok ciddi yapısal ve ideolojik sorunları var. Bunlarla yüzleşmesi ve topluma kendisinin Türkiye’yi daha iyi yöneteceği yönünde güven vermesi gerekiyor.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, o nedenle, “CHP’de şimdi münakaşa zamanı değil, müzakere ve muhasebe zamanı. Çünkü kurultayın sonucu ne olursa olsun CHP’nin bir şey kazanacağını zannetmiyorum. CHP’ye yönelik psikolojik duvarı aşacak tedbirleri bulup hayata geçirmemiz lazım” diyor.



SEÇİM GECESİNİN YAZILMAYANLARI

Ama CHP’de böyle bir gündem yok. Bu parti neden seçim kazanamıyor sorusuna cevap aramak yerine seçim gecesine ilişkin komplo teorileri üretmekle meşguller.



Bu arada seçim gecesine ilişkin olarak yazılanlar doğru değil ama doğrular da henüz yazılmadı. Sadece CHP’de değil, seçimi kaybeden liderler tam bir hüsran yaşıyor. Makam aracına kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan sinkaflı küfürler savuranlara kadar. Neler var neler...

