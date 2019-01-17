CHP’de İzmir krizi, AK Parti’de İstanbul söylentisi

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olmasıyla birlikte yürüyen bir tartışma var.
Cumhur İttifakı’nın liderleri Erdoğan ile Bahçeli’nin “İstifa etmesine gerek yok” demesine, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını bunun üzerine kurmamasına rağmen Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesiyle ilgili tartışma sürüyor. Yani Binali Yıldırım “O mesele kapandı” demesine rağmen mesele kapanmıyor hatta süreç uzadıkça sıkıcı bir tartışmaya dönüşüyor.
İstifa konusu İstanbul’daki seçim yarışını da etkileyecek bir boyutta ilerliyor. Muhalefet, “Binali Yıldırım seçilirse Meclis Başkanlığı’nı tercih edecek, böylece o seçilecek ama yerine başka bir AK Partili gelecek” diye propaganda yapıyor.
MHP Lideri Bahçeli’nin “Oy verme gününe kadar yetkilerini bir meclis başkanvekiline devredebilir” diye bir ara formül önermesine rağmen yeni bir formül konuşulmaya başlandı.
Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylarıyla ilgili listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verileceği 19 Şubat ya da YSK tarafından kesinleşen listelerin açıklanacağı 3 Mart tarihinde istifa edebileceği konuşuluyor. Ama bu senaryoların hepsi Binali Yıldırım’ın dışında konuşuluyor. Asıl belirleyici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ve Binali Yıldırım’ın kararı olacak. Henüz Binali Yıldırım cephesinden istifa edeceği yönünde bir sinyal gelmiş değil.
CHP’de ise en garanti yer olarak görünen İzmir’de Aziz Kocaoğlu krizi patlak verdi. İzmir büyükşehir belediye başkan adayının açıklanması beklenen parti meclisi toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek “Yarışta ben de varım” diyen Aziz Kocaoğlu’nun tavrı hesapları altüst etti. İzmir adayının açıklanması ertelendi.
GERGİN GÖRÜŞME
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olmasına ilk itiraz İYİ Parti’den gelmişti. Babası Nurettin Soyer’in MHP davasındaki rolü nedeniyle, İYİ Parti Tunç Soyer ismine ülkücü tabanın sıcak bakmayacağını bildirmişti. Ancak ibrenin Tunç Soyer’e kayması üzerine İYİ Parti, PM toplantısından bir gün önce net bir şekilde CHP Genel Merkezi’ne iletiyor. Ama asıl çıkışı Aziz Kocaoğlu yapıyor. Dünkü PM’de İzmir adayının ilan edileceği yönünde sinyalleri alınca bir gün önce Ankara’ya geliyor. Dün CHP’de önce MYK toplantısı, ardından da PM yapılacaktı. MYK’da belirlenen isimler PM’de karara bağlanıp açıklanacaktı. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile MYK toplantısından önce görüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun “Sakin ol başkan” demesine rağmen Aziz Kocaoğlu çok sinirli olduğu için görüşme gergin bir ortamda cereyan ediyor. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına sinirli bir şekilde giriyor. İlk sözü, “Çok sinirliyim” oluyor. Bir ara sesini yükseltince Kılıçdaroğlu, “Başkan sakin ol” deme gereği hissediyor. Kemal Bey’in “Ne içersin?” sorusuna “Bir şey içmeyeceğim” diye karşılık veriyor. “Bugün karar alacak mısınız?” diye Kılıçdaroğlu’na soruyor. Kılıçdaroğlu’nun “Değerlendiriyoruz” demesi üzerine, “Size Tunç Soyer ve Tuncay Özkan olursa olmaz demiştim” diye itirazlarını sıralıyor. İki isme itirazını belirttikten sonra Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere bir-iki ismin olabileceğini söylüyor. Zaten görüşme çok uzun sürmüyor.
AZİZ KOCAOĞLU’NUN KARARI
Aziz Kocaoğlu, hesapları değiştiren kararını ise görüşmenin sonunda iletiyor. İzmir’e aday olduğunu söylüyor. Aziz Kocaoğlu İzmir’de önemli bir güçtü. Onsuz hesap yapılamaz deniliyordu. Olağanüstü kongre sürecinde Muharrem İnce’nin yanında yer aldığı için Aziz Kocaoğlu’nun aday olmadığını açıklaması Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmıştı. Aziz Kocaoğlu’nun son anda yeniden ortaya çıkıp, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aday olduğunu açıklamasıyla birlikte hesaplar karıştı. Kocaoğlu’nun etrafında, kendisi ya da istediği biri aday gösterilmediği takdirde “bağımsız aday” olma seçeneğini bile değerlendirdiği söyleniyor. Aziz Kocaoğlu, bağımsız aday olarak çıkarsa kendisi kazanmasa da CHP’ye kaybettirebilir. Aziz Kocaoğlu, bombanın pimini çekip Kılıçdaroğlu’nun kucağına bıraktı. CHP’nin en garanti olarak gördüğü İzmir’de hesaplar karıştı.
CHP’de İzmir krizi, AK Parti’de İstanbul söylentisi
MECLİS Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olmasıyla birlikte yürüyen bir tartışma var.
Cumhur İttifakı’nın liderleri Erdoğan ile Bahçeli’nin “İstifa etmesine gerek yok” demesine, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını bunun üzerine kurmamasına rağmen Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesiyle ilgili tartışma sürüyor. Yani Binali Yıldırım “O mesele kapandı” demesine rağmen mesele kapanmıyor hatta süreç uzadıkça sıkıcı bir tartışmaya dönüşüyor.
İstifa konusu İstanbul’daki seçim yarışını da etkileyecek bir boyutta ilerliyor. Muhalefet, “Binali Yıldırım seçilirse Meclis Başkanlığı’nı tercih edecek, böylece o seçilecek ama yerine başka bir AK Partili gelecek” diye propaganda yapıyor.
MHP Lideri Bahçeli’nin “Oy verme gününe kadar yetkilerini bir meclis başkanvekiline devredebilir” diye bir ara formül önermesine rağmen yeni bir formül konuşulmaya başlandı.
Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylarıyla ilgili listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verileceği 19 Şubat ya da YSK tarafından kesinleşen listelerin açıklanacağı 3 Mart tarihinde istifa edebileceği konuşuluyor. Ama bu senaryoların hepsi Binali Yıldırım’ın dışında konuşuluyor. Asıl belirleyici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ve Binali Yıldırım’ın kararı olacak. Henüz Binali Yıldırım cephesinden istifa edeceği yönünde bir sinyal gelmiş değil.
CHP’de ise en garanti yer olarak görünen İzmir’de Aziz Kocaoğlu krizi patlak verdi. İzmir büyükşehir belediye başkan adayının açıklanması beklenen parti meclisi toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek “Yarışta ben de varım” diyen Aziz Kocaoğlu’nun tavrı hesapları altüst etti. İzmir adayının açıklanması ertelendi.
GERGİN GÖRÜŞME
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olmasına ilk itiraz İYİ Parti’den gelmişti. Babası Nurettin Soyer’in MHP davasındaki rolü nedeniyle, İYİ Parti Tunç Soyer ismine ülkücü tabanın sıcak bakmayacağını bildirmişti. Ancak ibrenin Tunç Soyer’e kayması üzerine İYİ Parti, PM toplantısından bir gün önce net bir şekilde CHP Genel Merkezi’ne iletiyor. Ama asıl çıkışı Aziz Kocaoğlu yapıyor. Dünkü PM’de İzmir adayının ilan edileceği yönünde sinyalleri alınca bir gün önce Ankara’ya geliyor. Dün CHP’de önce MYK toplantısı, ardından da PM yapılacaktı. MYK’da belirlenen isimler PM’de karara bağlanıp açıklanacaktı. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile MYK toplantısından önce görüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun “Sakin ol başkan” demesine rağmen Aziz Kocaoğlu çok sinirli olduğu için görüşme gergin bir ortamda cereyan ediyor. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına sinirli bir şekilde giriyor. İlk sözü, “Çok sinirliyim” oluyor. Bir ara sesini yükseltince Kılıçdaroğlu, “Başkan sakin ol” deme gereği hissediyor. Kemal Bey’in “Ne içersin?” sorusuna “Bir şey içmeyeceğim” diye karşılık veriyor. “Bugün karar alacak mısınız?” diye Kılıçdaroğlu’na soruyor. Kılıçdaroğlu’nun “Değerlendiriyoruz” demesi üzerine, “Size Tunç Soyer ve Tuncay Özkan olursa olmaz demiştim” diye itirazlarını sıralıyor. İki isme itirazını belirttikten sonra Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere bir-iki ismin olabileceğini söylüyor. Zaten görüşme çok uzun sürmüyor.
AZİZ KOCAOĞLU’NUN KARARI
Aziz Kocaoğlu, hesapları değiştiren kararını ise görüşmenin sonunda iletiyor. İzmir’e aday olduğunu söylüyor. Aziz Kocaoğlu İzmir’de önemli bir güçtü. Onsuz hesap yapılamaz deniliyordu. Olağanüstü kongre sürecinde Muharrem İnce’nin yanında yer aldığı için Aziz Kocaoğlu’nun aday olmadığını açıklaması Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmıştı. Aziz Kocaoğlu’nun son anda yeniden ortaya çıkıp, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aday olduğunu açıklamasıyla birlikte hesaplar karıştı. Kocaoğlu’nun etrafında, kendisi ya da istediği biri aday gösterilmediği takdirde “bağımsız aday” olma seçeneğini bile değerlendirdiği söyleniyor. Aziz Kocaoğlu, bağımsız aday olarak çıkarsa kendisi kazanmasa da CHP’ye kaybettirebilir. Aziz Kocaoğlu, bombanın pimini çekip Kılıçdaroğlu’nun kucağına bıraktı. CHP’nin en garanti olarak gördüğü İzmir’de hesaplar karıştı.