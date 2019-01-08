‘Cerenler ölmesin’ diye karar alınmış ama uygulanmamış

Çankaya Üniversitesi’nde genç araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce tabancayla vurularak, ardından da bıçaklanarak öldürülmesi yüreğimizi yakmıştı.
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir inanç sisteminden gelen bizler, öğretmenlerin silahla vurulup, yetinmeyip hunharca bıçaklanarak öldürülmesi karşısında “Biz ne ara böyle olduk” diye derin bir iç sızısı hissetmiştik. Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel, öğrencilere “İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın” diye seslenmiş, aslında hepimize insanlık dersi vermişti.
Acımız büyük ama bu acı üniversitelerimizdeki güvenlik sorununu masaya yatırmamıza engel olmamalı. Olursa başka Cerenlerin ardından gözyaşı dökmekten öteye gidemeyiz.
YÖK BAŞKANI KONUŞTU
Üniversitelerdeki güvenlik sorunuyla ilgili olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç’la konuştum. YÖK Başkanı, olaya sadece üniversitelerdeki güvenlik sorunu olarak bakılmasını doğru bulmadığını belirtti. “Hastanelerde, üniversite öncesi eğitim kurumlarında, Meclis’te, sokakta, evde, kadına ve çocuğa karşı şiddet diye bir sorunumuz var” dedi.
YÖK Başkanı Saraç, Ceren Damar’ın öldürüldüğü üzücü olayın ardından İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. “İçişleri Bakanı, ‘Üniversitelerimize her türlü desteği vermeye hazırız’ dedi. İçişleri Bakanlığı ile önümüzdeki hafta YÖK’te bir toplantı yapacağız. Bu toplantıya YÖK ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra şiddet konusunu çalışan isimler katılacak. İçişleri Bakanlığı’ndan ne isteyeceğiz, onu belirleyeceğiz” diye konuştu. Bu arada üniversitelerdeki güvenlik görevlilerinin sayısının azlığı dikkate alınarak, yeni kadro alımı için bakanlıklarla görüşmelere başlanmış.
YÖK Başkanı bir de araştırma haberini verdi. “Akademik şiddete karşı araştırma görevlileri ve öğretim üyelerine yönelik olarak on binlerce kişi üzerinde geniş çaplı bir anket yapacağız” dedi.
ALINAN KARARLAR
Ancak sadece Ceren Damar olayından sonra harekete geçilmiş değil. 2018-2019 akademik yılı başlamadan önce bir önceki Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Taş’ın da katıldığı bir toplantı yapılmış. 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantıya Ankara’da bulunan 17 üniversitenin rektörü, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ve İl Jandarma Komutanı katılmış. Akademik yıl başlamadan önce üniversitelerdeki güvenlik önlemlerinin ele alındığı toplantının sonunda bir tutanak tutulmuş. Altında katılımcıların imzasının yer aldığı toplantı tutanağının 4. maddesi’nde “Üniversitelerimizde bulunan kameraların sayısı, çevre ihata duvarları, turnike girişleri gibi fiziki eksikliklerin giderilmesi ve ihtiyaç nispetinde Özel Güvenlik sayısının artırılması” deniliyor.
Toplantıda alınan kararlar 23 Ekim 2018 tarihinde YÖK Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı’na da resmi bir yazıyla iletilmiş.
REKTÖRLERİN AÇIKLAMASI
Peki ondan sonra ne yapılmış?
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’le konuştum. “Güvenlik konusu topyekûn seferberlik gerektiriyor. Öğrencilerimizi ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek suretiyle öncelikle onların katkılarını sağladık. Kritik binalarımıza X-ray cihazları ve kapı dedektörleri koyduk. Güvenlik kamera sistemini kurmamız çok etkili oldu. Böylece caydırıcılık arttı” dedi.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise “Son 1 yıldır okul girişinde kimlik kartı okuma sistemimiz var. Araçlarda taşıt pulunu zorunlu tutuyoruz. Üç ana giriş kapımız var. Oralar kameralarla korunuyor. Rektörlük girişi ile kültür ve kongre merkezinde sabit X-ray cihazlarımız kurulu. Sosyal etkinlik olan başka binalarda ise seyyar X-ray sistemi kuruyoruz” diye anlattı.
Sadece üniversitelerimizde değil, toplumda şiddetin ciddi bir sorun olduğunun farkındayım. Ben haberin değil, çözümün peşindeyim. Çünkü giden canlar bizim canımız. İdlib’de, Cerablus’ta güvenliği sağlayan Türkiye, üniversitelerine X-ray sistemini kuramayacak mı?
CEREN HOCA’NIN ÜNİVERSİTESİ
Peşin hükümlü değilim. Dönemin Ankara Valisi Topaca’nın başkanlığında yapılan toplantıda Çankaya Üniversitesi’ni Prof. Dr. Kenan Taş temsil etmiş. Rektör ise Prof. Dr. Can Çoğun. Ankara Valisi’nin başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında alınan kararları yerine getirip getirmediği öğrenmek üzere, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun’u aradım. Hem de iki kez. Ama dönmedi. Bu tavır daha acı değil mi?
‘Cerenler ölmesin’ diye karar alınmış ama uygulanmamış
Çankaya Üniversitesi’nde genç araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce tabancayla vurularak, ardından da bıçaklanarak öldürülmesi yüreğimizi yakmıştı.
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir inanç sisteminden gelen bizler, öğretmenlerin silahla vurulup, yetinmeyip hunharca bıçaklanarak öldürülmesi karşısında “Biz ne ara böyle olduk” diye derin bir iç sızısı hissetmiştik. Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel, öğrencilere “İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın” diye seslenmiş, aslında hepimize insanlık dersi vermişti.
Acımız büyük ama bu acı üniversitelerimizdeki güvenlik sorununu masaya yatırmamıza engel olmamalı. Olursa başka Cerenlerin ardından gözyaşı dökmekten öteye gidemeyiz.
YÖK BAŞKANI KONUŞTU
Üniversitelerdeki güvenlik sorunuyla ilgili olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç’la konuştum. YÖK Başkanı, olaya sadece üniversitelerdeki güvenlik sorunu olarak bakılmasını doğru bulmadığını belirtti. “Hastanelerde, üniversite öncesi eğitim kurumlarında, Meclis’te, sokakta, evde, kadına ve çocuğa karşı şiddet diye bir sorunumuz var” dedi.
YÖK Başkanı Saraç, Ceren Damar’ın öldürüldüğü üzücü olayın ardından İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. “İçişleri Bakanı, ‘Üniversitelerimize her türlü desteği vermeye hazırız’ dedi. İçişleri Bakanlığı ile önümüzdeki hafta YÖK’te bir toplantı yapacağız. Bu toplantıya YÖK ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra şiddet konusunu çalışan isimler katılacak. İçişleri Bakanlığı’ndan ne isteyeceğiz, onu belirleyeceğiz” diye konuştu. Bu arada üniversitelerdeki güvenlik görevlilerinin sayısının azlığı dikkate alınarak, yeni kadro alımı için bakanlıklarla görüşmelere başlanmış.
YÖK Başkanı bir de araştırma haberini verdi. “Akademik şiddete karşı araştırma görevlileri ve öğretim üyelerine yönelik olarak on binlerce kişi üzerinde geniş çaplı bir anket yapacağız” dedi.
ALINAN KARARLAR
Ancak sadece Ceren Damar olayından sonra harekete geçilmiş değil. 2018-2019 akademik yılı başlamadan önce bir önceki Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Taş’ın da katıldığı bir toplantı yapılmış. 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantıya Ankara’da bulunan 17 üniversitenin rektörü, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ve İl Jandarma Komutanı katılmış. Akademik yıl başlamadan önce üniversitelerdeki güvenlik önlemlerinin ele alındığı toplantının sonunda bir tutanak tutulmuş. Altında katılımcıların imzasının yer aldığı toplantı tutanağının 4. maddesi’nde “Üniversitelerimizde bulunan kameraların sayısı, çevre ihata duvarları, turnike girişleri gibi fiziki eksikliklerin giderilmesi ve ihtiyaç nispetinde Özel Güvenlik sayısının artırılması” deniliyor.
Toplantıda alınan kararlar 23 Ekim 2018 tarihinde YÖK Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı’na da resmi bir yazıyla iletilmiş.
REKTÖRLERİN AÇIKLAMASI
Peki ondan sonra ne yapılmış?
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’le konuştum. “Güvenlik konusu topyekûn seferberlik gerektiriyor. Öğrencilerimizi ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek suretiyle öncelikle onların katkılarını sağladık. Kritik binalarımıza X-ray cihazları ve kapı dedektörleri koyduk. Güvenlik kamera sistemini kurmamız çok etkili oldu. Böylece caydırıcılık arttı” dedi.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise “Son 1 yıldır okul girişinde kimlik kartı okuma sistemimiz var. Araçlarda taşıt pulunu zorunlu tutuyoruz. Üç ana giriş kapımız var. Oralar kameralarla korunuyor. Rektörlük girişi ile kültür ve kongre merkezinde sabit X-ray cihazlarımız kurulu. Sosyal etkinlik olan başka binalarda ise seyyar X-ray sistemi kuruyoruz” diye anlattı.
Sadece üniversitelerimizde değil, toplumda şiddetin ciddi bir sorun olduğunun farkındayım. Ben haberin değil, çözümün peşindeyim. Çünkü giden canlar bizim canımız. İdlib’de, Cerablus’ta güvenliği sağlayan Türkiye, üniversitelerine X-ray sistemini kuramayacak mı?
CEREN HOCA’NIN ÜNİVERSİTESİ
Peşin hükümlü değilim. Dönemin Ankara Valisi Topaca’nın başkanlığında yapılan toplantıda Çankaya Üniversitesi’ni Prof. Dr. Kenan Taş temsil etmiş. Rektör ise Prof. Dr. Can Çoğun. Ankara Valisi’nin başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında alınan kararları yerine getirip getirmediği öğrenmek üzere, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun’u aradım. Hem de iki kez. Ama dönmedi. Bu tavır daha acı değil mi?