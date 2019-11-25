Bu iş kime yaradı?

İçinde Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Talat Atilla, Kemal Kılıçdaroğlu ve Rahmi Turan geçmeyen yazı yazmak imkânsız hale geldi.
Her şey Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan’ın 20 Kasım tarihinde yazdığı “Müthiş bir haber” başlıklı yazısı ile başladı. Rahmi Turan yazısına, “Saray’a yakın olan haber kaynağım” diye giriş yapmıştı. Yetinmemiş, bir de kaynağının “Yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil” dediğini aktarmıştı.
Duayen gazeteci,9 Kasım akşamı bir CHP’linin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Külliye’ye gittiğini, bilinmeyen plakalı bir araçla girişine izin verildiğini, CHP’linin Erdoğan’la bir süre sohbet ettikten sonra değişik plakalı bir araçla ayrıldığını yazdı. Ama işin püf noktası orası değildi. Erdoğan’ın görüştüğü CHP’liye “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” demesiydi. Ayrıca CHP’li “Engellerim var” deyince Erdoğan’ın, “Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum” diye açık çek vermesiydi. Rahmi Turan bir gün sonra ise işin tadını çıkardı. Yazısının büyük bir ses getirdiğini, Saray’daki kaynağına dönüp tekrar sorduğunu, onun da yüzde yüz doğru dediğini hatta Saray’daki kaynağının işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu yazdı. Öyle ki, Erdoğan’ın “Haber doğrudur. Kamuoyunun bilmesinde yarar var” diyerek, kendisiyle görüşen ismi açıklayabileceği noktasına kadar götürdü. Kulis haberciliğinin zirvesiydi. Kulis yazıları yazan biri olarak, o an şapka çıkardım. Rahmi Turan, sadece ne konuşulduğunu yazmıyor, Cumhurbaşkanı’nın ne konuşacağından bile haberi var, dedim. Duayen gazeteci böyle olunuyor herhalde! O nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “İddialar gerçekdışı, hayal ürünüdür” diye açıklama yapmasına şaşırdım. Fahrettin Altun, Trump’la görüşmeye girebiliyor ama Rahmi Turan’ın kaynağının Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında içeri alınmıyor olabilir, diye düşündüm! Aaa bir de ne göreyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?” diye meydan okumaz mı? İş ondan sonra çorap söküğü gibi geldi.
KILIÇDAROĞLU GÜÇ KATTI
Öyle bir gazetecilik rezaleti ile karşı karşıyayız ki nasıl anlatacağım bilemedim.. Aslında ı karşıyayız ki nasıl anlatacağımı bilemedim. Aslında Rahmi Turan’ın yazdıklarına değer kazandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FOX TV’deki “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” sözleri oldu. Erdoğan’ı öfkelendiren de oydu.
YALAN RÜZGÂRI
Bir dönemler ‘Yalan Rüzgârı’ diye bir dizi vardı. Bu iş, Yalan Rüzgârı’nın bile pabucunu dama attı.
Rahmi Turan sonunda Külliye’ye giden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı, ardından da kaynağını verdi: Gazeteci Talat Atilla. Hani Külliye’deydi kaynağı? Hani işten atılma korkusu yaşıyordu, hani yüzde yüz doğruydu? Hani Cumhurbaşkanı o ismi açıklayabilirdi, hani iddiaların odağındaki kişiyi aramış ama ulaşamamıştı? Ortaya çıktı ki Rahmi Turan, Muharrem İnce’yi hiç aramamış. O bitti, bu kez sahneye Talat Atilla çıktı. Külliye’ye girdiği ve çıktığını iddia ettiği araçların plakasını yayınladı. Fahrettin Altun, bu plakalı araçların Külliye’ye girip çıkmadığını, daha da önemlisi trafikte kayıtlı bu tür plakaların olmadığını açıkladı.
Talat Atilla ayrıca haberi daha önce Uğur Dündar’a da servis ettiğini açıkladı. Gazeteci haberi yazmak için alır, başkalarına servis etmez ki? Hatta gazeteci birbirinden haber gizler. Bir de Kılıçdaroğlu’na
doğrulattığını iddia etti. Bir de Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na “Mühlet veriyorum Kılıçdaroğlu, sen açıkla yoksa ben açıklarım” diye meydan okumaz mı? Kılıçdaroğlu ile son yedi yıldır görüşmedikleri gibi bu haberden dolayı arayıp teyit ettirmesi söz konusu değil.
Kılıçdaroğlu, FOX TV’de yayından çıktıktan sonra İnce arıyor, “Sayın Genel Başkan, benim ismim ortalarda geziyor. Üst perdeden açıklama yapmak istiyorum. Bir ziyaretinize gelip bir fotoğraf verelim” diyor. İddiayı ortaya atan Turan’ın kaynağını açıklamaya zorlanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu, gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanamayacağını söylüyor. “Cumhurbaşkanlığı makamı açıklasın. Ne yapacak bekleyelim” diyor. İnce, görüşmek isteğini ve birlikte fotoğraf verme önerisini tekrarlıyor. CHP Lideri de “Tamam, tamam. Ben seni yakında çağıracağım. Görüşürüz” diye karşılık veriyor.
Muharrem İnce, “Bu iddiayı kanıtlasınlar kendimi Taksim Meydanı’nda asarım” diyerek kendisine kurulmak istenen kumpasa karşı meydan okudu. Dün de Yalova’daki köyünde bir basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Merkezi’nde kendisine bir tezgâh düzenlendiğini iddia etti. Adres olarak CHP Genel Merkezi’ni gösterdi.
CAN ALICI NOKTALAR
1- Muharrem İnce dünkü basın toplantısıyla genel başkan adaylık yarışını başlatmış oldu. Şimdiye kadar İnce için genel başkanlık mücadelesi konusu olan bu iş bu olaydan sonra bir haysiyet mücadelesine dönüştü.
2- En güçlü olduğu dönemde kurultaya giden Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında hatta o yayına kalmadan önce çıkıp “CHP’de hiçbir arkadaşım bunu yapmaz, CHP’ye Genel Başkan olmak için Külliye’den icazet istemez, bizim partimizde genel başkanlık yarışı için tüm zeminler açıktır. Ben bu partinin lideri olarak bunu hiçbir CHP’liye yakıştırmam” dese büyürdü.
3- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vurmak için hazırlanan komplo, döndü bumerang gibi CHP’yi vurdu.
4- Talat Atilla, süper kulis haberleri verebilen bir gazeteci olabilecekken kendini komplonun merkezindeki gazeteci pozisyonuna düşürdü.
5- Bu olay, gazeteci komplo kurar mı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Gazeteci komplo da kurmaz, komplonun içinde de yer almaz. Sadece haber verir.
6- Sözcü gazetesi başta olmak üzere basın büyük bir itibar kaybına uğradı. Bir kez daha bu işi namusuyla yapan gerçek gazetecilerle, operasyonel gazetecilik arasındaki fark ortaya çıkmış oldu.
7- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suskun kalarak bu işi geçiştiremez. Top artık Kılıçdaroğlu’nda.
Tüm bu yazının sonunda ünlü MİT’çi Mahir Kaynak’ın sorusunu soralım: Bu iş kime yaradı? Kılıçdaroğlu ve İnce’ye yaramadığına göre geriye Ekrem İmamoğlu kalıyor. Herkes yıpranırken, yıpranmayan tek isim İmamoğlu oldu. Bir el Ekrem İmamoğlu’nun önünü açıyor olmasın?
Bu iş kime yaradı?
İçinde Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Talat Atilla, Kemal Kılıçdaroğlu ve Rahmi Turan geçmeyen yazı yazmak imkânsız hale geldi.
Her şey Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan’ın 20 Kasım tarihinde yazdığı “Müthiş bir haber” başlıklı yazısı ile başladı. Rahmi Turan yazısına, “Saray’a yakın olan haber kaynağım” diye giriş yapmıştı. Yetinmemiş, bir de kaynağının “Yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil” dediğini aktarmıştı.
Duayen gazeteci,9 Kasım akşamı bir CHP’linin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Külliye’ye gittiğini, bilinmeyen plakalı bir araçla girişine izin verildiğini, CHP’linin Erdoğan’la bir süre sohbet ettikten sonra değişik plakalı bir araçla ayrıldığını yazdı. Ama işin püf noktası orası değildi. Erdoğan’ın görüştüğü CHP’liye “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” demesiydi. Ayrıca CHP’li “Engellerim var” deyince Erdoğan’ın, “Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum” diye açık çek vermesiydi. Rahmi Turan bir gün sonra ise işin tadını çıkardı. Yazısının büyük bir ses getirdiğini, Saray’daki kaynağına dönüp tekrar sorduğunu, onun da yüzde yüz doğru dediğini hatta Saray’daki kaynağının işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu yazdı. Öyle ki, Erdoğan’ın “Haber doğrudur. Kamuoyunun bilmesinde yarar var” diyerek, kendisiyle görüşen ismi açıklayabileceği noktasına kadar götürdü. Kulis haberciliğinin zirvesiydi. Kulis yazıları yazan biri olarak, o an şapka çıkardım. Rahmi Turan, sadece ne konuşulduğunu yazmıyor, Cumhurbaşkanı’nın ne konuşacağından bile haberi var, dedim. Duayen gazeteci böyle olunuyor herhalde! O nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “İddialar gerçekdışı, hayal ürünüdür” diye açıklama yapmasına şaşırdım. Fahrettin Altun, Trump’la görüşmeye girebiliyor ama Rahmi Turan’ın kaynağının Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında içeri alınmıyor olabilir, diye düşündüm! Aaa bir de ne göreyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?” diye meydan okumaz mı? İş ondan sonra çorap söküğü gibi geldi.
KILIÇDAROĞLU GÜÇ KATTI
Öyle bir gazetecilik rezaleti ile karşı karşıyayız ki nasıl anlatacağım bilemedim.. Aslında ı karşıyayız ki nasıl anlatacağımı bilemedim. Aslında Rahmi Turan’ın yazdıklarına değer kazandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FOX TV’deki “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” sözleri oldu. Erdoğan’ı öfkelendiren de oydu.
YALAN RÜZGÂRI
Bir dönemler ‘Yalan Rüzgârı’ diye bir dizi vardı. Bu iş, Yalan Rüzgârı’nın bile pabucunu dama attı.
Rahmi Turan sonunda Külliye’ye giden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı, ardından da kaynağını verdi: Gazeteci Talat Atilla. Hani Külliye’deydi kaynağı? Hani işten atılma korkusu yaşıyordu, hani yüzde yüz doğruydu? Hani Cumhurbaşkanı o ismi açıklayabilirdi, hani iddiaların odağındaki kişiyi aramış ama ulaşamamıştı? Ortaya çıktı ki Rahmi Turan, Muharrem İnce’yi hiç aramamış. O bitti, bu kez sahneye Talat Atilla çıktı. Külliye’ye girdiği ve çıktığını iddia ettiği araçların plakasını yayınladı. Fahrettin Altun, bu plakalı araçların Külliye’ye girip çıkmadığını, daha da önemlisi trafikte kayıtlı bu tür plakaların olmadığını açıkladı.
Talat Atilla ayrıca haberi daha önce Uğur Dündar’a da servis ettiğini açıkladı. Gazeteci haberi yazmak için alır, başkalarına servis etmez ki? Hatta gazeteci birbirinden haber gizler. Bir de Kılıçdaroğlu’na
doğrulattığını iddia etti. Bir de Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na “Mühlet veriyorum Kılıçdaroğlu, sen açıkla yoksa ben açıklarım” diye meydan okumaz mı? Kılıçdaroğlu ile son yedi yıldır görüşmedikleri gibi bu haberden dolayı arayıp teyit ettirmesi söz konusu değil.
Kılıçdaroğlu, FOX TV’de yayından çıktıktan sonra İnce arıyor, “Sayın Genel Başkan, benim ismim ortalarda geziyor. Üst perdeden açıklama yapmak istiyorum. Bir ziyaretinize gelip bir fotoğraf verelim” diyor. İddiayı ortaya atan Turan’ın kaynağını açıklamaya zorlanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu, gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanamayacağını söylüyor. “Cumhurbaşkanlığı makamı açıklasın. Ne yapacak bekleyelim” diyor. İnce, görüşmek isteğini ve birlikte fotoğraf verme önerisini tekrarlıyor. CHP Lideri de “Tamam, tamam. Ben seni yakında çağıracağım. Görüşürüz” diye karşılık veriyor.
Muharrem İnce, “Bu iddiayı kanıtlasınlar kendimi Taksim Meydanı’nda asarım” diyerek kendisine kurulmak istenen kumpasa karşı meydan okudu. Dün de Yalova’daki köyünde bir basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Merkezi’nde kendisine bir tezgâh düzenlendiğini iddia etti. Adres olarak CHP Genel Merkezi’ni gösterdi.
CAN ALICI NOKTALAR
1- Muharrem İnce dünkü basın toplantısıyla genel başkan adaylık yarışını başlatmış oldu. Şimdiye kadar İnce için genel başkanlık mücadelesi konusu olan bu iş bu olaydan sonra bir haysiyet mücadelesine dönüştü.
2- En güçlü olduğu dönemde kurultaya giden Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında hatta o yayına kalmadan önce çıkıp “CHP’de hiçbir arkadaşım bunu yapmaz, CHP’ye Genel Başkan olmak için Külliye’den icazet istemez, bizim partimizde genel başkanlık yarışı için tüm zeminler açıktır. Ben bu partinin lideri olarak bunu hiçbir CHP’liye yakıştırmam” dese büyürdü.
3- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vurmak için hazırlanan komplo, döndü bumerang gibi CHP’yi vurdu.
4- Talat Atilla, süper kulis haberleri verebilen bir gazeteci olabilecekken kendini komplonun merkezindeki gazeteci pozisyonuna düşürdü.
5- Bu olay, gazeteci komplo kurar mı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Gazeteci komplo da kurmaz, komplonun içinde de yer almaz. Sadece haber verir.
6- Sözcü gazetesi başta olmak üzere basın büyük bir itibar kaybına uğradı. Bir kez daha bu işi namusuyla yapan gerçek gazetecilerle, operasyonel gazetecilik arasındaki fark ortaya çıkmış oldu.
7- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suskun kalarak bu işi geçiştiremez. Top artık Kılıçdaroğlu’nda.
Tüm bu yazının sonunda ünlü MİT’çi Mahir Kaynak’ın sorusunu soralım: Bu iş kime yaradı? Kılıçdaroğlu ve İnce’ye yaramadığına göre geriye Ekrem İmamoğlu kalıyor. Herkes yıpranırken, yıpranmayan tek isim İmamoğlu oldu. Bir el Ekrem İmamoğlu’nun önünü açıyor olmasın?