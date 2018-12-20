Binali Yıldırım’ın adaylığında bir sorun mu var?

ADAYLAR açıklanıyor, kulisler kaynıyor. Ankara’da dedikodudan geçilmiyor. Son 48 saattir AK Parti’nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başkan adaylarıyla ilgili bir söylenti dolaşıyor.
Biri, Meclis Başkanı Binali Yıldırım yerine başka bir isim konuşulmaya başlandığı şeklindeydi. Hatta THY’nin, dünya çapında bir marka olmasında çok büyük katkısı olan İlker Aycı ismi gündeme getirilmişti.
Ankara’da ise Mehmet Özhaseki’nin adaylığından memnun olunmadığı yönünde söylentiler yayılıyordu.
AK Parti yöneticileriyle konuştum. Doğrudan muhataplarına ulaşıp işin aslını öğrenmeye çalıştım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile konuştum. “Her ikisi de yalan, her ikisi de çirkinlik” dedi. Ses tonu biraz kızgındı. Özhaseki hem ittifak görüşmelerini yürütüyor, hem belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışıyor, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı. 24 saatini üçe bölmüş durumda. Ama her gün mutlaka Ankara ile ilgili bir çalışmaya katılıyor. Şehir plancılarından, mimarlardan, kültür ve sanat adamlarından oluşturduğu ekip ise Ankara’yla ilgili projeler üzerinde çalışıyor. Özhaseki, yılbaşından önce aday tespitinin tamamlanacağını söyledi. “Yılbaşında Ankara için hazırladığımız projeleri açıklayacağım. Sürpriz projelerimiz var. Ben mütevazı bir adamım, ama geçmişte hem büyükşehir belediye başkanlığı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış biri olarak bu konuda mütevazı olmayacağım. Bu projeleri en iyi ben yaparım” dedi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN DESTEĞİ
Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı bir anda gelişmiş değil. Arkasında bir başarı hikâyesi yatıyor. Ayrıca Özhaseki, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yerel seçimlerin sonrasına dönük projeler sundu. Erdoğan, her defasında onları sonraya bıraktı. Çünkü başından beri Erdoğan’ın kafasında Ankara için Özhaseki vardı. O nedenle hiç tereddüt etmeden adaylığını ilan etti. Ayrıca AK Parti MYK toplantısında ve MKYK’da yapılan oylamalarda Özhaseki’ye tam destek çıktı. Temayül yoklamasında birinci sırada geldiği gibi... Mehmet Özhaseki iş insanı. “Kavganın, gerilimin değil; projelerin konuşulacağı bir seçim kampanyası yürüteceğim” dedi.
Özhaseki’ye Erdoğan’ın desteği tam. Ayrıca bir ara git-gel yaşayan MHP ile ittifakın tekrar sağlanmasındaki katkısından dolayı Bahçeli’nin de değer verdiği bir isim.
BİNALİ YILDIRIM KESİNLEŞTİ
Mehmet Özhaseki’ye Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili söylentileri sordum. “Yalan” dedi. “Binali Yıldırım ismi kesinleşti. Yılbaşından sonra İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir programla açıklanacak” diye konuştu. Binali Yıldırım’ın adaylığıyla birlikte AK Parti, İstanbul’da moral üstünlük kazandı. Ayrıca çok başarılı bir isim olan İlker Aycı’nın Türk Hava Yolları’nda yapacağı daha çok önemli işler var. Aycı’nın da bu söylentilerden haberi olduğunu sanmıyorum.
CHP’DE SIRADA İZMİR VAR
CHP’de ise İstanbul ve Ankara tartışmaları bitti, şimdi gündemde İzmir var. Kılıçdaroğlu, İzmir için şimdiye kadar en ufak bir sinyal vermedi. Her an bir sürpriz gelebilir.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu dün Ankara’daydı. Anıtkabir’i ziyaret etti. İmamoğlu için İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bir tanıtım toplantısı düzenlenecek.
CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mansur Yavaş, dün CHP Genel Merkezi’ndeydi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dedi. Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını kabul etmemesi nedeniyle aralarının limoni olduğu söyleniyordu. O nedenle Akşener’in arayıp tebrik etmesi ittifak ruhu açısından önemliydi.
Çünkü liderler çatıda ittifakı kurdu. Şimdi asıl soru şu: Liderlerin tavanda kurduğu ittifak, tabanda da aynı şekilde sağlanacak mı? Kılıçdaroğlu ve Akşener’in anlaştığı adaya CHP ve İYİ Parti seçmeni oy verecek mi? Erdoğan ile Bahçeli’nin belirlediği ismi AK Parti ve MHP tabanı destekleyecek mi? Seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte bunu daha net bir şekilde göreceğiz.
Binali Yıldırım’ın adaylığında bir sorun mu var?
ADAYLAR açıklanıyor, kulisler kaynıyor. Ankara’da dedikodudan geçilmiyor. Son 48 saattir AK Parti’nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başkan adaylarıyla ilgili bir söylenti dolaşıyor.
Biri, Meclis Başkanı Binali Yıldırım yerine başka bir isim konuşulmaya başlandığı şeklindeydi. Hatta THY’nin, dünya çapında bir marka olmasında çok büyük katkısı olan İlker Aycı ismi gündeme getirilmişti.
Ankara’da ise Mehmet Özhaseki’nin adaylığından memnun olunmadığı yönünde söylentiler yayılıyordu.
AK Parti yöneticileriyle konuştum. Doğrudan muhataplarına ulaşıp işin aslını öğrenmeye çalıştım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile konuştum. “Her ikisi de yalan, her ikisi de çirkinlik” dedi. Ses tonu biraz kızgındı. Özhaseki hem ittifak görüşmelerini yürütüyor, hem belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışıyor, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı. 24 saatini üçe bölmüş durumda. Ama her gün mutlaka Ankara ile ilgili bir çalışmaya katılıyor. Şehir plancılarından, mimarlardan, kültür ve sanat adamlarından oluşturduğu ekip ise Ankara’yla ilgili projeler üzerinde çalışıyor. Özhaseki, yılbaşından önce aday tespitinin tamamlanacağını söyledi. “Yılbaşında Ankara için hazırladığımız projeleri açıklayacağım. Sürpriz projelerimiz var. Ben mütevazı bir adamım, ama geçmişte hem büyükşehir belediye başkanlığı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış biri olarak bu konuda mütevazı olmayacağım. Bu projeleri en iyi ben yaparım” dedi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN DESTEĞİ
Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı bir anda gelişmiş değil. Arkasında bir başarı hikâyesi yatıyor. Ayrıca Özhaseki, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yerel seçimlerin sonrasına dönük projeler sundu. Erdoğan, her defasında onları sonraya bıraktı. Çünkü başından beri Erdoğan’ın kafasında Ankara için Özhaseki vardı. O nedenle hiç tereddüt etmeden adaylığını ilan etti. Ayrıca AK Parti MYK toplantısında ve MKYK’da yapılan oylamalarda Özhaseki’ye tam destek çıktı. Temayül yoklamasında birinci sırada geldiği gibi... Mehmet Özhaseki iş insanı. “Kavganın, gerilimin değil; projelerin konuşulacağı bir seçim kampanyası yürüteceğim” dedi.
Özhaseki’ye Erdoğan’ın desteği tam. Ayrıca bir ara git-gel yaşayan MHP ile ittifakın tekrar sağlanmasındaki katkısından dolayı Bahçeli’nin de değer verdiği bir isim.
BİNALİ YILDIRIM KESİNLEŞTİ
Mehmet Özhaseki’ye Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili söylentileri sordum. “Yalan” dedi. “Binali Yıldırım ismi kesinleşti. Yılbaşından sonra İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir programla açıklanacak” diye konuştu. Binali Yıldırım’ın adaylığıyla birlikte AK Parti, İstanbul’da moral üstünlük kazandı. Ayrıca çok başarılı bir isim olan İlker Aycı’nın Türk Hava Yolları’nda yapacağı daha çok önemli işler var. Aycı’nın da bu söylentilerden haberi olduğunu sanmıyorum.
CHP’DE SIRADA İZMİR VAR
CHP’de ise İstanbul ve Ankara tartışmaları bitti, şimdi gündemde İzmir var. Kılıçdaroğlu, İzmir için şimdiye kadar en ufak bir sinyal vermedi. Her an bir sürpriz gelebilir.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu dün Ankara’daydı. Anıtkabir’i ziyaret etti. İmamoğlu için İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bir tanıtım toplantısı düzenlenecek.
CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mansur Yavaş, dün CHP Genel Merkezi’ndeydi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dedi. Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını kabul etmemesi nedeniyle aralarının limoni olduğu söyleniyordu. O nedenle Akşener’in arayıp tebrik etmesi ittifak ruhu açısından önemliydi.
Çünkü liderler çatıda ittifakı kurdu. Şimdi asıl soru şu: Liderlerin tavanda kurduğu ittifak, tabanda da aynı şekilde sağlanacak mı? Kılıçdaroğlu ve Akşener’in anlaştığı adaya CHP ve İYİ Parti seçmeni oy verecek mi? Erdoğan ile Bahçeli’nin belirlediği ismi AK Parti ve MHP tabanı destekleyecek mi? Seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte bunu daha net bir şekilde göreceğiz.