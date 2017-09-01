Başbakan’la MİT Müsteşarı 29 kez görüştü

“Başbakan-MİT İlişkisi”yle ilgili bölümde ise, “Zaten Başbakan’ın haftalık programları incelendiğinde MİT Müsteşarı ile haftalık olağan görüşme yer almıyordu. Güvenlik zirveleri ve MGK toplantıları dışında her hafta perşembe günü MİT Müsteşarı ile Başbakan’ın haftalık olağan görüşmeleri uzun süredir yapılmıyor. 15 Temmuz’dan bu yana haftalık olağan görüşme kapsamında bir ya da iki defa görüştüler” demiştim.

Bu satırları yazmadan önce Başbakan Binali Yıldırım’ın basına açık olan günlük programlarını inceledim. Başbakan, MİT Müsteşarı ile yaptığı haftalık görüşmelerin basına açık programda yer almasını istememiş. Ben ise görüşmelerin yapılıp yapılmadığını ancak basına açıklanan program üzerinden kontrol etme imkânına sahibim. Başbakanlık kaynaklarının geriye dönük olarak yaptığı çalışmaya göre; Binali Yıldırım, 9 Haziran 2016-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında MİT Müsteşarı ile 29 görüşme yapmış. Bunların 19’u haftalık olağan görüşme, 10’u ise heyet kabulü ya da resmi temaslar çerçevesinde gerçekleşmiş. Başbakan Binali Yıldırım ile MİT Müsteşarı gerektiği hallerde bir araya gelmişler. Bu durumda benim ‘15 Temmuz’dan bu yana MGK toplantıları ve güvenlik zirveleri dışında bir ya da iki kez görüştüler’ şeklindeki değerlendirmem eksik kalıyor.

İLK GÖRÜŞME

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan kongre ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık görevini üstlenen Binali Yıldırım, 2016 yılı Haziran ayında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 4 kez kabul etmiş. Bunlar; 9 Haziran, 16 Haziran, 23 Haziran ve 30 Haziran tarihleri.

Temmuz ayında ise 11 ve 14 Temmuz olmak üzere iki görüşme görünüyor. Başbakan, haftalık olağan kabullerinden birini darbeden bir gün önce gerçekleştirmiş.

Başbakan’ın, “MİT Müsteşarı’nı aradım, ulaşamadım” dediği 15 Temmuz’dan sonraki ilk görüşmesi ise 4 Ağustos tarihinde yapılmış. Ağustos ayı içinde diğeri 11 Ağustos olmak üzere 2 görüşme yer alıyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM temasları kapsamında ABD’deki heyet listesinde yer alması nedeniyle eylül ayında haftalık olağan görüşmeler yapılmıyor. 20 Ekim ve 8 Aralık tarihleri dahil olmak üzere Başbakan, MİT Müsteşarı’nı 2016 yılının ikinci altı aylık diliminde 10 kez kabul ediyor. Bunların biri 11 Ekim, diğeri 7 Kasım tarihlerindeki ikisi özel güvenlik toplantısı şeklinde gerçekleşiyor.

2017’DE 17 GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 2017 yılında en son 9 Ağustos tarihinde olmak üzere 17 kez görüşüyorlar. Bunların bir kısmı haftalık olağan görüşme şeklinde gerçekleşiyor. Bunların arasında Irak brifingi, güvenlik toplantısı, İngiltere Başbakanı Theresa May’ın resmi ziyareti ve Başbakan’ın CIA Başkanı Pompeo’yu kabulü de yer alıyor.

Bu görüşmelere 2 ayda bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MGK toplantıları dahil değil.

MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanmasıyla yeni bir ilişki biçimi ortaya çıktı. Ama bu durum ülkenin güvenliğinin gerekli olduğu hallerde Başbakan ile MİT Müsteşarı’nın görüşmesine engel değil. Göreceğiz ki zaman zaman da bir araya gelecekler.