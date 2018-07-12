Bakanların ilk günü ve yeni model

YENİ dönemi parlamenter sistemin kodlarıyla değerlendirmek yanlış sonuçlara götürüyor.
Birilerinin muhalefet partilerini, “Parlamenter sistem artık geride kaldı. Uyanın başkanlık sistemine geçtik” diye uyarması gerekiyor.
Türk halkı 24 Haziran seçimleri ile 16 Nisan’da evet dediği başkanlık sisteminin arkasında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte ilk adım atıldı.
İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin kurulması oluşturdu. Yeni bakanlar hızlı bir giriş yaptılar. Uzun süren güven oylaması süreci kaldırıldığı için hemen kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. İlk iş olarak çalışacakları ekipleri belirliyorlar. Devir-teslim töreninin hemen ardından bakanlar, o gece brifing almaya başladılar.
Yeni bakanların önemli bir özelliği, genç, iyi eğitimli ve arkalarında başarı hikâyelerinin bulunmaları. Yani kendilerini alanlarında ispat etmiş isimler olmaları. Dün bazı bakanlarla konuşma imkânım oldu. Dün bir bugün iki ama özel sektörden gelen dinamizmi ve birikimlerini yönetime yansıtmaya başladılar. Şimdiye kadar ağır devlet kokan bakanlık koridorlarında hafiften özel sektör rüzgârları esmeye başladı.
YENİ DÖNEMİN KODLARI
Yeni dönemin kodlarını şöyle okumak mümkün.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’dan sonra çizdiği yol haritasında, “Terörle mücadele, dış politika ve ekonomi”yi yeni dönemin öncelikleri olarak belirlemişti. Bakanlar Kurulu’nun belirlenmesinde de tam ona uygun bir tercihte bulundu.
2- Terörle mücadelede başarılı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile önemli sınır ötesi operasyonlara imza atan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Milli Savunma Bakanı yaparak kabinede tuttu.
3- Dışişleri’nde başarılı bir performans ortaya koyan Mevlüt Çavuşoğlu ile yola devam dedi.
4- 24 Haziran seçimlerine ekonomi damga vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra yaptığı ilk değerlendirmede, “Ekonomi, ekonomi, ekonomi” demişti. Erdoğan ekonomide sadece ekibi değiştirmedi, zihniyet değişimine gidiyor. Yeni bir ekip, yeni bir ekonomi anlayışını temsil ediyor. Erdoğan, ekonomi yönetimini Berat Albayrak’a bırakarak, ayrıca bir güç aktarımı yaptı. Albayrak’la birlikte yeni bir ekip oluşturdu. İş dünyasında başarılı bir grafiğe sahip olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma Bakanlığı’nın belkemiğini oluşturan karayollarından gelen Mehmet Cahit Turan ve kabiliyetlerini yakından bildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den oluşan bir ekip kurdu. Orkestranın başında ise Berat Albayrak yer alıyor.
SİYASET DEĞİL
5- Devletin omurgasını oluşturan İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Ekonomi bakanlıkları siyasetten gelen isimlere bırakıldı.
6- Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ve 4 bakan dışındaki isimleri ise siyasetten seçmedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısını dahi siyaset yerine bürokrasiden seçmesiyle dikkati çekti. Siyaseti ben yaparım dedi.
Parlamenter sisteme özgü, Karadeniz, Güneydoğu, Ege ve Marmara gibi bölgesel ve etnik dağılımlara gerek duymadı. AK Parti iktidarının her döneminde bir bakanla temsil edilen Kocaeli, Kayseri, Konya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi il dengeleri gözetilmedi.
7- Yeni sisteme yeni isimlerle başlangıç yapmayı tercih etti. Bürokrasi ve iş dünyasından çözüm odaklı, yeni kuşak yöneticileri profiline sahip isimleri bakan yaparak başkanlık kabinesini yeni sisteme göre oluşturdu.
Yeni sistemde iki kritik nokta bulunuyor.
1- Yeni hükümetin özellikle de bürokrasi ve iş dünyasından gelen yeni bakanların siyasetle kuracakları ilişkileri önemli olacak. Yeni bakanların AK Parti Genel Merkezi ve Meclis’le ilişki biçimlerini tanımlamaları gerekiyor.
2- Bakanlar Kurulu, 5 ofis ve 9 kuruldan oluşan üçlü sistem ise yürütmede yeni bir dengeyi kurmayı zorunlu kılıyor.
Erdoğan, yeni döneme yeni bir yönetim modeli ortaya koydu.
Bakanların ilk günü ve yeni model
YENİ dönemi parlamenter sistemin kodlarıyla değerlendirmek yanlış sonuçlara götürüyor.
Birilerinin muhalefet partilerini, “Parlamenter sistem artık geride kaldı. Uyanın başkanlık sistemine geçtik” diye uyarması gerekiyor.
Türk halkı 24 Haziran seçimleri ile 16 Nisan’da evet dediği başkanlık sisteminin arkasında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte ilk adım atıldı.
İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin kurulması oluşturdu. Yeni bakanlar hızlı bir giriş yaptılar. Uzun süren güven oylaması süreci kaldırıldığı için hemen kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. İlk iş olarak çalışacakları ekipleri belirliyorlar. Devir-teslim töreninin hemen ardından bakanlar, o gece brifing almaya başladılar.
Yeni bakanların önemli bir özelliği, genç, iyi eğitimli ve arkalarında başarı hikâyelerinin bulunmaları. Yani kendilerini alanlarında ispat etmiş isimler olmaları. Dün bazı bakanlarla konuşma imkânım oldu. Dün bir bugün iki ama özel sektörden gelen dinamizmi ve birikimlerini yönetime yansıtmaya başladılar. Şimdiye kadar ağır devlet kokan bakanlık koridorlarında hafiften özel sektör rüzgârları esmeye başladı.
YENİ DÖNEMİN KODLARI
Yeni dönemin kodlarını şöyle okumak mümkün.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’dan sonra çizdiği yol haritasında, “Terörle mücadele, dış politika ve ekonomi”yi yeni dönemin öncelikleri olarak belirlemişti. Bakanlar Kurulu’nun belirlenmesinde de tam ona uygun bir tercihte bulundu.
2- Terörle mücadelede başarılı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile önemli sınır ötesi operasyonlara imza atan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Milli Savunma Bakanı yaparak kabinede tuttu.
3- Dışişleri’nde başarılı bir performans ortaya koyan Mevlüt Çavuşoğlu ile yola devam dedi.
4- 24 Haziran seçimlerine ekonomi damga vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra yaptığı ilk değerlendirmede, “Ekonomi, ekonomi, ekonomi” demişti. Erdoğan ekonomide sadece ekibi değiştirmedi, zihniyet değişimine gidiyor. Yeni bir ekip, yeni bir ekonomi anlayışını temsil ediyor. Erdoğan, ekonomi yönetimini Berat Albayrak’a bırakarak, ayrıca bir güç aktarımı yaptı. Albayrak’la birlikte yeni bir ekip oluşturdu. İş dünyasında başarılı bir grafiğe sahip olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma Bakanlığı’nın belkemiğini oluşturan karayollarından gelen Mehmet Cahit Turan ve kabiliyetlerini yakından bildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den oluşan bir ekip kurdu. Orkestranın başında ise Berat Albayrak yer alıyor.
SİYASET DEĞİL
5- Devletin omurgasını oluşturan İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Ekonomi bakanlıkları siyasetten gelen isimlere bırakıldı.
6- Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ve 4 bakan dışındaki isimleri ise siyasetten seçmedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısını dahi siyaset yerine bürokrasiden seçmesiyle dikkati çekti. Siyaseti ben yaparım dedi.
Parlamenter sisteme özgü, Karadeniz, Güneydoğu, Ege ve Marmara gibi bölgesel ve etnik dağılımlara gerek duymadı. AK Parti iktidarının her döneminde bir bakanla temsil edilen Kocaeli, Kayseri, Konya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi il dengeleri gözetilmedi.
7- Yeni sisteme yeni isimlerle başlangıç yapmayı tercih etti. Bürokrasi ve iş dünyasından çözüm odaklı, yeni kuşak yöneticileri profiline sahip isimleri bakan yaparak başkanlık kabinesini yeni sisteme göre oluşturdu.
Yeni sistemde iki kritik nokta bulunuyor.
1- Yeni hükümetin özellikle de bürokrasi ve iş dünyasından gelen yeni bakanların siyasetle kuracakları ilişkileri önemli olacak. Yeni bakanların AK Parti Genel Merkezi ve Meclis’le ilişki biçimlerini tanımlamaları gerekiyor.
2- Bakanlar Kurulu, 5 ofis ve 9 kuruldan oluşan üçlü sistem ise yürütmede yeni bir dengeyi kurmayı zorunlu kılıyor.
Erdoğan, yeni döneme yeni bir yönetim modeli ortaya koydu.