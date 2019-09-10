Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle ilgili AK Parti MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini aldı.
Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor.
Sistem üzerinde yapılan değerlendirmelerde ise problemlerin yüzde 20’sinin sistemden, kalan yüzde 80’inin ise uygulamadan kaynaklığı sonucuna varıldı. Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı. Sadece operasyonel düzenlemeler olacak.
1- Partili cumhurbaşkanlığı devam edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık görevlerini üstlendi. Erdoğan partinin kurucu lideriydi. En önemli hedefi ise parti genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığını birlikte yürütmekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemi önerisi bu fırsatı sundu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki tartışmaları izliyorum. Erdoğan’ın bu sistemden en büyük beklentisi partisinin başında olmasıydı. Demem o ki, partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın kırmızı çizgisi.
2- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aranan yüzde 50 artı bir, aynı zamanda sistemin en hayati noktasını oluşturuyor. Yüzde 50 artı bir oya mecbur bırakan bir sistem... İttifakları zorunlu hale getiren bu sistem değişmiyor, devam ediyor.
YENİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARI
Peki hiçbir şey değişmeyecek mi? Operasyonel bazı düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılması düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yerinde kalacağı söyleniyor. Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlayacak bir cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinde duruluyor.
Dikkat ederseniz sadece “yardımcı” demedim. Çünkü bir model üzerinde çalışıyor. Görev alanları gereği işbirliği içinde olması gereken bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayacak cumhurbaşkanı yardımcıları.
Ekonomi, ticaret ve sanayi gibi birbiriyle bağlantılı bakanlıklarla bir cumhurbaşkanı yardımcısının ilgili olması; dışişleri, milli savunma ve içişleri gibi güvenlikle ilgili bakanlıkların koordinasyonundan ayrı bir cumhurbaşkanı yardımcısının sorumlu olması gibi.
İki ya da üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor.
2- Bir de milletvekilleri ile bakanlar arasındaki koordinasyon sorunu var. Parlamento ile hükümet arasındaki kopukluğu gidermek için düzenleme yapılıyor.
Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantıda AK Parti milletvekilleri bakanlara ulaşamamaktan şikâyetçi olmuşlardı. Kars milletvekili Yunus Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük” demişti.
Her hafta bir bakan Meclis’te bulunacak. Ayrıca bir cumhurbaşkanı yardımcısı hükümetle parlamento arasındaki koordinasyonu sağlayacak.
BİNALİ YILDIRIM’A YENİ GÖREV
Binali Yıldırım’ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım’ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tuttuğu başarılı bakanlardan.
Gözler AK Parti’yle ilgili gelişmelere çevrilince, yeni partilere olan ilgide bir azalma dikkat çekiyor. Bu konjonktürel olabilir.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’ya tebligatlar ulaşmaya başladı. Dört isim toplanıp, nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyecekler. Abdullah Gül ve Ali Babacan cephesinde ise sessiz ve derinden bir çalışma yürüyor. Bürokrasiyle ilgili çalışmaları eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ile eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir’in yürüttüğü ifade ediliyor.
MEHMET ŞİMŞEK NE YAPIYOR?
Yeni partide olanlar var, bir de ismi ısrarla yeni partiye monte edilmeye çalışılanlar var. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gibi. Ali Babacan ekonomi yönetimindeki başarılarıyla ön-
plana çıkan bir isim. Birileri onun yanına bir de Mehmet Şimşek ismini yerleştirmeye çalışıyor. Babacan ve Şimşek isminin yan yana gelmesinin yeni partiye önemli bir ağırlık kazandıracağına kuşku yok. Ancak Mehmet Şimşek’in Katar başta olmak üzere birkaç ülkenin fonlarını yönettiği biliniyor.
Şimşek’in en az bir buçuk yıl süreyle Londra, New York, Berlin, Doha merkezli uluslararası anlaşmaları olduğu biliniyor. O nedenle yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler arasında değil. İleride ne olur bilemem ama aktif siyasetin bir süre gündeminde olmadığı söyleniyor. Ailesi Ankara’da olduğu için bir ayağı Türkiye’de ama en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Oldukça verimli geçen görüşmeden sonra Erdoğan, Mehmet Şimşek’i “Tekrar bir araya geliriz” sözleriyle uğurlamıştı.
Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle ilgili AK Parti MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini aldı.
Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor.
Sistem üzerinde yapılan değerlendirmelerde ise problemlerin yüzde 20’sinin sistemden, kalan yüzde 80’inin ise uygulamadan kaynaklığı sonucuna varıldı. Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı. Sadece operasyonel düzenlemeler olacak.
1- Partili cumhurbaşkanlığı devam edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık görevlerini üstlendi. Erdoğan partinin kurucu lideriydi. En önemli hedefi ise parti genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığını birlikte yürütmekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemi önerisi bu fırsatı sundu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki tartışmaları izliyorum. Erdoğan’ın bu sistemden en büyük beklentisi partisinin başında olmasıydı. Demem o ki, partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın kırmızı çizgisi.
2- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aranan yüzde 50 artı bir, aynı zamanda sistemin en hayati noktasını oluşturuyor. Yüzde 50 artı bir oya mecbur bırakan bir sistem... İttifakları zorunlu hale getiren bu sistem değişmiyor, devam ediyor.
YENİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARI
Peki hiçbir şey değişmeyecek mi? Operasyonel bazı düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılması düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yerinde kalacağı söyleniyor. Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlayacak bir cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinde duruluyor.
Dikkat ederseniz sadece “yardımcı” demedim. Çünkü bir model üzerinde çalışıyor. Görev alanları gereği işbirliği içinde olması gereken bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayacak cumhurbaşkanı yardımcıları.
Ekonomi, ticaret ve sanayi gibi birbiriyle bağlantılı bakanlıklarla bir cumhurbaşkanı yardımcısının ilgili olması; dışişleri, milli savunma ve içişleri gibi güvenlikle ilgili bakanlıkların koordinasyonundan ayrı bir cumhurbaşkanı yardımcısının sorumlu olması gibi.
İki ya da üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor.
2- Bir de milletvekilleri ile bakanlar arasındaki koordinasyon sorunu var. Parlamento ile hükümet arasındaki kopukluğu gidermek için düzenleme yapılıyor.
Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantıda AK Parti milletvekilleri bakanlara ulaşamamaktan şikâyetçi olmuşlardı. Kars milletvekili Yunus Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük” demişti.
Her hafta bir bakan Meclis’te bulunacak. Ayrıca bir cumhurbaşkanı yardımcısı hükümetle parlamento arasındaki koordinasyonu sağlayacak.
BİNALİ YILDIRIM’A YENİ GÖREV
Binali Yıldırım’ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım’ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tuttuğu başarılı bakanlardan.
Gözler AK Parti’yle ilgili gelişmelere çevrilince, yeni partilere olan ilgide bir azalma dikkat çekiyor. Bu konjonktürel olabilir.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’ya tebligatlar ulaşmaya başladı. Dört isim toplanıp, nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyecekler. Abdullah Gül ve Ali Babacan cephesinde ise sessiz ve derinden bir çalışma yürüyor. Bürokrasiyle ilgili çalışmaları eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ile eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir’in yürüttüğü ifade ediliyor.
MEHMET ŞİMŞEK NE YAPIYOR?
Yeni partide olanlar var, bir de ismi ısrarla yeni partiye monte edilmeye çalışılanlar var. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gibi. Ali Babacan ekonomi yönetimindeki başarılarıyla ön-
plana çıkan bir isim. Birileri onun yanına bir de Mehmet Şimşek ismini yerleştirmeye çalışıyor. Babacan ve Şimşek isminin yan yana gelmesinin yeni partiye önemli bir ağırlık kazandıracağına kuşku yok. Ancak Mehmet Şimşek’in Katar başta olmak üzere birkaç ülkenin fonlarını yönettiği biliniyor.
Şimşek’in en az bir buçuk yıl süreyle Londra, New York, Berlin, Doha merkezli uluslararası anlaşmaları olduğu biliniyor. O nedenle yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler arasında değil. İleride ne olur bilemem ama aktif siyasetin bir süre gündeminde olmadığı söyleniyor. Ailesi Ankara’da olduğu için bir ayağı Türkiye’de ama en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Oldukça verimli geçen görüşmeden sonra Erdoğan, Mehmet Şimşek’i “Tekrar bir araya geliriz” sözleriyle uğurlamıştı.