Bağdadi öldürüldü sırada kim var?

DÜN saat 16.20’de ABD Başkanı Trump, kameraların karşısına geçip DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıkladı.
2 Mayıs 2011 tarihinde Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğünü ilan etmişti. Ladin, İslamabad yakınlarındaki Abhottabad’da öldürüldükten sonra ayağına taş bağlanıp okyanusun dibine yollanmıştı. Ladin’i öldürüp El Kaide’yi gerileten ABD, sahaya IŞİD’i sürdü. Trump, 11.08.2016’da Florida’daki seçim kampanyası sırasında, “IŞİD’i Obama kurdu, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı” demişti. Bağdadi’nin öldürülmesiyle birlikte DEAŞ, misyonunu tamamlamış oldu. Şimdi sırada kim var? Sahneye ABD yapımı hangi örgüt sürülecek? Usame Bin Ladin’in üstü çizildiğinde yerine Bağdadi hazırlanmıştı. Bağdadi, 2004-2006 yılları arasında Basra’da ABD’nin kontrolündeki Bucca kampında “imtiyazlı mahkûm” muamelesini görüyordu. Bağdadi, DEAŞ’ın, temelini ABD’nin Bucca kampında atmıştı.
Bağdadi’nin öldürüldüğü daha önce de açıklanmış ancak doğru çıkmamıştı. Bu kez operasyon pazar gecesi yapılmasına rağmen Trump, açıklamayı 16.20’de yaptı. Çünkü o sürede Bağdadi’nin DNA testi yapıldı. Zaten Trump da “DNA testine göre öldürüldüğü tespit edildi” dedi.
Trump, Bağdadi’ye yönelik operasyonun detaylarını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi Bağdadi’nin öldürülmesi terörle mücadelede bir dönüm noktası. Liderini kaybeden DEAŞ’ın yaşaması zor. Trump da ifade etti. Bağdadi’nin yerine kimin geçeceğini ABD de biliyormuş. Belli ki birileri yedekte tutuluyor.
OPERASYONUN DETAYLARI
Trump, operasyona 2 hafta önce karar verildiğini söyledi. Ancak Bağdadi sık sık yer değiştirdiği için bu mümkün olmamış. Son olarak bulunduğu yer tespit edilince operasyonun düğmesine basılmış. Trump, “Operasyonu bir film izler gibi seyrettik” dedi. Suriye’nin İdlib kentindeki operasyon Washington’dan canlı yayınla izlenmiş. Operasyona 8 helikopter katılmış. ABD özel kuvvetlerini taşıyan helikopterler 1 saat 10 dakikalık uçuştan sonra Bağdadi’nin saklandığı yere ulaşmış. Trump, “Köpeklerimiz yerini bulduğunda tünelin ucuna ulaşmıştı. Üzerindeki yeleği patlatarak kendini ve üç çocuğunu öldürdü” dedi. Bağdadi’nin bir kahraman gibi ölmediğini özellikle vurguladı. “Ağlıyordu, korkmuş ve aklını kaçırmış gibi hareket ediyordu. Ağlayarak, çırpınarak bir korkak gibi öldü” diyerek Bağdadi’nin ölümü üzerinden DEAŞ’ın yeni bir kahramanlık hikâyesi oluşturmasına izin vermedi. Amerikan halkının hoşuna gidecek cümleleri özenle seçti. “O bir kahraman gibi ölmedi, korkakça öldü” diye konuştu. Trump, Amerikan halkının kahramanlık duygularına hitap etti. Öyle ki, “Tünele girdiğimizde köpeğimiz yaralandı, can kaybı vermedik” dedi. Köpekle Bağdadi ismini özellikle yan yana getirdi. “Amerika bir operasyon yaparsa böyle yapar, tek bir can kaybı vermeden DEAŞ liderini etkisiz hale getirir ama sadece bir köpeği yaralanır” izlenimi vermeye çalıştı.
BAĞDADİ OPERASYONUNDA TÜRKİYE ETKİSİ
Trump, operasyona verdikleri destekten dolayı Rusya, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti. ABD başkanının özellikle Türkiye’ye defalarca teşekkür etmesi dikkat çekiciydi. DEAŞ liderinin ortadan kaldırıldığı operasyonda ABD’den sonra Türkiye’nin önemli bir rol oynaması kamu diplomasisi açısından bize büyük bir fırsat sunuyor. Trump, “Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi” dedi. Bağdadi’nin yerinin belirlenmesinde Türkiye’nin bir desteği oldu mu? Onu henüz netleştiremedim. İstihbarat desteğinin gitmediği söyleniyor. ABD operasyon öncesinde Türkiye’yi bilgilendirmiş ve hava sahasını kullanmak için izin istemiş, hava sahası kullandırılmış ve operasyon sürecinde irtibat halinde kalınmış. Trump’ın, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Onların bölgesinden uçtuk” sözlerinden Türkiye’nin desteğinin sadece hava sahasıyla sınırlı olduğu sonucunu çıkarmadım. Ama şimdilik bu kadarla yetineyim.
Bağdadi’nin İdlib’de kaldığı evin aynı zamanda bir tünele çıktığı anlaşılıyor. Çünkü Amerikan operasyonu başlayınca Bağdadi, tünele kaçıyor. Yoğun ateş sonucunda ev yerle bir ediliyor. Ama Bağdadi henüz ele geçirilemiyor. Bağdadi sıkıştığı tünelde intihar yeleğinin pimini çekip kendini havaya uçuruyor. Öncü birliklerin miğferlerine yerleştirilen kameralarla bu görüntünün tespit edildiğini düşünüyorum. Ama ne zaman ortaya çıkar orasını bilemiyorum. Trump’ın seçim kampanyasının en kritik aşamasında servis edilebilir.
Çatışma bittikten sonra bazı helikopterler havalanıp yarım saat sonra geri dönüyorlar. Trump’ın “Laboratuvar ekipmanlarıyla gittiler” dediği adli tıp uzmanları, operasyon alanına getiriliyor, onlar da Bağdadi’nin parçalanmış cesedinin doku örneklerini topluyorlar.
Trump, Bağdadi’yi ortadan kaldırarak ABD’de azil tartışmalarını geride bıraktığı gibi, seçimlerde de önemli bir üstünlük elde etti. O şimdi ABD’lilerin bir bölümünün gözünde kahraman...
ABD, Rusya’ya karşı işbirliği yaptığı Usame Bin Ladin’i ayağına taş bağlayıp okyanusun dibine yolladı. Bağdadi’yi ise bir operasyonla ortadan kaldırdı. Bağdadi’ye söylüyorum, sözde general Mazlum sen anla. Öcalan’ı da bize ABD vermişti.
Bağdadi öldürüldü sırada kim var?
DÜN saat 16.20’de ABD Başkanı Trump, kameraların karşısına geçip DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıkladı.
2 Mayıs 2011 tarihinde Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğünü ilan etmişti. Ladin, İslamabad yakınlarındaki Abhottabad’da öldürüldükten sonra ayağına taş bağlanıp okyanusun dibine yollanmıştı. Ladin’i öldürüp El Kaide’yi gerileten ABD, sahaya IŞİD’i sürdü. Trump, 11.08.2016’da Florida’daki seçim kampanyası sırasında, “IŞİD’i Obama kurdu, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı” demişti. Bağdadi’nin öldürülmesiyle birlikte DEAŞ, misyonunu tamamlamış oldu. Şimdi sırada kim var? Sahneye ABD yapımı hangi örgüt sürülecek? Usame Bin Ladin’in üstü çizildiğinde yerine Bağdadi hazırlanmıştı. Bağdadi, 2004-2006 yılları arasında Basra’da ABD’nin kontrolündeki Bucca kampında “imtiyazlı mahkûm” muamelesini görüyordu. Bağdadi, DEAŞ’ın, temelini ABD’nin Bucca kampında atmıştı.
Bağdadi’nin öldürüldüğü daha önce de açıklanmış ancak doğru çıkmamıştı. Bu kez operasyon pazar gecesi yapılmasına rağmen Trump, açıklamayı 16.20’de yaptı. Çünkü o sürede Bağdadi’nin DNA testi yapıldı. Zaten Trump da “DNA testine göre öldürüldüğü tespit edildi” dedi.
Trump, Bağdadi’ye yönelik operasyonun detaylarını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi Bağdadi’nin öldürülmesi terörle mücadelede bir dönüm noktası. Liderini kaybeden DEAŞ’ın yaşaması zor. Trump da ifade etti. Bağdadi’nin yerine kimin geçeceğini ABD de biliyormuş. Belli ki birileri yedekte tutuluyor.
OPERASYONUN DETAYLARI
Trump, operasyona 2 hafta önce karar verildiğini söyledi. Ancak Bağdadi sık sık yer değiştirdiği için bu mümkün olmamış. Son olarak bulunduğu yer tespit edilince operasyonun düğmesine basılmış. Trump, “Operasyonu bir film izler gibi seyrettik” dedi. Suriye’nin İdlib kentindeki operasyon Washington’dan canlı yayınla izlenmiş. Operasyona 8 helikopter katılmış. ABD özel kuvvetlerini taşıyan helikopterler 1 saat 10 dakikalık uçuştan sonra Bağdadi’nin saklandığı yere ulaşmış. Trump, “Köpeklerimiz yerini bulduğunda tünelin ucuna ulaşmıştı. Üzerindeki yeleği patlatarak kendini ve üç çocuğunu öldürdü” dedi. Bağdadi’nin bir kahraman gibi ölmediğini özellikle vurguladı. “Ağlıyordu, korkmuş ve aklını kaçırmış gibi hareket ediyordu. Ağlayarak, çırpınarak bir korkak gibi öldü” diyerek Bağdadi’nin ölümü üzerinden DEAŞ’ın yeni bir kahramanlık hikâyesi oluşturmasına izin vermedi. Amerikan halkının hoşuna gidecek cümleleri özenle seçti. “O bir kahraman gibi ölmedi, korkakça öldü” diye konuştu. Trump, Amerikan halkının kahramanlık duygularına hitap etti. Öyle ki, “Tünele girdiğimizde köpeğimiz yaralandı, can kaybı vermedik” dedi. Köpekle Bağdadi ismini özellikle yan yana getirdi. “Amerika bir operasyon yaparsa böyle yapar, tek bir can kaybı vermeden DEAŞ liderini etkisiz hale getirir ama sadece bir köpeği yaralanır” izlenimi vermeye çalıştı.
BAĞDADİ OPERASYONUNDA TÜRKİYE ETKİSİ
Trump, operasyona verdikleri destekten dolayı Rusya, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti. ABD başkanının özellikle Türkiye’ye defalarca teşekkür etmesi dikkat çekiciydi. DEAŞ liderinin ortadan kaldırıldığı operasyonda ABD’den sonra Türkiye’nin önemli bir rol oynaması kamu diplomasisi açısından bize büyük bir fırsat sunuyor. Trump, “Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi” dedi. Bağdadi’nin yerinin belirlenmesinde Türkiye’nin bir desteği oldu mu? Onu henüz netleştiremedim. İstihbarat desteğinin gitmediği söyleniyor. ABD operasyon öncesinde Türkiye’yi bilgilendirmiş ve hava sahasını kullanmak için izin istemiş, hava sahası kullandırılmış ve operasyon sürecinde irtibat halinde kalınmış. Trump’ın, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Onların bölgesinden uçtuk” sözlerinden Türkiye’nin desteğinin sadece hava sahasıyla sınırlı olduğu sonucunu çıkarmadım. Ama şimdilik bu kadarla yetineyim.
Bağdadi’nin İdlib’de kaldığı evin aynı zamanda bir tünele çıktığı anlaşılıyor. Çünkü Amerikan operasyonu başlayınca Bağdadi, tünele kaçıyor. Yoğun ateş sonucunda ev yerle bir ediliyor. Ama Bağdadi henüz ele geçirilemiyor. Bağdadi sıkıştığı tünelde intihar yeleğinin pimini çekip kendini havaya uçuruyor. Öncü birliklerin miğferlerine yerleştirilen kameralarla bu görüntünün tespit edildiğini düşünüyorum. Ama ne zaman ortaya çıkar orasını bilemiyorum. Trump’ın seçim kampanyasının en kritik aşamasında servis edilebilir.
Çatışma bittikten sonra bazı helikopterler havalanıp yarım saat sonra geri dönüyorlar. Trump’ın “Laboratuvar ekipmanlarıyla gittiler” dediği adli tıp uzmanları, operasyon alanına getiriliyor, onlar da Bağdadi’nin parçalanmış cesedinin doku örneklerini topluyorlar.
Trump, Bağdadi’yi ortadan kaldırarak ABD’de azil tartışmalarını geride bıraktığı gibi, seçimlerde de önemli bir üstünlük elde etti. O şimdi ABD’lilerin bir bölümünün gözünde kahraman...
ABD, Rusya’ya karşı işbirliği yaptığı Usame Bin Ladin’i ayağına taş bağlayıp okyanusun dibine yolladı. Bağdadi’yi ise bir operasyonla ortadan kaldırdı. Bağdadi’ye söylüyorum, sözde general Mazlum sen anla. Öcalan’ı da bize ABD vermişti.