Babacan partisi ne zaman?

Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluşu için artık geri sayım başladı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta partinin kurulması bekleniyor. “Şubat ayına kalabilir” diyen de var.
Partinin kuruluşu için önce 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştu. O çalışmalar 1 ay önce tamamlandı. Parti çalışmalarını yürütmek üzere Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, İbrahim Çanakçı, Birol Aydemir, Metin Kilci ve Candan Karlıtekin’den oluşan “girişim grubu” oluşturuldu.
AK Parti muhafazakâr demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor.
Milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar ama bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu ama doğrulanmadı.
İki hafta önce partinin isim ve logosu için öneriler alındı. Sonra bunlar toplanarak bir ankete dönüştürüldü. İsmi, logosu, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor.
Davutoğlu ve Babacan partilerinin ilk sınavı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 2023 seçimleri ittifakların seçimi olacak. ‘Cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 50 artı bir arandığı için
Davutoğlu ve Babacan partilerinin ne kadar oy alacağından ziyade AK Parti’ye ne kadar zarar verebilecekleri üzerinde duruluyor. “Yüzde bir-yüzde iki oranında oy alsalar dahi zarar verir” deniliyor.
Bu doğru.
İktidar dengeleri açısından bu hesapta eksik birkaç nokta var. Artık partilerin aldıkları oy oranlarından ziyade ittifakların oy oranı önem kazandı.
1- İttifak sistemi olduğu için bu iki parti ‘millet ittifakı’ içinde mi yer alacaklar, yoksa bir üçüncü ittifakı mı oluşturacaklar?
2- Kararsız seçmenlerden, oy kullanmayacaklardan ne kadarını kendi yanlarına çekebilecekler?
3- Eğer ‘millet ittifakı’ içinde yer alırlarsa, bu havuza AK Parti ve MHP’den oy taşıyabilecekler mi?
Yok eğer muhalefet partilerinden oy alır, cumhur ittifakının havuzundan su taşıyamazlarsa hiçbir anlamları olmayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan partileriyle ortak noktalardaki beraberliklerinin yüzde 99 oranında olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini “Yüzde 99 oranında Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül” diye okuyanlar çıktı. Orasını da Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener düşünsün...
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ’Yİ BİR DE BÖYLE TANIYIN
ATaşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi, tartıştığı kuaför salonunu kapattırdığı haberleriyle gündeme geldi.
Siyaset kulisi yazan biri olarak, “Kuaför dedikodusu”na pek ilgi duymadım. Ta ki Gamze hanım dün CHP MYK toplantısında bilgi verene kadar. İlgezdi, kuaförün kapatılması konusunda,”Benimle ilgisi yok” demiş.
Gamze Akkuş İlgezdi’yi milletvekili yemini ederken,sol elini havaya kaldırdığı görüntüsüyle hatırlıyoruz. Ama ben siyasi kulislerden ziyade Gamze Akkuş İlgezdi’nin müzik hayatına ilişkin bir kaç bilgiyi paylaşmak istiyorum.
İşi gücü bıraktım, Gamze Akkuş İlgezdi’yi dinledim. Öncelikle güzel bir sesi var. Grup Yorum’la söylemişliği var. Bir parçayı da birlikte seslendirmişler. Özellikle ‘Sarı Gelin’i Gamze Hanım’dan dinlemenizi tavsiye ederim. “Sarı gelin aman” derken sizi alıp, Sarı Gelin’in zamanına götürüyor,parçanın hakkını veriyor. Sahneyi kullanması da profesyonel sanatçılara taş çıkartacak şekilde. Sahneden inip, dinleyicilerin arasına karışıp,onları şarkıya eşlik ettiriyor. Orkestrayla uyumu başarılı. Sazlarla birlikte nereden gireceğini, nasıl çıkacağını iyi biliyor. Çünkü Ruhi Su Dostlar Korosu’nda yetişmiş. Bağlama çalmayı da orada öğrenmiş. Yani hem çalıp, hem söylüyor. Ama YouTube’deki kliplerini izledim. Hiç birinde bağlama çalmıyor. Siyaseti sert bir dille yapan bir politikacı ama müzik söz konusu olunca daha çok gönül insanı portresi çiziyor. “Muhabbet İnsanı” ve “Gelecek diye” isimli iki albümü var. Biri Kalan Müzik’ten çıkmış. İki farklı semah söylemiş ama kendi semah dönmüyor. Ama,”Medet Allah,medet medet ya Ali” derken öyle bir yürekten söylüyor ki, kalkıp semah dönesiniz geliyor. Semah’ta biraz Arif Sağ tınısını hissettim. Ben olsam ilk seçimde CHP’nin seçim şarkısını ona söyletirdim. “Ela çocuk” parçasını ilk ondan dinledim. Başarılı. Yorumu kulağa hoş geliyor ama en iddialı olduğu parça, klip çektiği “Attın ateşlere”
Kuaför olayından sonra, “Attın ateşlere” türküsünü Gamze Akkuş İlgezdi’mi söyler,yoksa Battal İlgezdi’mi artık orasını bilemedim.
Babacan partisi ne zaman?
Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluşu için artık geri sayım başladı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta partinin kurulması bekleniyor. “Şubat ayına kalabilir” diyen de var.
Partinin kuruluşu için önce 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştu. O çalışmalar 1 ay önce tamamlandı. Parti çalışmalarını yürütmek üzere Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, İbrahim Çanakçı, Birol Aydemir, Metin Kilci ve Candan Karlıtekin’den oluşan “girişim grubu” oluşturuldu.
AK Parti muhafazakâr demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor.
Milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar ama bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu ama doğrulanmadı.
İki hafta önce partinin isim ve logosu için öneriler alındı. Sonra bunlar toplanarak bir ankete dönüştürüldü. İsmi, logosu, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor.
Davutoğlu ve Babacan partilerinin ilk sınavı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 2023 seçimleri ittifakların seçimi olacak. ‘Cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 50 artı bir arandığı için
Davutoğlu ve Babacan partilerinin ne kadar oy alacağından ziyade AK Parti’ye ne kadar zarar verebilecekleri üzerinde duruluyor. “Yüzde bir-yüzde iki oranında oy alsalar dahi zarar verir” deniliyor.
Bu doğru.
İktidar dengeleri açısından bu hesapta eksik birkaç nokta var. Artık partilerin aldıkları oy oranlarından ziyade ittifakların oy oranı önem kazandı.
1- İttifak sistemi olduğu için bu iki parti ‘millet ittifakı’ içinde mi yer alacaklar, yoksa bir üçüncü ittifakı mı oluşturacaklar?
2- Kararsız seçmenlerden, oy kullanmayacaklardan ne kadarını kendi yanlarına çekebilecekler?
3- Eğer ‘millet ittifakı’ içinde yer alırlarsa, bu havuza AK Parti ve MHP’den oy taşıyabilecekler mi?
Yok eğer muhalefet partilerinden oy alır, cumhur ittifakının havuzundan su taşıyamazlarsa hiçbir anlamları olmayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan partileriyle ortak noktalardaki beraberliklerinin yüzde 99 oranında olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini “Yüzde 99 oranında Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül” diye okuyanlar çıktı. Orasını da Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener düşünsün...
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ’Yİ BİR DE BÖYLE TANIYIN
ATaşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi, tartıştığı kuaför salonunu kapattırdığı haberleriyle gündeme geldi.
Siyaset kulisi yazan biri olarak, “Kuaför dedikodusu”na pek ilgi duymadım. Ta ki Gamze hanım dün CHP MYK toplantısında bilgi verene kadar. İlgezdi, kuaförün kapatılması konusunda,”Benimle ilgisi yok” demiş.
Gamze Akkuş İlgezdi’yi milletvekili yemini ederken,sol elini havaya kaldırdığı görüntüsüyle hatırlıyoruz. Ama ben siyasi kulislerden ziyade Gamze Akkuş İlgezdi’nin müzik hayatına ilişkin bir kaç bilgiyi paylaşmak istiyorum.
İşi gücü bıraktım, Gamze Akkuş İlgezdi’yi dinledim. Öncelikle güzel bir sesi var. Grup Yorum’la söylemişliği var. Bir parçayı da birlikte seslendirmişler. Özellikle ‘Sarı Gelin’i Gamze Hanım’dan dinlemenizi tavsiye ederim. “Sarı gelin aman” derken sizi alıp, Sarı Gelin’in zamanına götürüyor,parçanın hakkını veriyor. Sahneyi kullanması da profesyonel sanatçılara taş çıkartacak şekilde. Sahneden inip, dinleyicilerin arasına karışıp,onları şarkıya eşlik ettiriyor. Orkestrayla uyumu başarılı. Sazlarla birlikte nereden gireceğini, nasıl çıkacağını iyi biliyor. Çünkü Ruhi Su Dostlar Korosu’nda yetişmiş. Bağlama çalmayı da orada öğrenmiş. Yani hem çalıp, hem söylüyor. Ama YouTube’deki kliplerini izledim. Hiç birinde bağlama çalmıyor. Siyaseti sert bir dille yapan bir politikacı ama müzik söz konusu olunca daha çok gönül insanı portresi çiziyor. “Muhabbet İnsanı” ve “Gelecek diye” isimli iki albümü var. Biri Kalan Müzik’ten çıkmış. İki farklı semah söylemiş ama kendi semah dönmüyor. Ama,”Medet Allah,medet medet ya Ali” derken öyle bir yürekten söylüyor ki, kalkıp semah dönesiniz geliyor. Semah’ta biraz Arif Sağ tınısını hissettim. Ben olsam ilk seçimde CHP’nin seçim şarkısını ona söyletirdim. “Ela çocuk” parçasını ilk ondan dinledim. Başarılı. Yorumu kulağa hoş geliyor ama en iddialı olduğu parça, klip çektiği “Attın ateşlere”
Kuaför olayından sonra, “Attın ateşlere” türküsünü Gamze Akkuş İlgezdi’mi söyler,yoksa Battal İlgezdi’mi artık orasını bilemedim.