Anketlerde Afrin nasıl görünüyor

O sadece bir söz değil, CHP Lideri’nin Afrin konusundaki değerlendirmesini yansıtıyordu. O cümlenin devamını aktarıyorum:



“Çünkü bir kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Biz niçin Afrin’e girdik? Terör örgütü Türkiye’nin sınırlarında konuşlanmasın diye. Temizledim mi? Temizledim. Nerede olmuştu? El Bab’da. Gittik El Bab’a, Fırat Kalkanı’nda belli bir yere kadar gittik. Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için orada konuşlandık, durduk. Daha derinlere inmenin hiçbir mantığı yok. Hiç gerek de yok ona. Daha fazla şehit veririz yazık günahtır.”



Bu sözleri üzerine, “Peki sizin bu öneriniz sadece Afrin ile mi sınırlı yoksa Kobani ve Cezire için de geçerli mi?” diye sormuştuk. CHP Lideri, “Türkiye’nin sınır güvenliği sorunu nereler için geçerliyse hepsi için geçerli olması lazım” karşılığını vermişti.



Kılıçdaroğlu’yla bu görüşmeyi Milliyet’ten Serpil Çevikcan ve Muharrem Sarıkaya ile birlikte yapmıştık. CHP lideri ile aramızda şöyle bir diyalog yaşanmıştı.



SORU: Amerikalıların 30 kilometrelik bir bant önerisi var. Siz de sanırım ona göre bir şey söylüyorsunuz.

Kılıçdaroğlu: Ben burada tabii kaç km. onu bilmiyorum ama Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak yere kadar gitmeli.



SORU: Ondan sonrası bir macera olur demek istiyorsunuz.

Kılıçdaroğlu: Evet yani. Ondan sonrası doğru olmaz.





CHP’NİN AFRİN YAKLAŞIMI

Ama bu CHP’nin Afrin operasyonuna destek vermediği anlamına gelmiyor. Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunun ilk günü, “Kahraman ordumuza güvenimiz tam, operasyona desteğimiz de tam” diye açıklama yaptı. Afrin operasyonunun, Türkiye’nin güvenliğinin sağlanacağı noktaya kadar sürmesini ancak Afrin şehir merkezine girilmemesini istiyor. Kılıçdaroğlu’nun Afrin’e girilmemesi görüşüne katılmıyorum. Ama CHP, Afrin operasyonunu destekliyor. Başbakan Binali Yıldırım da, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, Afrin operasyonuna verdikleri desteğin çok önemli olduğunu ve askerin moralini yükselttiğini söylemiş. CHP’nin sorunu bir yandan Afrin’i desteklerken, diğer yandan sanki tam zamanıymış gibi Mehmetçik’le birlikte operasyona katılan Özgür Suriye Ordusu’nu tartışmaya açması. CENTCOM Komutanı Votel, YPG’ye destek vermeye devam edeceklerini söylerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” diyor. Selin Sayek Böke, PYD’ye terör örgütü diyemiyor. Kılıçdaroğlu, Esad’la görüşülmesini istiyor. Bu yanlışlar CHP’nin doğrularını gölgeliyor.





ANKETLERDEKİ ORANLAR

Çünkü CHP, Atatürk’ün, İsmet Paşa’nın ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Bülent Ecevit’in partisi. Afrin operasyonunda herkesten önce CHP’nin sesinin çıkması gerekiyor. Afrin, siyaseti yeniden şekillendiriyor. Siyasette artık, Afrin’den öncesi ve Afrin’den sonrası var. Benzer tablo 15 Temmuz’dan sonra da oluşmuştu. Aynı durum Afrin konusunda yaşanıyor.



MAK’ın araştırmasına göre Türk halkının yüzde 85’i Afrin operasyonunu destekliyor. MAK’ın 20-26 Ocak tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 23 ilde 5496 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre, AK Parti ve MHP’de bu oran neredeyse yüzde yüze yakın. Sadece Güneydoğu’da bu oran birkaç puan etkileniyor. CHP’de ise yüzde 75 seviyesine ulaşıyor. “Oyumu CHP’ye verdim” diyenlerin büyük bir oranı Afrin operasyonunu destekliyor. Bölge bazlı olarak incelendiğinde ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde, bu destek yüzde 85 seviyesine ulaşıyor, sahillerde biraz geriliyor.

Siyaset yapanların Afrin ruhunu dikkate alması gerekiyor. Hele hele bu partinin adı CHP’yse...