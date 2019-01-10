Amerika’ya geri adım atmayacağız mesajı

Joe Biden, ABD Başkan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye’yi ziyaretinde bir grup milletvekili ile bir araya gelmişti. 22 Ocak 2016 tarihli görüşmeye HDP’den Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan, CHP’den Sezgin Tanrıkulu ile Fikri Sağlar, AK Parti’den ise Orhan Miroğlu ve Galip Ensarioğlu katılmıştı.
Biden, “Amerika’nın, Suriye’deki çıkarlarımızın ne olduğunun farkındayım. Ama bunun Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüştüğünden emin değilim” diyor. Bunun üzerine Orhan Miroğlu, “Neden örtüşmüyor” diye soruyor. Joe Biden, soruya soruyla karşılık veriyor. “Sizce neden” diyor. Miroğlu, “Suriye’de siz Türkiye’ye karşı savaşan bir örgütle işbirliği yapıyorsunuz. Ama Irak’taki Kürtler, Türkiye’ye düşmanlık yapmıyordu” diye konuşuyor.
Bir dönemler Amerikan askerinin maliyetinin 2 bin dolar, PYD savaşçısının maliyetinin ise 300 dolar olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Joe Biden ise “Üç oğlum var. Biri kanserden öldü, diğeri Irak’ta savaştı. Ama üçüncü oğlumu Suriye’ye göndermek için annesini ikna edemem” diyor. Toplantı sonunda Orhan Miroğlu çıktığı yayında, “Bu mantığa göre demek ki, Amerikalı annelerin ikna edilmesi gerekiyormuş ama Türk ve Kürt annelerin ikna edilmesine gerek yokmuş” diye tepki gösteriyor.
ABD’nin, Suriye’deki YPG varlığında ısrar etmesinin altında yatan bu.
BOLTON’A TEPKİLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüşmesinde, John Bolton’un İsrail’de yaptığı açıklamaya değiniyor. “Bolton’un ifadeleri kabul edilemez. Eğer yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa düzeltmesi lazımdı. Ama doğru kabul ediyorsa, yanlış bir ifadedir” diyor. Bolton, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek istiyordu. Oradan da beklediği randevuyu alamadı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın dediği gibi, “Bolton’un sözleri yanlıştı. Bu sözleri İsrail’de söylemesi daha yanlıştı. Bu sözleri Türkiye’ye gelmeden önce söylemesi ise daha daha yanlıştı”.
14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Başkan Trump, “Suriye’den çekileceklerini” açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Trump’un bize bakışı müspet. Ama bu diğer kurumların da aynı olduğu anlamına gelmiyor. Farklı sesler var. ABD’de askerler çekilmeye karşı, Fransa çekilmeye karşı. Terör örgütleriyle bu kadar angaje olunca, ayrılmak kolay olmuyor tabi. ABD’nin zorluğu burada yatıyor” diyor. Çavuşoğlu, Dışişleri komisyonu üyelerine mevcut pozisyonumuzu belirten önemli açıklamalar yapıyor. “Kararlılığımızı gördüler. Biz gireceğimizi açıklayınca, geri çekilme kararı aldılar. Kararlılığımızı gördüler, geri adım atmayacağız” diye konuşuyor. Çavuşoğlu’nun, iki saat süren görüşme sırasında yaptığı, “Kararlılık” vurgu yapması dikkatlerden kaçmıyor. Dışişleri Bakanı, “YPG’nin kırmızı çizgimiz olduğunu gördüler. Geri adım atmayacağız. Biz kararlılığımızı gösterdik. Gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” diyor.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Çekilmenin bir yol haritasının olması çok önemli. Çavuşoğlu, “Biz sürekli olarak ABD ile görüşüyoruz. ABD’nin, Suriye’den çekilmesinin koordine edilmesi ve çekilme sonrasında bir boşluk oluşmaması için uğraşıyoruz” diyor. Çekilme sürecini sadece ABD ile değil, aynı zamanda Rusya ile koordine etmeye özen gösteriyoruz. Bu süreçte, Erdoğan-Putin görüşmesi önem kazanıyor. ABD’lilerin de merakla takip ettiği görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, “Rusya, Suriye’de önemli bir aktör. Hem Suriye’de kuvvet bulunduruyor. Hem biz yaptığımız iki operasyonu Rusya ile diyalog halinde gerçekleştirdik. Amerikalılarda Cumhurbaşkanımızın Putin’le yapacağı görüşmeyi merak ediyorlar. Bu görüşme yapılacak” diye konuşuyor.
REJİM YPG’DEN MEMNUN DEĞİL
Mevlüt Çavuşoğlu, YPG konusunda şaşırtıcı bilgiler veriyor. ABD’nin çekilme kararı üzerine YPG’nin Suriye rejimi ile görüşmeler yaptığı yansımıştı. Çavuşoğlu, “Suriye rejimi ile PYD-YPG anlaşamaz. Çünkü rejim onlardan rahatsız. Suriye rejimi toprakları üzerinde ayrı bir devlet, ayrı bir kanton olmasını istemiyor” diye konuşuyor. Bunun üzerine Rusya’nın, YPG’ye desteği soruluyor. Trump’un Suriye’den çekilme kararından sonra Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti Rusya’daydı. O nedenle taze bilgiler Çavuşoğlu’nda. Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın da YPG’den rahatsız olduğunu belirtip, Putin’in özel temsilcisi Lavrentyev’in, “ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği desteği anlamıyoruz” şeklindeki açıklamasını hatırlatıyor.
İDLİB’DE NE OLUYOR?
Son günlerde ciddi çatışmalara sahne olan İdlib konusu da gündeme geliyor. “İdlib’te sorunlar var” diye söze başlıyor Çavuşoğlu. “Ortada bir mutabakat var. Bundan geri adım atmayacağız. Rusya bundan rahatsız değil. Rusya halinden memnun” diye konuşuyor.
Bu arada biz Bahçeli’nin deyimiyle “Bolton mu Dalton mu?” konusuna kilitlendik amaMenbiç konusunda bir şeyler pişiriliyor. ABD, geri çekilmeyi yumuşatmak için Menbiç’te ileri bir adım atabilir deniliyor.
Amerika’ya geri adım atmayacağız mesajı
Joe Biden, ABD Başkan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye’yi ziyaretinde bir grup milletvekili ile bir araya gelmişti. 22 Ocak 2016 tarihli görüşmeye HDP’den Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan, CHP’den Sezgin Tanrıkulu ile Fikri Sağlar, AK Parti’den ise Orhan Miroğlu ve Galip Ensarioğlu katılmıştı.
Biden, “Amerika’nın, Suriye’deki çıkarlarımızın ne olduğunun farkındayım. Ama bunun Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüştüğünden emin değilim” diyor. Bunun üzerine Orhan Miroğlu, “Neden örtüşmüyor” diye soruyor. Joe Biden, soruya soruyla karşılık veriyor. “Sizce neden” diyor. Miroğlu, “Suriye’de siz Türkiye’ye karşı savaşan bir örgütle işbirliği yapıyorsunuz. Ama Irak’taki Kürtler, Türkiye’ye düşmanlık yapmıyordu” diye konuşuyor.
Bir dönemler Amerikan askerinin maliyetinin 2 bin dolar, PYD savaşçısının maliyetinin ise 300 dolar olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Joe Biden ise “Üç oğlum var. Biri kanserden öldü, diğeri Irak’ta savaştı. Ama üçüncü oğlumu Suriye’ye göndermek için annesini ikna edemem” diyor. Toplantı sonunda Orhan Miroğlu çıktığı yayında, “Bu mantığa göre demek ki, Amerikalı annelerin ikna edilmesi gerekiyormuş ama Türk ve Kürt annelerin ikna edilmesine gerek yokmuş” diye tepki gösteriyor.
ABD’nin, Suriye’deki YPG varlığında ısrar etmesinin altında yatan bu.
BOLTON’A TEPKİLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüşmesinde, John Bolton’un İsrail’de yaptığı açıklamaya değiniyor. “Bolton’un ifadeleri kabul edilemez. Eğer yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa düzeltmesi lazımdı. Ama doğru kabul ediyorsa, yanlış bir ifadedir” diyor. Bolton, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek istiyordu. Oradan da beklediği randevuyu alamadı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın dediği gibi, “Bolton’un sözleri yanlıştı. Bu sözleri İsrail’de söylemesi daha yanlıştı. Bu sözleri Türkiye’ye gelmeden önce söylemesi ise daha daha yanlıştı”.
14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Başkan Trump, “Suriye’den çekileceklerini” açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Trump’un bize bakışı müspet. Ama bu diğer kurumların da aynı olduğu anlamına gelmiyor. Farklı sesler var. ABD’de askerler çekilmeye karşı, Fransa çekilmeye karşı. Terör örgütleriyle bu kadar angaje olunca, ayrılmak kolay olmuyor tabi. ABD’nin zorluğu burada yatıyor” diyor. Çavuşoğlu, Dışişleri komisyonu üyelerine mevcut pozisyonumuzu belirten önemli açıklamalar yapıyor. “Kararlılığımızı gördüler. Biz gireceğimizi açıklayınca, geri çekilme kararı aldılar. Kararlılığımızı gördüler, geri adım atmayacağız” diye konuşuyor. Çavuşoğlu’nun, iki saat süren görüşme sırasında yaptığı, “Kararlılık” vurgu yapması dikkatlerden kaçmıyor. Dışişleri Bakanı, “YPG’nin kırmızı çizgimiz olduğunu gördüler. Geri adım atmayacağız. Biz kararlılığımızı gösterdik. Gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” diyor.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Çekilmenin bir yol haritasının olması çok önemli. Çavuşoğlu, “Biz sürekli olarak ABD ile görüşüyoruz. ABD’nin, Suriye’den çekilmesinin koordine edilmesi ve çekilme sonrasında bir boşluk oluşmaması için uğraşıyoruz” diyor. Çekilme sürecini sadece ABD ile değil, aynı zamanda Rusya ile koordine etmeye özen gösteriyoruz. Bu süreçte, Erdoğan-Putin görüşmesi önem kazanıyor. ABD’lilerin de merakla takip ettiği görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, “Rusya, Suriye’de önemli bir aktör. Hem Suriye’de kuvvet bulunduruyor. Hem biz yaptığımız iki operasyonu Rusya ile diyalog halinde gerçekleştirdik. Amerikalılarda Cumhurbaşkanımızın Putin’le yapacağı görüşmeyi merak ediyorlar. Bu görüşme yapılacak” diye konuşuyor.
REJİM YPG’DEN MEMNUN DEĞİL
Mevlüt Çavuşoğlu, YPG konusunda şaşırtıcı bilgiler veriyor. ABD’nin çekilme kararı üzerine YPG’nin Suriye rejimi ile görüşmeler yaptığı yansımıştı. Çavuşoğlu, “Suriye rejimi ile PYD-YPG anlaşamaz. Çünkü rejim onlardan rahatsız. Suriye rejimi toprakları üzerinde ayrı bir devlet, ayrı bir kanton olmasını istemiyor” diye konuşuyor. Bunun üzerine Rusya’nın, YPG’ye desteği soruluyor. Trump’un Suriye’den çekilme kararından sonra Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti Rusya’daydı. O nedenle taze bilgiler Çavuşoğlu’nda. Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın da YPG’den rahatsız olduğunu belirtip, Putin’in özel temsilcisi Lavrentyev’in, “ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği desteği anlamıyoruz” şeklindeki açıklamasını hatırlatıyor.
İDLİB’DE NE OLUYOR?
Son günlerde ciddi çatışmalara sahne olan İdlib konusu da gündeme geliyor. “İdlib’te sorunlar var” diye söze başlıyor Çavuşoğlu. “Ortada bir mutabakat var. Bundan geri adım atmayacağız. Rusya bundan rahatsız değil. Rusya halinden memnun” diye konuşuyor.
Bu arada biz Bahçeli’nin deyimiyle “Bolton mu Dalton mu?” konusuna kilitlendik amaMenbiç konusunda bir şeyler pişiriliyor. ABD, geri çekilmeyi yumuşatmak için Menbiç’te ileri bir adım atabilir deniliyor.