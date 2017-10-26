Akıncı Üssü'nün bilinmeyenleri

15 Temmuz darbe girişimine kızının nikâhında yakalanan dönemin Eskişehir Birleşik Hava Harekât Merkezi Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Burada “Paşalar Savaşı”na kapı aralamak yerine 15 Temmuz’un bilinmeyen yönlerini ortaya koymaya özen gösterdim.



Ama önce Abidin Paşa’nın, Genelkurmay açıklamasına Akın Öztürk’ün isminin kim tarafından konulduğu sorusuna değinmek istiyorum. Abidin Ünal, “Açıklamaya Akın Öztürk ismini koymadım. Sonradan kim ekledi acaba?” diye sormuştu.



Akın Öztürk isminin yer aldığı Genelkurmay açıklaması darbeden 6 gün sonra 21 Temmuz tarihinde yapıldı. Akın Öztürk’ün ismi hükümette büyük rahatsızlığa yol açmıştı. Hassas bir nokta olduğu için çeşitli kaynaklardan teyit ederek netleştirmeye çalıştım. Metnin ana çatısı Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal tarafından hazırlanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, ikinci bir açıklamaya gerek olmadığı görüşünü ifade ediyor. Genelkurmay Başkanı Akar bir gel-git yaşıyor. Ancak açıklama Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görüş birliği üzerine yapılıyor.



15 Temmuz gecesine damga vuran olaylardan biri başta Abidin Ünal olmak üzere Hava Kuvvetleri’nin en önemli komutanlarının o gece Mehmet Şanver Paşa’nın kızının düğününde olmasıydı.





ADİL ÖKSÜZ’ÜN BULUNDUĞU YERDEKİ KAMERA

Abidin Paşa, Akıncı Üssü’nde tutulduğu yerde kamera olduğunu, tuvalet ihtiyacını gidermek için gidiş-gelişlerinin kamera tarafından kaydedildiğini belirterek, Genelkurmay Başkanı Akar’ın tutulduğu bölüm ile darbecilerin olduğu yerde neden kamera olmadığını sormuştu. Araştırdım.



Abidin Paşa’nın tuvalet ihtiyacını giderdiği koridorun bittiği yerde,141. Filo pilotlarının giriş yaptığı bölümde de kamera varmış. Ancak ya iptal edildi ya da görüntülerine henüz ulaşılamadı.



Ayrıca Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu Akıncı Üs Komutanı’nın odası ile onun karşısında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu bölümde kamera sistemi mevcutmuş. Ancak ya darbeden önce iptal edildi ya da henüz görüntülerine ulaşılamadı.



Ama bir şeyi tespit ettim. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi FETÖ’nün sivil imamlarının 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulundukları bölümdeki kameralar 12 gün önceden iptal edilmiş. Bu demek oluyor ki Akıncı Üssü’ndeki hazırlıklar 12 gün önceden başlamış.





EMRİ KİM VERDİ

Daha önce Abidin Ünal’ın derdest edilmeden önce Hava Kuvvetleri’ne yayınladığı talimatı paylaştığını yazmıştım. Abidin Paşa, “İlk iş olarak Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni kör ettim” demişti.



Şanver Paşa ise, Eskişehir Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden gece 00.11’de yayınlanan talimatı düğünde bulunan generallerle birlikte planladıklarını belirterek, “Emri ben yazdım. 23.51’de gönderdik. Eskişehir BHHM’den gece 00.11’de benim emrim üzerine yayınlandı. Emir güçlü olsun diye Hava Kuvvetleri Komutanımızın ismini yazdırdım” diyor.



Bir de havadaki kalkışmanın haber alınması üzerine düğünde bulunan generallerin Eskişehir’e doğru yola çıkarılması konusu var. Şanver Paşa, “Baskından önce daha nikâhın yapıldığı havuz başı bölgesindeyken ben 7 generali birliklerinin başına gönderdim. Hatta Hava Kuvvetleri Komutanımıza da ‘Komutanım sizi de buradan uzaklaştıralım’ dedim. Ama hiçbir şey söylemedi” diyor. Kim bu genareller? Şanver Paşa anlatıyor:



“Korg. Ziya Cemal Kadıoğlu, Korg. Nihat Kökmen, Tümg. Suat Murat Semiz, Tuğ. Dursun Pak’ı Eskişehir’deki BHHM’ndeki görevlerinin başına, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. İshak Dayıoğlu Balıkesir’e, 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. Rüştü Çelenk’i Bandırma’ya, 5.Ana Jet Üs Komutanı Cengiz Karacebey’i de Afyon’daki birliklerinin başına görevlendirdim.”