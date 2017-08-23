AK Parti’deki değişimin kodları

Bunu sadece kadrolardaki değişim olarak görmemek lazım. Erdoğan, “Yeni Ömer’ler” vurgusuyla değişimin fikri temellerini atıyor. Erdoğan’ın neden ısrarla, “Yeni Ömer’ler” vurgusunu yaptığını bir AK Parti yöneticisine sordum.

İki başlık halinde özetledi.

1- Hazreti Ömer, adaletiyle ön plana çıkmış bir İslam halifesiydi.

2- Hazreti Ömer diğerkâmdı.

Diğerkâmlığı biraz açmasını istedim.

“Milli şairimiz Mehmet Âkif’in, ‘Dicle kenarında bir Kurt yese kuzuyu, adli İlahi sorar Ömer’den onun hesabını’ dizelerinde belirttiği gibi, Hazreti Ömer halkın sorunlarını kendine dert edinmişti” dedi.

AK Parti yöneticilerine göre, “Yeni Ömer’ler” vurgusu değişimin manevi dinamikleriyle ilgili.

Değişimin bir de maddi kriterleri var. Teşkilatlarda farklı, yerel yönetimlerde ise farklı ölçüler belirlenmiş.

DEĞİŞİMİN KRİTERLERİ

Teşkilatlardaki yorgunlukta, referandumda oy oranının gerilemesi, heyecanını kaybetmek, sahada olmamak gibi kriterler esas alınacak.

Yerel yönetimlerde ise hizmet üretmek ve vatandaş memnuniyeti esas olacak. Hizmet üreten, gelecek için projesi ve enerjisi olan, hizmetleriyle vatandaşa dokunan, vatandaşın da kendisine dokunabildiği gibi ilkeler esas alınacak. Başarı ve başarısızlık kriterleri belirlenirken, belediyenin yatırımlarından, vatandaşa sunduğu hizmetlerden, borçluluk durumuna kadar birçok göstergeye bakılacak. Yine de tüm bunlar seçim kazanmaya yetmeyebilir. O nedenle aday tespitinde bu kez vatandaşın eğilimi daha etkili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimlere bizim istediğimiz değil, kamuoyunun istediği adaylarla gireceğiz” dedi.

MİKRO PROJELER

Yerel seçimlerde bu kez farklı bir strateji izlenmesi tartışılıyor. Yeni arayışlar araştırma sonuçlarına dayanıyor. Yapılan araştırmalarda, üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, duble yollar, hızlı tren, Boğaz’a tüpgeçit gibi makro projelerin artık kanıksandığı ortaya çıkıyor. Halk, bu hizmetleri takdir ediyor. Ama artık halkın daha çok kendisine dokunan, sokağıyla, mahallesiyle, şehriyle ilgili, yaşam standardını yükselten projelerin hayata geçirilmesi isteği ön plana çıkıyor. Üçüncü köprü iyi ama benim önceliğim her gün işe gidip geldiğim yoldaki trafiğin durumu, üçüncü havaalanı göğsümüzü kabartıyor ama benim mahallemdeki yeşil alanları da önemsiyorum diyor. Halk makro projelerden ziyade doğrudan kendi yaşam kalitesine dönük olan mikro projeleri tercih ediyor. Yerel seçim hazırlıkları yapılırken, şehir yaşamındaki yeni beklentiler dikkate alınacak. Ona göre projeler oluşturacak. Bu veriler ışığında AK Parti, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçim kampanyasını bölgelere ve illere özgü mikro projeler üzerine kuracak.

ERDOĞAN FARKLI

AK Parti’de değişim tartışması sürüyor ama zaten Erdoğan’ın, partinin başına dönmesiyle birlikte aslında en önemli değişim gerçekleşti. Erdoğan, ikinci adım olarak değişimi devreye sokup, partide yeni bir heyecana neden oldu. “Metal yorgunluğu” söylemiyle partiyi yenileşme sürecine soktu. Bütün bunlar 21 Mayıs tarihinden bu yana geçen kısa süre zarfında gerçekleşti. Lider farkı bu işte.

Erdoğan şimdiye kadar girdiği tüm seçimlerden partisinin oylarını yükselterek çıkmayı başaran bir lider. 3 Kasım 2002 seçimlerini esas alırsak 5 genel seçim, 3 referandum, 3 yerel seçim ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısı ortada. Peki bunu nasıl başarıyor? Kendi iktidarının muhalefeti, kendi değişiminin mimarı oluyor. İktidardayken muhalefet yapabiliyor. 16 Nisan gecesi herkes başarısından dolayı Erdoğan’ı kutlarken o “Asıl önemli olan 2019 seçimleri” diyordu. Başarının altında yatan sır bu. 2019 seçimlerinde de AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. Erdoğan’sız girilen 7 Haziran seçimleri gösterdi ki, yanlış yapıldığı takdirde seçmen cezalandırıyor. Erdoğan sandıklar açıldığında bir sürprizle karşılaşmamak için 2 yıl önceden kolları sıvadı AK Parti’yi yeniden inşa ediyor.

Peki muhalefet ne yapıyor?