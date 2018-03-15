Afrin’den Kandil’e ‘Amerika bizi sattı’ mesajı

Erdoğan’ın açıklamasından birkaç saat sonra, Afrin’in kuşatıldığı haberi geldi. Akşam saatlerinde konuştuğum yetkililer, “Afrin kuşatması tamamlandı. Şimdi operasyon için tahkimat yapılıyor” bilgisini paylaştılar.

Afrin, kuzeyden, batıdan ve doğudan kuşatıldı. Dünden itibaren Afrin’e doğudan, batıdan ve kuzeyden giriş ve çıkış yolları tamamen TSK’nın kontrolüne geçti. Bir tek Rejim’in hâkim olduğu, Rusların askeri üssünün bulunduğu Tel Rıfat bölgesi hariç. Zaten Rusya’nın talebi üzerine hava operasyonlarında Tel Rıfat bölgesine yoğunlaşılmamıştı. Türkiye, Tel Rıfat bölgesinin sivillerin tahliyesi için kullanılması çabasında. Ancak sahadan gelen bilgiler Rejim’in dışarıdan, YPG’nin ise içeriden çıkış yollarını kapattığı yönünde. Sivillerin tahliyesi yönünde çabalar yoğunlaşmış durumda. Arka kapı diplomasisi sürüyor. Zaten Afrin’in çevresinin kuşatılması ve şehir merkezinin çerçeveye alınmasıyla birlikte Afrin’in nüfusunun yüzde 40 oranında arttığı söyleniyor. Afrin şişti. Aynı şekilde operasyon öncesi Afrin’i terk etmek için şehir merkezinde kalabalık konvoylar oluşturuluyor. Fırat Kalkanı operasyonunda da olduğu gibi Türkiye, sivil zayiatı olmadan Afrin’i terörden temizlemeyi amaçlıyor. Sivil halkın Afrin’i terk etmesi için Arapça ve Kürtçe olarak cep telefonu mesajları gönderiliyor, havadan broşürler atılıyor. Bu mesajlarda, “Afrin, Afrinlilerindir” deniliyor. Afrin’in, teröristlerden temizlendikten sonra Afrinliler tarafından yönetileceği vurgulanıyor.

ABD’DEN HAYAL KIRIKLIĞI

Bu arada Afrin ile Kandil arasında çok ilginç mesajlaşmalar yaşanıyor. Afrin operasyonunu doğrudan Kandil yönetiyor. Emir-komuta Kandil’de. PKK, 2012 yılında Kandil’den 500 teröristi silahlı eğitim vermesi için Afrin’e gönderiyor. Bunlar 6 yıldır Afrin’deki YPG’lilere silahlı eğitim veriyor. Menbiç’te ve Fırat’ın doğusunda ise ABD’liler YPG’lileri eğitiyor. Amerikalı Albay Dillon, YPG’lilere el yapımı bombalar hakkında verdikleri eğitimin fotoğraflarını paylaşmıştı. Belli ki Amerika’ya çok güvenmişler. Ama Afrin operasyonu Amerika konusunda hayal kırıklığı yaşamalarına yol açtı.

KANDİL’DEN TALİMATLAR

Kandil’le Afrin arasında sürekli bir iletişim var. Afrin her sabah ve akşam operasyonla ilgili olarak Kandil’e tekmil veriyor. Ama TSK’nın açıkladığı öldürülen terörist sayısı, ele geçirilen köylerle ilgili açıklamaların dahi mürekkebi kurumadan Kandil, Afrin’i arayıp bu bilginin doğru olup olmadığını soruyor. En çok da aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını tartışıyorlarmış. Tabii Afrin’dekilerin etkisiz hale getirilen terörist sayısını gizlemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Afrin’den, ”Amerika bizi sattı”, ”Amerika bastırsa Rusya hava sahasını açmazdı” şeklindeki tepkilerin Kandil’i rahatsız ettiği gözleniyor. Bu diyaloglar Afrin’de yaşanan moral bozukluğunu yansıtması açısından önemli. Belli ki sırtlarını dayadıkları ABD’nin Kürtleri bir kez daha sattığının farkına varmışlar. Peki Molla Mustafa Barzani’den bu yana tarih hep Amerika’nın Kürtleri kullanıp, sonra ortada bıraktığının örnekleriyle dolu değil mi? En son Irak Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararında Barzani’yi ortada bırakmadılar mı?

Kandil, Afrin’i ileri karakol olarak görüyor. Afrin’de başarılı olan TSK’nın bir gün Kandil’e gireceğinden endişe ediyorlar. O nedenle, Afrin’deki PKK-YPG yöneticileriyle konuşmalarında, “Afrin namustur, terk edilmeyecek” diye talimat veriyorlar. “Kandil neyse Afrin odur” diye bastırıyorlar. Kandil’den konuşmak kolay. Afrin’li teröristlerden ziyade Kandil’den gönderilen sözde saha komutanlarının kaçmaya çalıştığı gözleniyor. Türkiye, bu aşamadan sonra Afrin’in etrafındaki kuşatmayı daraltacak ve güçlendirecek. Ama hazırlıklar, şehir savaşı olacak şekilde yürütülüyor. Amaç şehir savaşları yaşanmadan Afrin’in teslim edilmesi. O yönde de sinyaller var.