Afrin’den kaçan teröristler nereye gitti?

Afrin harekâtında ilginç bir taktik uygulandı. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediği günlerde, “Böyle davul zurna çalarak harekât yapılır mı?” deniliyordu ya tam öyle oldu. Davul zurna çalınarak bir harekât gerçekleştirildi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu sahada savaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da psikolojik savaşı yürüttü. Böylece Afrin 8 saat içinde düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu gibi günler öncesinde Afrin şehir merkezine girilmeyeceğini ilan etseydi, PKK kaçar mıydı? Peki, Afrin şehir merkezi terör örgütünün elinde olsa, kırsal kesimdeki 30 kilometrelik alanı elimizde tutmamız kolay olur muydu? Şehir merkezindeki gücünü koruyan örgüt, Afrin kırsalındaki güçlerimize vur-kaç taktiğiyle saldırıp zayiat verdirmez miydi?

PKK önce psikolojik savaşı kaybetti, sonra sahayı. Türkiye’deki hendek savaşlarında yaşadıkları travmanın etkisiyle Afrin’de savaşamadan kaçtılar. PKK’lıların Afrin’in düştüğü 18 Mart tarihinden 6 gün önce kaçmaya başladığı, son 3 günde ise kenti kitlesel olarak terk ettikleri belirlendi. ABD’nin kendilerine sahip çıkacağını, Rusya’nın bir noktadan sonra hava sahasını kapatacağını, rejimin Afrin’e bayrak çekeceğini beklediler. Hayal kırıklığına uğradılar. Kandil’in, “direnin” baskısına, ”Afrin namustur” diye bastırmasına rağmen, şehri terk ettiler.

Kırsalda verdikleri 3622 kayıptan sonra Kandil’e, ”Telef oluruz” mesajını geçip, gece yarısı Afrin’i terk ettiler. Nereye gittiler? Yüzde 90’ının Tel Rıfat bölgesinden ABD’nin kontrolündeki Menbiç’e geçtikleri tespit edildi. Bir kısmı ise Halep’in kuzey bölgelerine yöneldi. Halep’e geçenlerin de Menbiç’te toplanması bekleniyor. Bu açıdan Menbiç’e operasyon önemli.

Bir de Tel Rıfat bölümü var. Dikkat ederseniz Afrin harekâtında Tel Rıfat’a hava harekâtı düzenlenmedi. Çünkü hava sahasının açılması sürecinde Rusya ile müzakere edilmiş, Rusların askeri üssünün ve rejim güçlerinin bulunduğu Tel Rıfat bombalanmamıştı. Tel Rıfat’a operasyon düzenlenmeyecek, ancak terörist geçişlerini önlemek için Tel Rıfat’ın giriş-çıkışına kontrol noktası kurulacak.

AFRİN’DEKİ PATLAYICI TUZAKLAR

Afrin alındıktan sonra siyasi ve askeri çözüm olmak üzere iki ayaklı bir çalışma yürütülüyor.

1- Cerablus’ta edinilen deneyim kapsamında Afrin’de öncelikli olarak ‘kent konseyi’ kurulacak. Afrin’in düştüğü gün Gaziantep’te ilk toplantı yapılıp, 30 kişilik Kent Konseyi seçildi. Şehir meclisleri oluşturulacak.

2- Askeri anlamda ise ÖSO’dan yerel polis ve yerel askeri birlikler kurulacak. PKK’nın aile görüntüsü altında bıraktığı uyuyan hücreleri olduğu istihbaratı alınıyor. Bunların tespit edilip, etkisiz hale getirilmesi için karakollar oluşturulacak.

3- PKK, Afrin’de stratejik yapıların üstüne keskin nişancı kuleleri kurarken, binaların altına da birbiriyle bağlantılı tüneller yapmış. Siyasi merkezlerini, yönetim yerlerini ve askeri kontrol noktalarının bulunduğu yerleri terk ederken, tuzaklama yapmışlar. Resmi evraklar, bilgisayarlar, laptop’lar ve eşyaları tuzaklamışlar. Sur’da, Cizre’de, Silopi’de Rus tarzı üç kablo ile tuzaklama yapmışlardı. Burada ABD, Rusya ve DAEŞ tarzı karışık tuzaklamaya gitmişler. EYP’lerin imha edilmesi işini ÖSO birlikleri gerçekleştiriyor. Onların yetersiz kaldığı durumlarda TSK’nın bomba imha birlikleri devreye giriyor. Afrin’in terörden arındırılması sürecinin 10 gün sürmesi bekleniyor.

4- İlk aşamada Afrin kuşatması sırasında şehirden ayrılan 60 bin kişinin geri dönüşü sağlanıyor. İleri aşamada ise ülkemizdeki Suriyeli mülteciler arasında yer alan 500 bin Afrin’linin geri dönmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’den sonra, bir ayağı Sincar, diğer ayağı ise Menbiç ve Fırat’ın doğusu olan yeni bir strateji ortaya koydu.

Durum raporunu verecek olursak, Afrin tamam. Sıradaki?